Романцев о ВАР: «Думал, станет больше порядка, меньше споров и скандалов, но все наоборот»

Теги Крылья Советов премьер-лига Россия РФС судьи Урал Олег Романцев Григорий Иванов видеоповторы Павел Кукуян Спорт-Экспресс Сочи Футбол

Олег Романцев высказался о судействе в РПЛ.

– После матча «Урала» с «Крыльями» «СЭ» написал, что судья Кукуян ошибочно удалил игрока хозяев и без причин назначил в их ворота пенальти. Прав ли президент уральцев Григорий Иванов, возмутившийся назначению арбитра из Сочи? Ведь с командой из этого города «Урал» борется за выживание.

– Убежден, что Григорий Викторович прав на все 100 процентов! Я точно так же отреагировал бы на такое назначение. Никак не пойму, зачем господам из судейского комитета нужно идти на подобные эксперименты и лишний раз давать повод ставить под сомнение справедливость этих решений. У нас и так каждый второй матч заканчивается судейским скандалом.

Потом скажут, что коллегия признала решения Кукуяна верными. Что ж, это ее право. Но осадок-то остался – ведь игру обслуживал судья из города, чья команда была заинтересована в поражении хозяев. А значит, любая ошибка воспринималась как помощь «своим».

Не ставлю под сомнение порядочность сочинского арбитра, но почему нельзя было назначить на эту игру нейтрального судью? Или их у нас по пальцам пересчитать? А может, проще было бы вернуться к назначению арбитров с помощью жеребьевки? Глядишь, и отпали бы все сомнения в репутации людей со свистком и причинах странных решений их начальников.

Каюсь, думал, что с появлением ВАР станет больше порядка и меньше споров с подозрениями, которые частенько выливаются в скандалы. Но все наоборот.

И почти каждый матч – это бесконечные выяснения отношений с арбитрами, их переговоры с ВАР, непонятные решения, озвученные на весь стадион. А вместе с этим теряется динамика игры, ее зрелищность. Хоть в старые добрые времена возвращайся, когда все было в руках одного человека со свистком. Это я уже как болельщик говорю.

– Департамент судейства обязал арбитров прикрывать на матчах свои татуировки, а судей ВАР – снимать ювелирные украшения. Как думаете, с чем связано подобное решение, и поможет ли оно улучшить качество судейства?

– Обратил внимание, что меня все чаще стали спрашивать о судейских делах. Значит, есть для этого повод.

Поверьте, меня и самого многое здесь удивляет. Как и то, почему сами арбитры и их руководители стараются не отвечать на те вопросы, которые задаете вы. Признаюсь – некоторые ставят меня в тупик. Помнится, меня спрашивали, зачем российских судей проверяют на детекторе лжи и существует ли подобная практика где-то еще. Я смог лишь ответить, что это дикость, о которой я никогда прежде не слышал.

Что касается запрета на демонстрацию татуировок, то и здесь я в растерянности – ну, не знаю, что это принесет нашему судейскому корпусу. Не знаю! Хотя, если такое решение улучшит их работу, готов проголосовать даже за полное сведение ими этих художеств со своего тела (смеется)! Что поделаешь – искусство требует жертв.

А если серьезно, то мне хотелось бы больше с вами говорить о футболе, о нашем будущем в нем, о том, куда двигаться дальше. А не обсуждать, почему видеоассистентов, которых никто не видит, заставляют снимать еще и ювелирные украшения. Наверное, чтобы не завидовали друг другу и во время матча не отвлекались от экрана, – сказал бывший тренер «Спартака» и сборной России.

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9 комментариев
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Увы ВАР стал инструментом в руках тех кто делает результат, если надо то идут смотрят и выдумывают наказания или пенальти, если не надо то даже смотреть не пойдут...
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Ну до ВАРа в России вообще судейский беспредел был. Романцеву это разве это не помнить. Сейчас только редкие эксцессы
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Ответ maitrea
Ну до ВАРа в России вообще судейский беспредел был. Романцеву это разве это не помнить. Сейчас только редкие эксцессы
Да ладно! Раньше хотябы можно было списать что не увидели, сейчас вообще клоунада! 12 судей на матче, 89 повторов по огромному телевизору с разных ракурсов и по итогу бредовые решения!)))
+4
-2
+2
Ответ Сергей Лютый
Да ладно! Раньше хотябы можно было списать что не увидели, сейчас вообще клоунада! 12 судей на матче, 89 повторов по огромному телевизору с разных ракурсов и по итогу бредовые решения!)))
Ошибаются все и всегда. А вот в наглую убивать команды, как это делали судьи раньше, сейчас уже никто из судей не решится.
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+2
Ответ maitrea
Ошибаются все и всегда. А вот в наглую убивать команды, как это делали судьи раньше, сейчас уже никто из судей не решится.
Ты серьезно? Ничего не изменилось! Надо будет, убьют и глазом не моргнут. А потом выйдет эксперт из ЭСК и расскажет всем какие мы придурки, не знаем новых трактовок...
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Ну если на варе слепые, то какие вопросы к технологии
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Потому что у нас решение ВАР, как и решение судьи в поле, это не просто решение - это вопрос политический! ☝️
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Вещь то хорошая, только честность нужна ... или детектор лжи ).
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Олег Иванович, они же там пьют сидят в своей комнате, поэтому всё так происходит.
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