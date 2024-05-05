«Барса» пропустила 68 голов за 49 игр сезона – в XXI веке больше было лишь трижды. В Ла Лиге «Райо» с 15-го места и «Мальорки» с 16-го пропустили меньше
В этом сезоне у «Барсы» один из худших результатов в XXI веке по пропущенным.
Вчера каталонский клуб проиграл «Жироне» (2:4) в матче 34-го тура Ла Лиги.
Теперь у «Барселоны» 68 пропущенных голов в 49 матчах (43 – в Ла Лиге, 14 – в Лиге чемпионов, 7 – в Кубке Испании и еще 4 – в Суперкубке Испании). В XXI веке хуже в обороне каталонцы проявляли себя лишь трижды. Подобного показателя по пропущенным голам не было с сезона-2012/13, но тогда «Барса» пропустила 70 мячей за 60 игр. В этом сезоне команде Хави предстоит еще четыре игры.
43 пропущенных – это девятый результат в Ла Лиге. Столько же у «Лас-Пальмаса», который идет 14-м. Меньше пропустили «Райо Вальекано» с 15-го места (40) и «Мальорка» с 16-го (42).
За последние четыре матча «Барселона» пропустила 13 голов – по четыре от «ПСЖ» и «Жироны», три от «Реала», два от «Валенсии». В следующем туре Ла Лиги команда Хави дома сыграет с «Реал Сосьедад».
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Я считаю, что Флик был бы лучше.
У Барсы объективно нет ни скамейки, ни полного состава в этом сезоне. Хорошо, что Хави молодёжь во время начал обкатывать.