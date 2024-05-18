«Динамо» выиграло 6 матчей подряд в РПЛ. Это повторение клубного рекорда
«Динамо» повторило клубный рекорд по победам подряд в чемпионате России.
В матче 29-го тура Мир РПЛ команда Марцела Лички разгромила «Крылья Советов» (4:1). Это шестая победа москвичей подряд в этом чемпионате.
Бело-голубые повторили клубный рекорд по продолжительности серии побед в РПЛ. В последний раз «Динамо» выигрывало 6 матчей подряд в Премьер-лиге в сезоне-2012/13.
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