«Динамо» станет чемпионом, если не проиграет «Краснодару». Москвичи могут взять титул в этом туре, если «Зенит» и «быки» потеряют очки
«Динамо» нужно набрать одно очко для чемпионства.
Сегодня москвичи крупно обыграли «Крылья Советов» (4:1) в 29-м туре РПЛ. Теперь у команды Марцела Лички 56 очков.
«Динамо» достаточно не проиграть «Краснодару» в матче последнего тура, чтобы взять титул. При победе никто не сможет догнать бело-голубых.
При ничьей москвичей и «Краснодара» у «Зенита» есть шанс догнать «Динамо» по очкам, но петербуржцы уступят сопернику по результатам личных встреч.
Кроме того, «Динамо» может стать чемпионом уже по итогам 29-го тура. Для этого нужно, чтобы «Зенит» не обыграл «Ахмат», а «Краснодар» не победил «Сочи».
Динамо 💪
Крылья ♥️
Зенит 🤮
Желаю москвичам наконец покорить РПЛ!
ЗПФ !!!