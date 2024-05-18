«Динамо» станет чемпионом, если не проиграет «Краснодару». Москвичи могут взять титул в этом туре, если «Зенит» и «быки» потеряют очки

«Динамо» нужно набрать одно очко для чемпионства.

Сегодня москвичи крупно обыграли « » (4:1) в 29-м туре . Теперь у команды 56 очков.

«Динамо» достаточно не проиграть « » в матче последнего тура, чтобы взять титул. При победе никто не сможет догнать бело-голубых.

При ничьей москвичей и «Краснодара» у «Зенита» есть шанс догнать «Динамо» по очкам, но петербуржцы уступят сопернику по результатам личных встреч.

Кроме того, «Динамо» может стать чемпионом уже по итогам 29-го тура. Для этого нужно, чтобы « » не обыграл «Ахмат», а «Краснодар» не победил «Сочи».