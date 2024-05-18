Жиресс об уходе Мбаппе: «Он предпочел выиграть более важные титулы, чем Лига 1. «Реал» – идеальное место благодаря величию и истории, чтобы выйти на новый уровень»

Теги ПСЖ Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига Золотой мяч Ален Жиресс Килиан Мбаппе Футбол

Ален Жиресс высказался о переходе Килиана Мбаппе в «Реал».

Как вы считаете, он все сделал правильно?

– Подобные решения очень личные, и вы должны уважать их. Это его личное решение, и он явно хотел этого. У него был вариант остаться в «ПСЖ», но он предпочел перейти в другую команду, чтобы выиграть более важные титулы, чем Лига 1.

Является ли «Реал» лучшим местом для него?

– Это кажется очевидным. Чтобы выйти на новый уровень, «Реал Мадрид» – идеальное место благодаря своему величию и своей истории. Это именно то, что ищет Килиан. Пребывание в таком клубе позволит ему еще больше вырасти как игроку.

Приблизит ли это его к «Золотому мячу»?

– Несомненно, завоевание важных титулов на международном уровне и выступление в команде такого масштаба даст ему больше возможностей, это личный вызов для него, поэтому он решил уйти, – сказал бывший игрок сборной Франции Ален Жиресс.

Жиресс о Мбаппе: «Килиан хочет занять место Месси и Роналду. По стилю он больше похож на Криштиану»

Материалы по теме

7 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Все правильно сказал: Реал, это величие и история!
+3
-1
+2
Мбаппе отдал Парижу все что мог
+1
0
+1
Ответ meringue
Мбаппе стоило это сделать ещё 2 года назад, а не вестись на деньги и уговоры макрона.
Я думаю деньги и уж тем более макрон играли второстепенную роль. Если Мбаппе выиграл лч с Парижем, он бы вошел в историю.
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий