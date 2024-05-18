«Динамо» выиграло 6 матчей подряд в РПЛ. Это повторение клубного рекорда

Теги Крылья Советов премьер-лига Россия Динамо Москва рекорды Марцел Личка Футбол

«Динамо» повторило клубный рекорд по победам подряд в чемпионате России.

В матче 29-го тура Мир РПЛ команда Марцела Лички разгромила «Крылья Советов» (4:1). Это шестая победа москвичей подряд в этом чемпионате.

Бело-голубые повторили клубный рекорд по продолжительности серии побед в РПЛ. В последний раз «Динамо» выигрывало 6 матчей подряд в Премьер-лиге в сезоне-2012/13.

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21 комментарий
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Если конкуренты потеряют очки в этом туре Динамо становится чемпионом досрочно...
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С победой, парни!!!
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Какой же Личка крутой!
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Обалдеть, в самый решающий момент Динамо включает режим машины и выигрывает всех подряд. Личка - это чешский Клопп.
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Остался один, но самый важный👏🏻
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Ответ Матвей Суицидин
Обалдеть, в самый решающий момент Динамо включает режим машины и выигрывает всех подряд. Личка - это чешский Клопп.
Скорее чешский Пеп
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Хороший задел, перед решающий игрой с Краснодаром. Удачи Динамо, в решающей игре!
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Динамо это сила.
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Нужно бить рекорд. Побеждать Краснодар, одерживать 7победу подряд и брать титул чемпиона.
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Мужики, сДелайте новую историю!
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Динмо-это сила в движении. По концовке чемпионата явно достойны чемпионства.
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Неожиданно Динамо станет чемпионом!! 🕊️
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Ответ Gold Ballon D'Or
Комментарий скрыт
При Мусаеве такое не случится
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Ответ Николай Бойко
Извинись((
за что?
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Краснодар, че тренера отпустили да?
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Ответ Матвей Суицидин
Обалдеть, в самый решающий момент Динамо включает режим машины и выигрывает всех подряд. Личка - это чешский Клопп.
Клоп выигрывает всех подряд?
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Ответ Chinese mafia
Мужики, сДелайте новую историю!
И сделают!
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