«Динамо» станет чемпионом, если не проиграет «Краснодару». Москвичи могут взять титул в этом туре, если «Зенит» и «быки» потеряют очки

Теги Зенит Крылья Советов премьер-лига Россия Динамо Москва Ахмат Краснодар Сочи Марцел Личка Футбол

«Динамо» нужно набрать одно очко для чемпионства.

Сегодня москвичи крупно обыграли «Крылья Советов» (4:1) в 29-м туре РПЛ. Теперь у команды Марцела Лички 56 очков.

«Динамо» достаточно не проиграть «Краснодару» в матче последнего тура, чтобы взять титул. При победе никто не сможет догнать бело-голубых.

При ничьей москвичей и «Краснодара» у «Зенита» есть шанс догнать «Динамо» по очкам, но петербуржцы уступят сопернику по результатам личных встреч.

Кроме того, «Динамо» может стать чемпионом уже по итогам 29-го тура. Для этого нужно, чтобы «Зенит» не обыграл «Ахмат», а «Краснодар» не победил «Сочи».

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161 комментарий
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Теперь впервые всей страной за Ахмат?))
+379
-28
+351
Забавно, конечно, что велика вероятность вручения трофея на стадионе Краснодара на глазах Галицкого
+177
-2
+175
Ответ Розе Ротенбергино
Забавно, конечно, что велика вероятность вручения трофея на стадионе Краснодара на глазах Галицкого
Это было просто великолепно. Что б воочию увидели то, что бездарно профукали
+147
-4
+143
Ответ Денис Кёнигсберг
Теперь впервые всей страной за Ахмат?))
Получается так🤣
+111
-9
+102
Всех болельщиков футбола поздравляю !!
Динамо 💪
Крылья ♥️
Зенит 🤮
+116
-41
+75
Ответ Розе Ротенбергино
Забавно, конечно, что велика вероятность вручения трофея на стадионе Краснодара на глазах Галицкого
Почему же, возможно он для этого даже сделал больше ,чем руководство Динамо . Он заслужил
+47
-1
+46
Нгамале на автомате уже забил голешник в доп время 😄👌
+43
-2
+41
Видеть кислую физиономию Миллера бесценно, для всего остального есть MasterCard.
+44
-5
+39
Всех Динамиков с нужной и уверенной победой!!!
+37
-4
+33
Ответ Денис Кёнигсберг
Теперь впервые всей страной за Ахмат?))
Я точно за Ахмат Кемеровская область
+38
-11
+27
Удачи Динамо в следующем туре !
+28
-4
+24
Ответ Злой Руся
Всех болельщиков футбола поздравляю !! Динамо 💪 Крылья ♥️ Зенит 🤮
Почти 40лет Динамо никогда так не было близко к чемпионству. Думаю спокойно должны брать.
+28
-6
+22
Ответ Розе Ротенбергино
Забавно, конечно, что велика вероятность вручения трофея на стадионе Краснодара на глазах Галицкого
Галицкий увидит вручение трофея на стадионе Краснодара, но есть нюанс...
+21
0
+21
чеченцы в нашем чемпионском сезоне как раз гарантировали нам золото, обыграв болото. надеюсь и в этот раз будет так же. только теперь динамики в топе
+20
-4
+16
Вперёд, Динамо! Еще один шаг до мечты!!!
+16
-4
+12
Забавно что и минское Динамо впервые за много лет в прошлом сезоне взяли титул.
Желаю москвичам наконец покорить РПЛ!
+12
0
+12
Победы Краснодару сегодня. И тогда в 30 туре будет огненный золотой матч
+17
-7
+10
Динамо, не подведи!!!
+12
-2
+10
Если Краснодар испортит всю малину и сам не возьмёт чемпионат, это будет нечто)
+10
-1
+9
Большинство болельщиков РФ против приДворного клуба, из которого искусственно слепили расеянские сконто, лудогорец
+12
-3
+9
Я как-то внутренне против зенита. всей душой против
+12
-3
+9
Спасибо, Динамо! Так держать!
+9
-1
+8
Марцел красава, Динамо с победой!
+9
-1
+8
хоть и житель краснодара и симпатизирую быкам, но... желаю динамикам стать чемпионами. заслужили
+6
0
+6
Ответ Розе Ротенбергино
Забавно, конечно, что велика вероятность вручения трофея на стадионе Краснодара на глазах Галицкого
Но будет вдвойне смешно, если безвольный мусаевский Краснодар выиграет два матча подряд🥸
+6
0
+6
Ответ lus
Видеть кислую физиономию Миллера бесценно, для всего остального есть MasterCard.
ещё руки Медведева
+5
0
+5
В уме представить сложно Динамо - чемпион. Сразу вспоминается серия Ералаша. Динамо - чемпион, а какое Динамо?
+5
0
+5
Молодцы, Динамо! Личка - молодец! Всё абсолютно заслуженно и невероятно долгожданно для своих болельщиков. Надеюсь, последний шажок сделают как надо
+5
0
+5
Это не комплексы. Это объективная реальность, которая показывает реальное отношение футбольных болельщиков к политическому проекту под названием Зенит!
ЗПФ !!!
+6
-1
+5
Поздравляю Динамо и болельщиков этого клуба с вероятным чемпионством.
+5
0
+5
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