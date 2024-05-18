Жиресс о Мбаппе в «Реале»: «У него был негативный опыт игры с большими звездами, как Месси и Неймар. В Мадриде его будут окружать талантливые игроки, но ему удастся с ними поладить, думаю»

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Ален Жиресс высказался об адаптации Килиана Мбаппе в «Реале».

Упал ли его уровень в последней части сезона?

– Особенно в Лиге чемпионов, где блистают большие мальчики. Ни против «Барсы», ни против «Дортмунда» он не был на своем уровне, который очень высок. Против «Барселоны» он был слаб, особенно в первом матче, но его высокий уровень ему забить два гола во втором. Даже немного Мбаппе – этого достаточно.

Против «Дортмунда» ему не хватило искры. «ПСЖ» мог пройти дальше, шесть голов – это много, но точность жизненно важна, а ее не хватало ни команде, ни Килиану.

С ним и Винисиусом, Беллингемом, Родриго? Как будет играть следующий «Реал Мадрид»?

– Ключевое слово – баланс, это то, что должен искать Анчелотти, он превосходный тренер с большим опытом. У Мбаппе был негативный опыт игры с большими звездами рядом с ним, такими как Месси и Неймар. Эксперимент не удался.

В Мадриде его будут окружать очень талантливые игроки, и он достаточно умен, чтобы понять, что главное – уметь хорошо дополнять друг друга, ведь футбол – это коллективный вид спорта. Ему потребуется период адаптации, но я думаю, что ему удастся хорошо с ними поладить, – сказал бывший игрок сборной Франции Ален Жиресс.

Жиресс об уходе Мбаппе: «Он предпочел выиграть более важные титулы, чем Лига 1. «Реал» – идеальное место благодаря величию и истории, чтобы выйти на новый уровень»

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7 комментариев
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Ответ Chistian Jadson
В Париже не было Анчелотти !
Было
+3
0
+3
он полузащиту псж видел вообще в совместные годы месси мбаппе и неймара ?
+2
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Мбаппе скоро станет частью огромной и великой семьи. Реал Мадрид не просто команда. Это команда-династия. Лучший клуб в истории. Ждём паренька дома.
+2
-2
0
Ответ Chistian Jadson
В Париже не было Анчелотти !
Кто профукал чемпионство Монпелье?
0
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0
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