Субименди остается «мечтой» для «Барсы» – платить 60 млн евро не готовы. Но Хави настаивает на его переходе

Летом «Барселона» хочет приобрести Мартина Субименди у «Сосьедада».

Как уже неоднократно сообщалось, усиление центра поля – одна из главных задач каталонского клуба на летнее трансферное окно.

По данным Diario Sport, Субименди стал одной из приоритетных целей «Барселоны». Это не единственный вариант, но главный: в списке целей Мартин стоит даже выше Йозуа Киммиха из «Баварии».

В понедельник спортивный директор «Барсы» встретился с агентом Субименди, который подтвердил, что единственный вариант для приобретения полузащитника – активация его отступных в размере 60 млн евро, прописанных в контракте с «Сосьедадом». Скидок не будет. Баскский клуб находится в хорошем экономическом положении, поэтому необходимости в срочных продажах у него нет.

Учитывая это, на сегодняшний день трансфер Субименди остается для «Барселоны» лишь мечтой. Перед столь крупным вложением каталонцам придется преодолеть целый ряд препятствий.

В связи с этим решил концентрироваться на «Сосьедаде» и не отвлекаться на интерес со стороны «Барселоны», который на сегодняшний день далек от того, чтобы материализоваться во что-то реальное. Более того, он готов рассмотреть предложения от клубов из Англии и Германии. В частности, интерес к нему проявляют «Арсенал» и «Бавария».

Субименди счастлив в « » и чувствует, что его очень ценят в клубе, но он хочет расти как футболист. Прошлым летом Мартин не ушел, так как хотел сыграть с «Сосьедадом» в . По итогам нынешнего сезона команда в турнир не попала, и это влияет на мысли Субименди о будущем.

Отмечается, что тренер «Барселоны» пытается повлиять на ситуацию и ведет себя настойчиво. Он очень хочет видеть игрока в команде.

В этом сезоне 25-летний опорник провел 45 матчей за «Сосьедад» во всех турнирах и забил четыре гола. Его статистику можно изучить здесь.