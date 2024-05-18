Женская «Барса» оформила требл, выиграв Кубок Испании в 10-й раз – разгромили «Сосьедад» 8:0. Клуб может взять квадрупл, если выиграет финал ЛЧ у «Лиона»

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Женская команда «Барселоны» выиграла Кубок Испании-2024.

Женская команда каталонского клуба обыграла «Сосьедад» со счетом 8:0 в финале Кубка королевы. 

Таким образом, «Барса» завоевала этот трофей в рекордный 10-й раз, у «Эспаньола» и «Леванте» по 6 трофеев. 

Ранее клуб в 5-й раз подряд выиграл чемпионат Испании и взял Суперкубок Испании, разгромив «Леванте» (7:0). Таким образом, команда сделала требл.

25 мая «Барселона» сыграет в финале женской Лиги чемпионов против «Лиона». В случае победы клуб может оформить квадрупл. 

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3 комментария
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Судя по счету, конкуренции в женской лиге у Барсы просто нет.
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