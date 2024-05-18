Каранка о Мбаппе: «Лучший игрок мира. В «Реале» у него будет больше шансов на «Золотой мяч»

Теги ПСЖ Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига Золотой мяч Айтор Каранка Килиан Мбаппе Футбол

Айтор Каранка высказался о возможном переходе Килиана Мбаппе в «Реал».

– Является ли Мбаппе тем игроком, который нужен «Реалу»?

– Не знаю, нужен ли он им, но я бы подписал его в любую команду мира. Более того, если он перейдет в «Реал Мадрид», у него будет больше шансов на «Золотой мяч», чем сейчас, если это возможно. 

На мой взгляд, на данный момент он лучший игрок мира, и он мог бы многое дать команде, – сказал бывший защитник «Реала».

4 комментария
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Мне кажется, что у Реала и без Мбаппе есть отличные игроки в атаку. А вот готов ли будет Реал к окончательному уходу Кросса и Модрича? На этом каркасе все держалось долгие годы, команда могла играть в любой стиль и с любым соперником, держать самые сильные удары. Да, есть умелые игроки, но так ли они сильны духом, как эти двое
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В реале Мбаппе достаточно будет показывать половину того что он делал в ПСЖ и это будет ЗМ))
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Ахахаха лучший игрок мира 🤣🤣
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