Мбаппе не попал в заявку на матч с «Ниццей». У форварда «ПСЖ» дискомфорт в задней поверхности бедра

Теги Ницца ПСЖ лига 1 Франция травмы Килиан Мбаппе Здоровье Футбол

Килиан Мбаппе не сыграет в матче с «Ниццей».

Нападающий не попал в заявку «ПСЖ» на перенесенный матч 32-го тура Лиги 1.

Как сообщает журналист Дани Хиль, Мбаппе не поедет с командой на матч из-за повреждения – француз испытывает дискомфорт задней поверхности левого бедра.

На прошлой неделе Килиан объявил об уходе из «ПСЖ» по окончании сезона. Сообщалось, что перед матчем с «Тулузой» в воскресенье у форварда произошла стычка с президентом парижан Нассером Аль-Хелайфи, однако клуб впоследствии опроверг это.

Sports проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Ницца» – «ПСЖ». Начало – в 22:00 по московскому времени.

Материалы по теме

18 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Это после последней встречи с владельцем ПСЖ??))
+35
-1
+34
Нормально Нассер напихал
+21
0
+21
шейхи напоследок напихали что-ли?
+7
-1
+6
Получил повреждение после подката президента Аль-Хелайфи
+6
-1
+5
Ответ Ымгыр Ван Эмрайс
Он уходил из сборной после этого
Значит, сильно болело))
+1
-1
0
Ответ Barsenoga
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Ответ Burchik
Нормально Нассер напихал
Аж стены тряслись.
0
0
0
Дискомфорт от ПСЖ!!!
0
0
0
🤣🤣🤣
0
0
0
С дуру решил сам чемоданы тащить, вот и травмировалсяв.
0
0
0
Чемпионат уже ПСЖ выиграл, а это значит, что Мбаппе скорее всего начал готовиться к Евро.
+1
-1
0
В Мадрид доедет только панцирь.
0
0
0
Боюсь представить, какие комментарии удалил модератор
0
0
0
Хелайфи его отлупил?
0
0
0
Дискомфорт в задней поверхности (с)
Автор накинул 🤣 а в тексте не указал
0
0
0
Дискомфорт у него ниже пояса сзади, когда уже чемоданы собирать 🏃‍♂️
0
0
0
Хм, я вообще думал, что матч с Тулузой был последним для Мбаппе.
0
0
0
Комментарий удален модератором
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий