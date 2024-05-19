Мбаппе нет в заявке «ПСЖ» на игру с «Метцем». Это мог быть его последний матч в Лиге 1 перед уходом

Теги ПСЖ лига 1 Франция Метц Килиан Мбаппе Футбол

Килиан Мбаппе больше не сыграет за «ПСЖ» в чемпионате Франции.

25-летний нападающий не попал в заявку парижского клуба на матч против «Метца» в последнем туре этого сезона Лиги 1. Игру с «Ниццей» (2:1) он пропустил из-за дискомфорта в задней поверхности бедра. 

Ранее Килиан объявил, что покинет «ПСЖ» по окончании сезона. 

Мбаппе может провести еще один матч за парижан – против «Лиона» в финале Кубка Франции. 

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9 комментариев
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Так это ожидаемо было, сколько можно уже это мусолить, он с болельщиками попрощался, с президентом подрался, чего еще нужно?!
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-1
+16
Ответ che kaif
Лично видел как дрался?!
Лично видел как не дрался?!
+9
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+8
Этот выход никому и не нужен.
псж уже чемпионы и побеждать любой ценой им смысла нет.
мбаппе тоже особо нет смысла играть, мало ли травмируется ещё
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Заслужил свои поведением
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В игре с Метцем Мбаппе ПСЖ и не нужен.
А вот в игре с Лионом в финале Кубка Франции - точно бы пригодился.
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Ответ Pato07
Лично видел как не дрался?!
Лично видел как?
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Ответ Glory Real Madrid
Как скоро тебя вновь забанят?!
Вы о чем? 🤔 Я здесь неделю всего
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