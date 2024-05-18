Президент «Урала» Иванов: «Хочу, чтобы мы играли в нормальный футбол без всяких ВАР. Если судьи совершают непредвзятые ошибки, это абсолютно нормально»

Президент «Урала» выступил за отказ от ВАР.

Ранее стало известно, что ФИФА тестирует новую систему видеоповторов – тренеры смогут дважды за игру запросить просмотр.

«Сказать честно, я негативно отношусь ко всем техническим новшествам в судействе. Хочу, чтобы мы играли в нормальный футбол без всяких ВАР. Возможно, у кого-то иное мнение. Но мы ничего не можем сделать. Если ФИФА внесет данное нововведение, останется только подчиниться.

Понятно, что у тренеров появится возможность оспаривать вердикты арбитров. Но с другой стороны, никто не отменял человеческий фактор. Спортсмены ведь порой не попадают по воротам с метра. Наставники рискуют не угадать с составом. То же самое касается и рефери. Если они совершают непредвзятые ошибки, это абсолютно нормально. Футбол как раз всегда был интересен своей непредсказуемостью. Лишь бы не было предвзятости.

А без помарок футбола не бывает. Такое случается, наверное, только когда на табло нули. И дело даже не в том, что матчи излишне затягиваются. Просто человеческий фактор должен оставаться. Ни в коем случае нельзя уповать исключительно на технику», – сказал .