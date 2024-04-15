Президент «Урала» о том, что Казарцев не дал пенальти в ворота «Динамо»: «Ну как так?! По-разному смотрим на футбол?! Подумал, что если и гол не засчитает... Вообще тогда ужас!»

Президент «Урала» высказался о судействе матча с «Динамо» (2:1).

Клуб из Екатеринбурга одержал победу в матче 24-го тура Мир РПЛ.

– Довольны качеством футбола « »?

– Мы и против «Крыльев» смотрелись неплохо. Сейчас играем уже в другой футбол, более интересный. Я доволен. Немного не хватило стабильности. Начали-то ребята хорошо, строго выполняли все тренерские установки, открыли счет.

Потом динамовцы сравняли, и, как показалось, в действиях наших футболистов появилось какое-то волнение. Во втором тайме стали создавать моменты. Правда, и гости имели неплохие шансы. Нам чуть больше повезло в завершающей стадии. При этом, считаю, надо было назначать пенальти в ворота москвичей.

– По-вашему, мяч попал Чавесу в руку?

– Конечно! Я не понимаю всех этих трактовок! У нас же на скамейке тоже люди пересматривали эпизод. Они сразу сказали – чистый пенальти, сейчас назначат. А Казарцев принимает другое решение... Ну как так?! По-разному смотрим на футбол, что ли?!

– О чем думали, когда судьи проверяли гол Каштанова и могли его отменить из-за возможного офсайда?

– Подумал, если и этот мяч не засчитает... Вообще тогда ужас! – сказал .