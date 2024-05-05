«Барса» пропустила 68 голов за 49 игр сезона – в XXI веке больше было лишь трижды. В Ла Лиге «Райо» с 15-го места и «Мальорки» с 16-го пропустили меньше

Теги Барселона Мальорка Хави Ла Лига Кубок Испании Лига чемпионов УЕФА Лас-Пальмас Суперкубок Испании Райо Вальекано Жирона Футбол

В этом сезоне у «Барсы» один из худших результатов в XXI веке по пропущенным.

Вчера каталонский клуб проиграл «Жироне» (2:4) в матче 34-го тура Ла Лиги.

Теперь у «Барселоны» 68 пропущенных голов в 49 матчах (43 – в Ла Лиге, 14 – в Лиге чемпионов, 7 – в Кубке Испании и еще 4 – в Суперкубке Испании). В XXI веке хуже в обороне каталонцы проявляли себя лишь трижды. Подобного показателя по пропущенным голам не было с сезона-2012/13, но тогда «Барса» пропустила 70 мячей за 60 игр. В этом сезоне команде Хави предстоит еще четыре игры.

43 пропущенных – это девятый результат в Ла Лиге. Столько же у «Лас-Пальмаса», который идет 14-м. Меньше пропустили «Райо Вальекано» с 15-го места (40) и «Мальорка» с 16-го (42).

За последние четыре матча «Барселона» пропустила 13 голов – по четыре от «ПСЖ» и «Жироны», три от «Реала», два от «Валенсии». В следующем туре Ла Лиги команда Хави дома сыграет с «Реал Сосьедад».

