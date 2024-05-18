Личка о 4:1 с «Крыльями»: «Динамо» верило, что может сотворить историю – это гнало его вперед»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка подвел итоги игры с «Крыльями Советов».

Московский клуб одержал победу со счетом 4:1 в 29-м туре Мир .

– Какие эмоции?

– Отличные. Все хорошо!

– В чем секрет команды, которая снова вырывает победу во втором тайме?

– Да, сегодня нам было сложно войти в игру, но втором тайме мы больше разбегались. Команда верила, что она может сотворить историю – это ее гнало вперед.

– – главный джокер команды? Каждый матч забивает в концовках.

– Да, можно сказать, что он наш джокер. Но нужно похвалить и остальных ребят – , (Фабиана Бальбуэну – Sports). Их голы нам дали больше свободы и позволили подышать.

– Будете смотреть игру «Зенита»?

– Нет, – сказал .

Бело-голубые лидируют в турнирной таблице чемпионата России, набрав 56 очков. «Зенит» отстает на 5 баллов при матче в запасе, «Краснодар» – на 6.