Романцев о ВАР: «Думал, станет больше порядка, меньше споров и скандалов, но все наоборот»

Олег Романцев высказался о судействе в РПЛ.

– После матча «Урала» с «Крыльями» «СЭ» написал, что судья Кукуян ошибочно удалил игрока хозяев и без причин назначил в их ворота пенальти. Прав ли президент уральцев Григорий Иванов, возмутившийся назначению арбитра из Сочи? Ведь с командой из этого города «Урал» борется за выживание.

– Убежден, что Григорий Викторович прав на все 100 процентов! Я точно так же отреагировал бы на такое назначение. Никак не пойму, зачем господам из судейского комитета нужно идти на подобные эксперименты и лишний раз давать повод ставить под сомнение справедливость этих решений. У нас и так каждый второй матч заканчивается судейским скандалом.

Потом скажут, что коллегия признала решения Кукуяна верными. Что ж, это ее право. Но осадок-то остался – ведь игру обслуживал судья из города, чья команда была заинтересована в поражении хозяев. А значит, любая ошибка воспринималась как помощь «своим».

Не ставлю под сомнение порядочность сочинского арбитра, но почему нельзя было назначить на эту игру нейтрального судью? Или их у нас по пальцам пересчитать? А может, проще было бы вернуться к назначению арбитров с помощью жеребьевки? Глядишь, и отпали бы все сомнения в репутации людей со свистком и причинах странных решений их начальников.

Каюсь, думал, что с появлением ВАР станет больше порядка и меньше споров с подозрениями, которые частенько выливаются в скандалы. Но все наоборот.

И почти каждый матч – это бесконечные выяснения отношений с арбитрами, их переговоры с ВАР, непонятные решения, озвученные на весь стадион. А вместе с этим теряется динамика игры, ее зрелищность. Хоть в старые добрые времена возвращайся, когда все было в руках одного человека со свистком. Это я уже как болельщик говорю.

– Департамент судейства обязал арбитров прикрывать на матчах свои татуировки, а судей ВАР – снимать ювелирные украшения. Как думаете, с чем связано подобное решение, и поможет ли оно улучшить качество судейства?

– Обратил внимание, что меня все чаще стали спрашивать о судейских делах. Значит, есть для этого повод.

Поверьте, меня и самого многое здесь удивляет. Как и то, почему сами арбитры и их руководители стараются не отвечать на те вопросы, которые задаете вы. Признаюсь – некоторые ставят меня в тупик. Помнится, меня спрашивали, зачем российских судей проверяют на детекторе лжи и существует ли подобная практика где-то еще. Я смог лишь ответить, что это дикость, о которой я никогда прежде не слышал.

Что касается запрета на демонстрацию татуировок, то и здесь я в растерянности – ну, не знаю, что это принесет нашему судейскому корпусу. Не знаю! Хотя, если такое решение улучшит их работу, готов проголосовать даже за полное сведение ими этих художеств со своего тела (смеется)! Что поделаешь – искусство требует жертв.

А если серьезно, то мне хотелось бы больше с вами говорить о футболе, о нашем будущем в нем, о том, куда двигаться дальше. А не обсуждать, почему видеоассистентов, которых никто не видит, заставляют снимать еще и ювелирные украшения. Наверное, чтобы не завидовали друг другу и во время матча не отвлекались от экрана, – сказал бывший тренер «Спартака» и сборной России.