Президент «Урала» Иванов: «Хочу, чтобы мы играли в нормальный футбол без всяких ВАР. Если судьи совершают непредвзятые ошибки, это абсолютно нормально»

Теги премьер-лига Россия судьи Урал Григорий Иванов Футбол

Президент «Урала» выступил за отказ от ВАР.

Ранее стало известно, что ФИФА тестирует новую систему видеоповторов – тренеры смогут дважды за игру запросить просмотр. 

«Сказать честно, я негативно отношусь ко всем техническим новшествам в судействе. Хочу, чтобы мы играли в нормальный футбол без всяких ВАР. Возможно, у кого-то иное мнение. Но мы ничего не можем сделать. Если ФИФА внесет данное нововведение, останется только подчиниться.

Понятно, что у тренеров появится возможность оспаривать вердикты арбитров. Но с другой стороны, никто не отменял человеческий фактор. Спортсмены ведь порой не попадают по воротам с метра. Наставники рискуют не угадать с составом. То же самое касается и рефери. Если они совершают непредвзятые ошибки, это абсолютно нормально. Футбол как раз всегда был интересен своей непредсказуемостью. Лишь бы не было предвзятости.

А без помарок футбола не бывает. Такое случается, наверное, только когда на табло нули. И дело даже не в том, что матчи излишне затягиваются. Просто человеческий фактор должен оставаться. Ни в коем случае нельзя уповать исключительно на технику», – сказал Григорий Иванов

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10 комментариев
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Потом ты первый скулить будешь, что твой клуб обокрали.
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В нормальном футболе Урал и Ахмат были бы распущены
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Понятно негодование Гриши - с ВАРом очки пилить труднее.
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И табло чтобы карточки от руки писали
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я так понимаю следующая новость будет, что Григорий Иванов предложил расширить РПЛ до 18 команд.
обострения этих новостей как-то совпадают с положением Урала в зоне стыков всегда
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+3
Ответ Razrubsis
Потом ты первый скулить будешь, что твой клуб обокрали.
Он не будет. Договорится с кем нужно.
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>>Если они совершают непредвзятые ошибки, это абсолютно нормально
А кто решает предвзятые они или нет? Если ошибся против вас, то предвзятые, а если против соперника, то всё ровно, арбитр был непредвзят?! Так чтоли?!
Иванов как обычно.
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Все правильно! Справедливее не стало, а ошибки только добавляют драйва игре.
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В нормальном футболе Ювентус в пердив отправили , а Милан 15 очков лишили . Урал и Чай в нормальном футболе с первенства города должны свой путь начинать
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Ответ T622222
И табло чтобы карточки от руки писали
И без замен. Травмировать игроки? Играйте всемирном. А за подкуп кого-то по китайским старым правилам можно вернуть расстрел менеджеров команд. Ещё вернуть кожаные мячи со шнуровкой, и бутсы на металлических шипах. Про шорты забыл- на матч можно выходить в трусах в цвет формы) ой , тогда футбол нельзя показывать по телеку будет... ах да это же не женщины будут- утепления прав мужской эротики задеты не будут)))
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