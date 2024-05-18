«Динамо» подтвердило продление контракта с Личкой

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Матч ТВ Марцел Личка Дмитрий Гафин Футбол

В «Динамо» подтвердили продление контракта с Марцелом Личкой.

Ранее сообщалось, что соглашение московского клуба с главным тренером было автоматически продлена до конца следующего сезона.

«У нас задача, как и у Марцела, была попасть в тройку. Поэтому ответ про автоматическое продление контракта положительный», – сказал председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин.

Бело-голубые лидируют в турнирной таблице чемпионата России, набрав 56 очков после 29 туров. «Зенит» отстает на 5 баллов при матче в запасе, «Краснодар» – на 6. 

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15 комментариев
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Достоен, заслуженно!
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+23
Да контракт с Личкой надо было продлевать даже если они были бы на 3-м месте. Команда сбалансирована, хорошо играет, видна рука тренера. И команда впервые в новейшей истории может стать чемпионом. Было бы странно не продлить контракт с тренером.
+10
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+9
Ответ олдовый манк
Вопрос знатокам....Я правильно понимаю если Зенит теряет очки, Краснодар побеждает, а затем в последнем туре побеждает дома Динамо...то золотому матчу быть?🤔
не, при таком раскладе чемпионом будет Краснодар, при равенстве очков личные встречи смотрят
+9
0
+9
Ответ Chinese mafia
Достоен, заслуженно!
Личка один из лучших на сегодня тренеров в РПЛ!
+7
0
+7
Личка вообще бриллиант для РПЛ. Конечно продлять надо, и усилять состав для такого тренера.
+6
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+5
Ну хоть у кого-то руководство адекватное
+5
-1
+4
В кои то годы мы получили отличного тренера. Продлять надо года на три чтобы команда держала этот уровень.
+4
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+4
Надо бы и увеличить - заслужил!
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И это правильно!!!
Отличный тренер, пришёл в Динамо!!!
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+3
Какая хорошая новость.
+3
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+3
Уже как-то и подзабылось, сколько было сомнений и что контракт-то был 1+1.
+3
0
+3
Наконец то закончились те времена, когда клубом владел не пойми кто. Когда спонсоры приходили не из-за любви к клубу или футболу, а из-за любви к Петровскому, его месту в Москве.
Закончились шараханья и клуб стал подниматься. Для меня, болельщика с более чем 50 летним стажем, это очень большая радость. Клуб должен снова стать великим, каким он был когда-то
+3
0
+3
Логичное решение
+3
-1
+2
Вопрос знатокам....Я правильно понимаю если Зенит теряет очки, Краснодар побеждает, а затем в последнем туре побеждает дома Динамо...то золотому матчу быть?🤔
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Ответ Nikita Sergeevich
не, при таком раскладе чемпионом будет Краснодар, при равенстве очков личные встречи смотрят
Ага, понял, спасибо
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