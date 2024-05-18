«Динамо» подтвердило продление контракта с Личкой

В «Динамо» подтвердили продление контракта с Марцелом Личкой.

Ранее сообщалось, что соглашение московского клуба с главным тренером было автоматически продлена до конца следующего сезона.

«У нас задача, как и у , была попасть в тройку. Поэтому ответ про автоматическое продление контракта положительный», – сказал председатель совета директоров « » Дмитрий Гафин.

Бело-голубые лидируют в турнирной таблице чемпионата России, набрав 56 очков после 29 туров. «Зенит» отстает на 5 баллов при матче в запасе, «Краснодар» – на 6.