«Динамо» подтвердило продление контракта с Личкой
В «Динамо» подтвердили продление контракта с Марцелом Личкой.
Ранее сообщалось, что соглашение московского клуба с главным тренером было автоматически продлена до конца следующего сезона.
«У нас задача, как и у Марцела, была попасть в тройку. Поэтому ответ про автоматическое продление контракта положительный», – сказал председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин.
Бело-голубые лидируют в турнирной таблице чемпионата России, набрав 56 очков после 29 туров. «Зенит» отстает на 5 баллов при матче в запасе, «Краснодар» – на 6.
Отличный тренер, пришёл в Динамо!!!
Закончились шараханья и клуб стал подниматься. Для меня, болельщика с более чем 50 летним стажем, это очень большая радость. Клуб должен снова стать великим, каким он был когда-то