Жиресс о Мбаппе в «Реале»: «У него был негативный опыт игры с большими звездами, как Месси и Неймар. В Мадриде его будут окружать талантливые игроки, но ему удастся с ними поладить, думаю»

Ален Жиресс высказался об адаптации Килиана Мбаппе в «Реале».

– Упал ли его уровень в последней части сезона?

– Особенно в чемпионов, где блистают большие мальчики. Ни против «Барсы», ни против «Дортмунда» он не был на своем уровне, который очень высок. Против «Барселоны» он был слаб, особенно в первом матче, но его высокий уровень ему забить два гола во втором. Даже немного Мбаппе – этого достаточно.

Против «Дортмунда» ему не хватило искры. « » мог пройти дальше, шесть голов – это много, но точность жизненно важна, а ее не хватало ни команде, ни .

– С ним и Винисиусом, Беллингемом, Родриго? Как будет играть следующий « »?

– Ключевое слово – баланс, это то, что должен искать Анчелотти, он превосходный тренер с большим опытом. У Мбаппе был негативный опыт игры с большими звездами рядом с ним, такими как и . Эксперимент не удался.

В Мадриде его будут окружать очень талантливые игроки, и он достаточно умен, чтобы понять, что главное – уметь хорошо дополнять друг друга, ведь футбол – это коллективный вид спорта. Ему потребуется период адаптации, но я думаю, что ему удастся хорошо с ними поладить, – сказал бывший игрок сборной Франции Ален Жиресс.

Жиресс об уходе Мбаппе: «Он предпочел выиграть более важные титулы, чем Лига 1. «Реал» – идеальное место благодаря величию и истории, чтобы выйти на новый уровень»