Женская «Барса» оформила требл, выиграв Кубок Испании в 10-й раз – разгромили «Сосьедад» 8:0. Клуб может взять квадрупл, если выиграет финал ЛЧ у «Лиона»
Женская команда «Барселоны» выиграла Кубок Испании-2024.
Женская команда каталонского клуба обыграла «Сосьедад» со счетом 8:0 в финале Кубка королевы.
Таким образом, «Барса» завоевала этот трофей в рекордный 10-й раз, у «Эспаньола» и «Леванте» по 6 трофеев.
Ранее клуб в 5-й раз подряд выиграл чемпионат Испании и взял Суперкубок Испании, разгромив «Леванте» (7:0). Таким образом, команда сделала требл.
25 мая «Барселона» сыграет в финале женской Лиги чемпионов против «Лиона». В случае победы клуб может оформить квадрупл.