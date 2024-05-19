Мбаппе нет в заявке «ПСЖ» на игру с «Метцем». Это мог быть его последний матч в Лиге 1 перед уходом
Килиан Мбаппе больше не сыграет за «ПСЖ» в чемпионате Франции.
25-летний нападающий не попал в заявку парижского клуба на матч против «Метца» в последнем туре этого сезона Лиги 1. Игру с «Ниццей» (2:1) он пропустил из-за дискомфорта в задней поверхности бедра.
Ранее Килиан объявил, что покинет «ПСЖ» по окончании сезона.
Мбаппе может провести еще один матч за парижан – против «Лиона» в финале Кубка Франции.
псж уже чемпионы и побеждать любой ценой им смысла нет.
мбаппе тоже особо нет смысла играть, мало ли травмируется ещё
А вот в игре с Лионом в финале Кубка Франции - точно бы пригодился.