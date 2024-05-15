Мбаппе не попал в заявку на матч с «Ниццей». У форварда «ПСЖ» дискомфорт в задней поверхности бедра

Килиан Мбаппе не сыграет в матче с «Ниццей».

Нападающий не попал в заявку «ПСЖ» на перенесенный матч 32-го тура Лиги 1.

Как сообщает журналист Дани Хиль, Мбаппе не поедет с командой на матч из-за повреждения – француз испытывает дискомфорт задней поверхности левого бедра.

На прошлой неделе Килиан объявил об уходе из «ПСЖ» по окончании сезона. Сообщалось, что перед матчем с «Тулузой» в воскресенье у форварда произошла стычка с президентом парижан Нассером Аль-Хелайфи, однако клуб впоследствии опроверг это.

Sports проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Ницца» – «ПСЖ». Начало – в 22:00 по московскому времени.