Каранка о Мбаппе: «Лучший игрок мира. В «Реале» у него будет больше шансов на «Золотой мяч»
Айтор Каранка высказался о возможном переходе Килиана Мбаппе в «Реал».
– Является ли Мбаппе тем игроком, который нужен «Реалу»?
– Не знаю, нужен ли он им, но я бы подписал его в любую команду мира. Более того, если он перейдет в «Реал Мадрид», у него будет больше шансов на «Золотой мяч», чем сейчас, если это возможно.
На мой взгляд, на данный момент он лучший игрок мира, и он мог бы многое дать команде, – сказал бывший защитник «Реала».