Личка о 4:1 с «Крыльями»: «Динамо» верило, что может сотворить историю – это гнало его вперед»
Главный тренер «Динамо» Марцел Личка подвел итоги игры с «Крыльями Советов».
Московский клуб одержал победу со счетом 4:1 в 29-м туре Мир РПЛ.
– Какие эмоции?
– Отличные. Все хорошо!
– В чем секрет команды, которая снова вырывает победу во втором тайме?
– Да, сегодня нам было сложно войти в игру, но втором тайме мы больше разбегались. Команда верила, что она может сотворить историю – это ее гнало вперед.
– Нгамале – главный джокер команды? Каждый матч забивает в концовках.
– Да, можно сказать, что он наш джокер. Но нужно похвалить и остальных ребят – Бителло, Фаби (Фабиана Бальбуэну – Sports). Их голы нам дали больше свободы и позволили подышать.
– Будете смотреть игру «Зенита»?
– Нет, – сказал Личка.
Бело-голубые лидируют в турнирной таблице чемпионата России, набрав 56 очков. «Зенит» отстает на 5 баллов при матче в запасе, «Краснодар» – на 6.
Жду вашего чемпионства!
Болельщик Локо!
P.S.
Фан ЦСКА, и питаю к долгожданным успехам Динамо самые теплые чувства, учитывая, что клубу пришлось пережить и пройти, начиная с нулевых.
И личное пожелание от меня. Чтобы мультов за 20 Тюкавин ушел в чемпионат Германии в команду уровня Лейпциг, Байер, Дортмунд.
Вам тоже можно пожелать, занять призовое место, в чемпионате России!
приятно, если такой достойный тренер, который не боится играть в футбол, возьмёт чемпионство