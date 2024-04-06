Лапочкин согласен с удалением Итало: «Он выставляет руку и разбивает лицо игроку «Крыльев». Кукуян в хорошей позиции». Президент «Урала» говорил, что Ежов сам наткнулся на руку
Сергей Лапочкин оценил эпизод со второй желтой карточкой Итало.
В 23-м туре Мир РПЛ «Урал» дома уступил «Крыльям Советов» со счетом 1:2.
Президент «Урала» Григорий Иванов раскритиковал решение арбитра встречи Павла Кукуяна удалить защитника хозяев Итало после фола на Романе Ежове.
Бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин после просмотра эпизода согласился с решением судьи.
– По этому ракурсу как можно трактовать действия футболиста «Урала»?
– На приближенной картинке видно, что Итало выставляет руку, попадает в лицо и разбивает его в кровь игроку «Крыльев Советов». Павел Кукуян находится в хорошей позиции, моментально принимает решение.
В эфире я сказал, что не понимаю, за что была показана вторая желтая карточка футболисту «Урала», потому что не было такого хорошего и четкого ракурса, где видно, что рука жестко идет в сторону лица и попадает в него, разбивая в кровь. Так что полностью согласен с Кукуяном – он верно вынес предупреждение Итало, – сказал Лапочкин.
Президент «Урала» об 1:2 с «Крыльями»: «Судья – негодяй. Мы боремся за выживание – и на ВАР приезжает непотопляемый Бобровский, который нас неоднократно прибивал. Что он творит в ФНЛ, что здесь – ужас»