«Барса» пропустила 68 голов за 49 игр сезона – в XXI веке больше было лишь трижды. В Ла Лиге «Райо» с 15-го места и «Мальорки» с 16-го пропустили меньше

В этом сезоне у «Барсы» один из худших результатов в XXI веке по пропущенным.

Вчера каталонский клуб проиграл «Жироне» (2:4) в матче 34-го тура Ла Лиги.

Теперь у «Барселоны» 68 пропущенных голов в 49 матчах (43 – в , 14 – в Лиге чемпионов, 7 – в Кубке Испании и еще 4 – в Суперкубке Испании). В XXI веке хуже в обороне каталонцы проявляли себя лишь трижды. Подобного показателя по пропущенным голам не было с сезона-2012/13, но тогда «Барса» пропустила 70 мячей за 60 игр. В этом сезоне команде Хави предстоит еще четыре игры.

43 пропущенных – это девятый результат в Ла Лиге. Столько же у « », который идет 14-м. Меньше пропустили « » с 15-го места (40) и « » с 16-го (42).

За последние четыре матча « » пропустила 13 голов – по четыре от «ПСЖ» и «Жироны», три от «Реала», два от «Валенсии». В следующем туре Ла Лиги команда Хави дома сыграет с «Реал Сосьедад».

Крушение «Барсы» в Жироне, которое ускорило чемпионство «Реала»