«Динамо» выиграло 6 матчей подряд в РПЛ. Это повторение клубного рекорда

«Динамо» повторило клубный рекорд по победам подряд в чемпионате России.

В матче 29-го тура Мир РПЛ команда разгромила « » (4:1). Это шестая победа москвичей подряд в этом чемпионате.

Бело-голубые повторили клубный рекорд по продолжительности серии побед в РПЛ. В последний раз «Динамо» выигрывало 6 матчей подряд в Премьер-лиге в сезоне-2012/13.

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