Президент «Урала» о том, что Казарцев не дал пенальти в ворота «Динамо»: «Ну как так?! По-разному смотрим на футбол?! Подумал, что если и гол не засчитает... Вообще тогда ужас!»

Теги премьер-лига Россия судьи Динамо Москва Урал Григорий Иванов Василий Казарцев Спорт-Экспресс правила Футбол

Президент «Урала» высказался о судействе матча с «Динамо» (2:1).

Клуб из Екатеринбурга одержал победу в матче 24-го тура Мир РПЛ.

– Довольны качеством футбола «Урала»?

– Мы и против «Крыльев» смотрелись неплохо. Сейчас играем уже в другой футбол, более интересный. Я доволен. Немного не хватило стабильности. Начали-то ребята хорошо, строго выполняли все тренерские установки, открыли счет.

Потом динамовцы сравняли, и, как показалось, в действиях наших футболистов появилось какое-то волнение. Во втором тайме стали создавать моменты. Правда, и гости имели неплохие шансы. Нам чуть больше повезло в завершающей стадии. При этом, считаю, надо было назначать пенальти в ворота москвичей.

– По-вашему, мяч попал Чавесу в руку?

– Конечно! Я не понимаю всех этих трактовок! У нас же на скамейке тоже люди пересматривали эпизод. Они сразу сказали – чистый пенальти, сейчас назначат. А Казарцев принимает другое решение... Ну как так?! По-разному смотрим на футбол, что ли?! 

– О чем думали, когда судьи проверяли гол Каштанова и могли его отменить из-за возможного офсайда?

– Подумал, если Казарцев и этот мяч не засчитает... Вообще тогда ужас! – сказал Григорий Иванов

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4 комментария
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Пенальти чистый, тем более мяч летел в ворота, такие ставят в лиге чемпионов сразу не раздумывая, помнится с Бенфикой в лиге чемпионов испанец поставил ЦСКА, тогда армейцы выиграли кажется 2:1 в гостях.
Не поворачивайся спиной и локти не выставляй, ведь лицом когда идут на мяч, то руки прячут за спину.
Просто Уралу могут поставить пенальти такой, кажется с Сочи было на кубок в прошлом году, там головой ткнул по мячу и тот также в локоть попал, и еще скажут, что верно поставили, а здесь Сережа Лапочкин, продажный арбитр, которого УЕФА забанила за договорняки, расскажет, что все нормально.
Но с другой стороны Урал выиграл и не будет нытья от них,продажных журналистов Журавлей-Черданцевых, мол с помощью пенальти выигрывает Урал.
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Проверим, проверим
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Прошлый раз смешил Юран, вчера Иванов, судьи, вообще, одно посмешище. Каждый может рассмешить - не чемпионат, а цирк!
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