Мбаппе нет в заявке «ПСЖ» на игру с «Метцем». Это мог быть его последний матч в Лиге 1 перед уходом

Килиан Мбаппе больше не сыграет за «ПСЖ» в чемпионате Франции.

25-летний нападающий не попал в заявку парижского клуба на матч против « » в последнем туре этого сезона Лиги 1. Игру с «Ниццей» (2:1) он пропустил из-за дискомфорта в задней поверхности бедра.

Ранее Килиан объявил, что покинет « » по окончании сезона.

может провести еще один матч за парижан – против «Лиона» в финале Кубка Франции.