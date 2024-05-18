Жиресс об уходе Мбаппе: «Он предпочел выиграть более важные титулы, чем Лига 1. «Реал» – идеальное место благодаря величию и истории, чтобы выйти на новый уровень»

Ален Жиресс высказался о переходе Килиана Мбаппе в «Реал».

– Как вы считаете, он все сделал правильно?

– Подобные решения очень личные, и вы должны уважать их. Это его личное решение, и он явно хотел этого. У него был вариант остаться в « », но он предпочел перейти в другую команду, чтобы выиграть более важные титулы, чем 1.

– Является ли «Реал» лучшим местом для него?

– Это кажется очевидным. Чтобы выйти на новый уровень, « » – идеальное место благодаря своему величию и своей истории. Это именно то, что ищет . Пребывание в таком клубе позволит ему еще больше вырасти как игроку.

– Приблизит ли это его к «Золотому мячу»?

– Несомненно, завоевание важных титулов на международном уровне и выступление в команде такого масштаба даст ему больше возможностей, это личный вызов для него, поэтому он решил уйти, – сказал бывший игрок сборной Франции Ален Жиресс.

Жиресс о Мбаппе: «Килиан хочет занять место Месси и Роналду. По стилю он больше похож на Криштиану»