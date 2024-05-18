Женская «Барса» оформила требл, выиграв Кубок Испании в 10-й раз – разгромили «Сосьедад» 8:0. Клуб может взять квадрупл, если выиграет финал ЛЧ у «Лиона»

Женская команда «Барселоны» выиграла Кубок Испании-2024.

Женская команда каталонского клуба обыграла « » со счетом 8:0 в финале Кубка королевы.

Таким образом, «Барса» завоевала этот трофей в рекордный 10-й раз, у «Эспаньола» и «Леванте» по 6 трофеев.

Ранее клуб в 5-й раз подряд выиграл чемпионат Испании и взял Суперкубок Испании, разгромив «Леванте» (7:0). Таким образом, команда сделала требл.

25 мая « » сыграет в финале женской чемпионов против « ». В случае победы клуб может оформить квадрупл.