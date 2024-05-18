Личка о 4:1 с «Крыльями»: «Динамо» верило, что может сотворить историю – это гнало его вперед»

Теги Крылья Советов премьер-лига Россия Динамо Москва Фабиан Бальбуэна Муми Нгамале Марцел Личка Бителло Футбол

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка подвел итоги игры с «Крыльями Советов».

Московский клуб одержал победу со счетом 4:1 в 29-м туре Мир РПЛ.

– Какие эмоции?

– Отличные. Все хорошо!

– В чем секрет команды, которая снова вырывает победу во втором тайме?

– Да, сегодня нам было сложно войти в игру, но втором тайме мы больше разбегались. Команда верила, что она может сотворить историю – это ее гнало вперед.

Нгамале – главный джокер команды? Каждый матч забивает в концовках.

– Да, можно сказать, что он наш джокер. Но нужно похвалить и остальных ребят – Бителло, Фаби (Фабиана Бальбуэну – Sports). Их голы нам дали больше свободы и позволили подышать.

– Будете смотреть игру «Зенита»?

– Нет, – сказал Личка

Бело-голубые лидируют в турнирной таблице чемпионата России, набрав 56 очков. «Зенит» отстает на 5 баллов при матче в запасе, «Краснодар» – на 6. 

28 комментариев
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Вперёд, Динамики!
Жду вашего чемпионства!
Болельщик Локо!
+60
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+57
Только на ничейку в Краснодаре не пытайтесь играть, тогда финиш.
+32
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+30
До истории остался финальный шаг - не проиграть в последнем туре, и Динамо станет впервые чемпионом в современную эпоху. Верим в бело-голубых, заслужили, да и новый чемпион РПЛ не помешает.

P.S.

Фан ЦСКА, и питаю к долгожданным успехам Динамо самые теплые чувства, учитывая, что клубу пришлось пережить и пройти, начиная с нулевых.
+28
-5
+23
Я думаю, что процентов 90 нейтральных болельщиков при прочих равных хотят чтобы Динамо стало чемпионом в этом году. Можно сказать, что это воля народа.)) Так что, просим Динамо! Стань чемпионом!
И личное пожелание от меня. Чтобы мультов за 20 Тюкавин ушел в чемпионат Германии в команду уровня Лейпциг, Байер, Дортмунд.
+17
-3
+14
Стоит ещё к этому добавить что заслуга Марцела Лички не оценима Браво тренеру!!!
+15
-2
+13
Ответ alexsem69
Вперёд, Динамики! Жду вашего чемпионства! Болельщик Локо!
Спасибо большое за хорошее пожелание, болельщикам Динамо!!!
Вам тоже можно пожелать, занять призовое место, в чемпионате России!
+14
-2
+12
Самое главное, что и болельщики Динамо, тоже верили в свою команду! С отличной победой, СораДники!!!
+13
-2
+11
Ответ Зелёный гопник
Комментарий скрыт
Краснодар уже наказал. Сам себя наказал.))
+8
-2
+6
КоманДе спасибо, но Истрия ещё впереди! Главный матч сезона впереди.
+7
-3
+4
Личка сразу понравился - с первых дней в Динамо! было видно, что он хочет играть в интересный футбол!

приятно, если такой достойный тренер, который не боится играть в футбол, возьмёт чемпионство
+5
-1
+4
Ответ Amalfitano
Я думаю, что процентов 90 нейтральных болельщиков при прочих равных хотят чтобы Динамо стало чемпионом в этом году. Можно сказать, что это воля народа.)) Так что, просим Динамо! Стань чемпионом! И личное пожелание от меня. Чтобы мультов за 20 Тюкавин ушел в чемпионат Германии в команду уровня Лейпциг, Байер, Дортмунд.
Спасибо за пожелания!!!
+4
-1
+3
Динамо, Динамо о-о-о!!!
+4
-2
+2
Вся страна ждет чемпионства, это сплачивает. Уверен в Краснодаре сыграют 1—1 и станут чемпионами. А хотя, уже могут и завтра) Потому что Сочи дома в порядке, да и Ахмат в хорошей форме и дома.
+3
-1
+2
Интересно если они в этом туре станут чемпионами, Краснодар сделает им коридор?)
+6
-4
+2
Ответ alexsem69
Вперёд, Динамики! Жду вашего чемпионства! Болельщик Локо!
Спасибо!
+3
-1
+2
Ответ Shumi-jr
В Краснодаре конечно хорошая погода, но не до такой степени
Да пусть хоть тапками закидают.
+2
0
+2
Ответ Black Phoenix
До истории остался финальный шаг - не проиграть в последнем туре, и Динамо станет впервые чемпионом в современную эпоху. Верим в бело-голубых, заслужили, да и новый чемпион РПЛ не помешает. P.S. Фан ЦСКА, и питаю к долгожданным успехам Динамо самые теплые чувства, учитывая, что клубу пришлось пережить и пройти, начиная с нулевых.
Спасибо, красно-синий брат!
+2
-1
+1
Ответ Зелёный гопник
Комментарий скрыт
Холеный Жопник !!!
+2
-1
+1
Ответ Дядя ТУРА
Интересно если они в этом туре станут чемпионами, Краснодар сделает им коридор?)
Мы разве в Испании ???
+2
-2
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Массимо Каррера и Марцел Личка - два иностранца-тренера из нашего чемпа, которые вызывают у меня безусловное уважение...
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Ответ Black Phoenix
До истории остался финальный шаг - не проиграть в последнем туре, и Динамо станет впервые чемпионом в современную эпоху. Верим в бело-голубых, заслужили, да и новый чемпион РПЛ не помешает. P.S. Фан ЦСКА, и питаю к долгожданным успехам Динамо самые теплые чувства, учитывая, что клубу пришлось пережить и пройти, начиная с нулевых.
Да, дружище, ведь совсем ещё недавно был пердив
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Наконец-то чемпион с настоящими русскими игроками
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Удачи братьям! Ждем чемпионство "Динамо" и с радостью отпразднуем вместе с вами! Болельщик ЦСКА
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Читаю позитивные отзывы болел разных команд. Всё искрени рады за Динамо желают победы в чемпе. Всём огромное спасибо. Ждём того же от болел Зенита.
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