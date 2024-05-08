Субименди остается «мечтой» для «Барсы» – платить 60 млн евро не готовы. Но Хави настаивает на его переходе

Теги премьер-лига Англия бундеслига Германия Барселона Реал Сосьедад Хави Деку Ла Лига Лига чемпионов УЕФА возможные трансферы агенты кризис Мартин Субименди деньги Футбол

Летом «Барселона» хочет приобрести Мартина Субименди у «Сосьедада».

Как уже неоднократно сообщалось, усиление центра поля – одна из главных задач каталонского клуба на летнее трансферное окно.

По данным Diario Sport, Субименди стал одной из приоритетных целей «Барселоны». Это не единственный вариант, но главный: в списке целей Мартин стоит даже выше Йозуа Киммиха из «Баварии».

В понедельник спортивный директор «Барсы» Деку встретился с агентом Субименди, который подтвердил, что единственный вариант для приобретения полузащитника – активация его отступных в размере 60 млн евро, прописанных в контракте с «Сосьедадом». Скидок не будет. Баскский клуб находится в хорошем экономическом положении, поэтому необходимости в срочных продажах у него нет.

Учитывая это, на сегодняшний день трансфер Субименди остается для «Барселоны» лишь мечтой. Перед столь крупным вложением каталонцам придется преодолеть целый ряд препятствий.

В связи с этим Мартин решил концентрироваться на «Сосьедаде» и не отвлекаться на интерес со стороны «Барселоны», который на сегодняшний день далек от того, чтобы материализоваться во что-то реальное. Более того, он готов рассмотреть предложения от клубов из Англии и Германии. В частности, интерес к нему проявляют «Арсенал» и «Бавария».

Субименди счастлив в «Сосьедаде» и чувствует, что его очень ценят в клубе, но он хочет расти как футболист. Прошлым летом Мартин не ушел, так как хотел сыграть с «Сосьедадом» в Лиге чемпионов. По итогам нынешнего сезона команда в турнир не попала, и это влияет на мысли Субименди о будущем.

Отмечается, что тренер «Барселоны» Хави пытается повлиять на ситуацию и ведет себя настойчиво. Он очень хочет видеть игрока в команде.

В этом сезоне 25-летний опорник провел 45 матчей за «Сосьедад» во всех турнирах и забил четыре гола. Его статистику можно изучить здесь.

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15 комментариев
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Ответ vadimevstratov2@gmail.com
В какую же финансовую яму попала Барса если даже Сосьедад оказался богаче.
Вероятнее всего, так и есть, но из этой новости ну никак нельзя сделать вывод, что Сосьедад богаче — например, Бавария, который сейчас уж точно богаче Барсы, захочет выкупить Ямаля (условно). Барса его не продаёт. Единственный вариант — заплатить отступные, которые составляют миллиард евро. Смогут ли они заплатить? Думаю, вряд ли. Станут ли они от этого беднее Барсы? Вряд ли)
+9
-2
+7
В какую же финансовую яму попала Барса если даже Сосьедад оказался богаче.
+9
-3
+6
Ответ rigobersong
Так в чем проблема продать Араухо, Де Йонга, Торреск и избавиться от зарплат двух португальских балластов, и купить игрока который необходим:)
В чем проблема продать весь состав и купить Субаменди в качестве маскота женской команды Барселоны?
+6
-3
+3
Ответ vadimevstratov2@gmail.com
В какую же финансовую яму попала Барса если даже Сосьедад оказался богаче.
Что значит "даже"? Сосьедад не тратится на дорогие трансферы, их максимум - 20 миллионов евро, тогда как Барселона даже в "сложные" времена покупает Рафинью за 60, Кунде за 50, Роке за 40. Потому что считает, что только игроки с ценником уровня помогут ей выиграть чемпионат. 3 место в чемпионате - расценивается как провал. А Сосьедад чемпионскими амбициями не грезит, занимает 6 место и всё устраивает, а когда в Лигу Чемпионов попали - так вообще успех.
Так что - разные цели, разные потребности, разные финансовые запросы. И это мы ещё зарплаты игроков в клубах не сравнивали.
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Для Арсенала интересный вариант, если Парти уходит. И ценник в 60млн для топ-клуба АПЛ вполне норм.
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Скоро Хави придётся самому играть.
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60 за Субименди в мире, где за Кайседо отдают 100+, просто натуральное ограбление
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Раз Хави просит купить Субименди - значит он знает, что именно этот опорник способен играть и рулить игрой Барсы, как Буся - Лапорта просто обязан привести Субименди в Барселону - и для этого ведь есть кого продать - и в первую очередь вечно перспективного (уже 5 лет) с огромной личкой -де Йонга..
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Да в Арсенал к Эдегору перейдет
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Хваленные Педри и Гави из Ла Масии, ветеран Гюндоаан, и топчик Де Йонг. Куда еще одного полузащитника?
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Ответ Фарид Харисов
В чем проблема продать весь состав и купить Субаменди в качестве маскота женской команды Барселоны?
Комментарий удален модератором
Ответ Vlad Zhadejko
Вероятнее всего, так и есть, но из этой новости ну никак нельзя сделать вывод, что Сосьедад богаче — например, Бавария, который сейчас уж точно богаче Барсы, захочет выкупить Ямаля (условно). Барса его не продаёт. Единственный вариант — заплатить отступные, которые составляют миллиард евро. Смогут ли они заплатить? Думаю, вряд ли. Станут ли они от этого беднее Барсы? Вряд ли)
За Ямаля и 60 млн много… какой лярд 😆🤦🏻‍♂️
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Ответ Dmitry Orlov
Что значит "даже"? Сосьедад не тратится на дорогие трансферы, их максимум - 20 миллионов евро, тогда как Барселона даже в "сложные" времена покупает Рафинью за 60, Кунде за 50, Роке за 40. Потому что считает, что только игроки с ценником уровня помогут ей выиграть чемпионат. 3 место в чемпионате - расценивается как провал. А Сосьедад чемпионскими амбициями не грезит, занимает 6 место и всё устраивает, а когда в Лигу Чемпионов попали - так вообще успех. Так что - разные цели, разные потребности, разные финансовые запросы. И это мы ещё зарплаты игроков в клубах не сравнивали.
Левандовски забыл. Он тоже перешел в Барсу не дешево и получает не мало)
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