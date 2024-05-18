Каранка о Мбаппе: «Лучший игрок мира. В «Реале» у него будет больше шансов на «Золотой мяч»

Айтор Каранка высказался о возможном переходе Килиана Мбаппе в «Реал».

– Является ли тем игроком, который нужен «Реалу»?

– Не знаю, нужен ли он им, но я бы подписал его в любую команду мира. Более того, если он перейдет в « », у него будет больше шансов на « », чем сейчас, если это возможно.

На мой взгляд, на данный момент он лучший игрок мира, и он мог бы многое дать команде, – сказал бывший защитник «Реала».