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61 комментарий
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В прошлом сезоне рекорды по сухим матчам, минимальное кол-во пропущенных голов. А в этом…
+49
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+49
Ответ Oleg Lapin
В прошлом сезоне рекорды по сухим матчам, минимальное кол-во пропущенных голов. А в этом…
ладно про Педри и Ямала, у них есть хоть какой нибудь талант
Но, как же я рад что разоблачили этого рукопашного бойца - Араухо
+29
-4
+25
Ответ RealJon
ладно про Педри и Ямала, у них есть хоть какой нибудь талант Но, как же я рад что разоблачили этого рукопашного бойца - Араухо
Араухо буквально за 3 матча, похоронил свою «репутацию»
+18
-1
+17
Защита Барсы - "огромная дыра, где Боинг пролетит и крыльями не заденет". МАТШ не в силах "в одну харю" вытаскивать игру.
+18
-2
+16
Ответ Isa Babaev
Помню как фаны Барсы ставили в один ряд своего переоцененного Араухо с Ван Дейком ) а по факту даже близко не уровень
Так его и не Клопп тренерует
+12
-1
+11
Помню как фаны Барсы ставили в один ряд своего переоцененного Араухо с Ван Дейком ) а по факту даже близко не уровень
+16
-6
+10
Ответ belikovda.90
Комментарий скрыт
И ещё ДНК специальное надо
+8
0
+8
И это с Тер Штегеном, который постоянно спасает. Понятно что пытаются много атаковать, оставляют больше пространства у своих ворот, но с такой организацией защиты, титулы не выигрывают, при этом если рассмотреть игроков по отдельности, откровенно слабых нет
+8
-1
+7
Ответ belikovda.90
Комментарий скрыт
😂 а ты неплох в шутках, хоть и 🐔
+7
-1
+6
Ответ leksikon152
Какие еще сезоны помимо 12/13? Начало нулевых? 02/03?
Узнаем после ближайших матчей, когда будет обновление рекорда))
+3
0
+3
Какие еще сезоны помимо 12/13? Начало нулевых? 02/03?
+2
0
+2
Араухо то оказался дутым пшиком. Этот сезон показал, что никакой он не топ, а обычный средний защитник. Но пиар бак раздул его до небес. Хорошо что, люди видят своими глазами его игру.
+3
-1
+2
Ответ belikovda.90
Комментарий скрыт
Гениальный вывод по двум матчам против Сити и Баварии на выезде. А какой футбол у Барселоны сложнее? Хави тики-таку не ставит, аутентичность стиля не поддерживает, о какой сложности речь?
+4
-2
+2
хави должен остаться 😬😁
+3
-2
+1
Ответ Алексей Игоревич
Узнаем после ближайших матчей, когда будет обновление рекорда))
Но есть нюанс. В сезоне 12/13 они повторили 32 победы в 38 играх Реала сезона 11/12, также набрали 100 очков, и даже если пропускали 4 от депора, то забивали 5) и от спартака 2 пускали, и от Реала. Но вот на 4+3 от Баварии в тот год ответить было нечем….
+1
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+1
Ответ Isa Babaev
Так определитесь, Хави топ тренер или физрук
Топ физрук
+1
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Ответ Владимир Самсонов
Так его и не Клопп тренерует
Так определитесь, Хави топ тренер или физрук
+1
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+1
Ответ Oleg Lapin
В прошлом сезоне рекорды по сухим матчам, минимальное кол-во пропущенных голов. А в этом…
А в этом ушёл системообразующий игрок Бускетс и сломался лучший прессингующий Ла Лиги, который был третьим по защитным действиям в Барсе
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Ответ Trey4rch
От сезона сухарей в прошлом сезоне до решето в каждом матче в этом… позорище
Так и Барса поменялась.
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Ответ RealJon
ладно про Педри и Ямала, у них есть хоть какой нибудь талант Но, как же я рад что разоблачили этого рукопашного бойца - Араухо
Который по стате все равно круче немца https://twitter.com/DataMB_/status/1781938669345251405?s=19
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Ответ Isa Babaev
Так определитесь, Хави топ тренер или физрук
Мне кажется, даже его фанаты не считают его топом. Просто считают, что Барса не найдёт лучше на данном этапе.
Я считаю, что Флик был бы лучше.
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Ответ E.V.P.
И это с Тер Штегеном, который постоянно спасает. Понятно что пытаются много атаковать, оставляют больше пространства у своих ворот, но с такой организацией защиты, титулы не выигрывают, при этом если рассмотреть игроков по отдельности, откровенно слабых нет
Опорки нет совсем
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Ответ E.V.P.
И это с Тер Штегеном, который постоянно спасает. Понятно что пытаются много атаковать, оставляют больше пространства у своих ворот, но с такой организацией защиты, титулы не выигрывают, при этом если рассмотреть игроков по отдельности, откровенно слабых нет
Всегда считал тера дыркой, но в этом сезоне он просто божит, тащит почти всё, вчера если бы не он было бы не 4 мяча, а 6+...
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Ответ RealJon
ладно про Педри и Ямала, у них есть хоть какой нибудь талант Но, как же я рад что разоблачили этого рукопашного бойца - Араухо
Че вы дое****сь до него... Мужик с надорванной мышцей сезон добегает без замен. Да, привозит, да, не в форме, но сколько он догоняет при этом.
У Барсы объективно нет ни скамейки, ни полного состава в этом сезоне. Хорошо, что Хави молодёжь во время начал обкатывать.
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Ответ Oleg Lapin
В прошлом сезоне рекорды по сухим матчам, минимальное кол-во пропущенных голов. А в этом…
Нормального опорника нет весь сезон.
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Надо было вовремя сбагрить араухо в какой-нибудь английский мешок.
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Нахваливайте дальше своих Кубарсиков
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Все логично, ушёл лучший опорник, системообразующий, вместо него пришёл тип, который даже ЦЗ проиграл конкуренцию. Так же сломался Гави, который в прошлом сезоне был третьим в Барсе по количеству защитных действий и лучший прессингующий в Ла Лиге.
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Игры нет но Вы держитесь!
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От сезона сухарей в прошлом сезоне до решето в каждом матче в этом… позорище
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