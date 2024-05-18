«Реал» и Модрич достигли договоренности о продлении контракта. Кроос тоже близок к тому, чтобы остаться

Теги Реал Мадрид Ла Лига Лука Модрич Флорентино Перес Тони Кроос Футбол

Лука Модрич и Тони Кроос, скорее всего, останутся в «Реале».

Ранее стало известно, что клуб готов продолжить сотрудничество с этими игроками. 

По информации Marca, президент «Реала» Флорентино Перес за последние часы провел встречи с Модричем и Кроосом. С хорватским полузащитником мадридцы уже достигли принципиальной договоренности о продлении контракта. Он принял свою новую роль в команде – Лука в текущем сезоне реже появляется в стартовом составе.

Что касается Крооса, то с ним клуб еще не достиг договоренности. Но немец тоже близок к тому, чтобы продлить соглашение на один сезон. 

Агент Модрича: «Реал» – лучший клуб мира с лучшим президентом в истории. Наиболее вероятно, что Лука останется еще на год и продолжит писать историю»

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18 комментариев
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Кросс теперь будет показывать Мбапе куда ему нужно бежать и открываться))) Будет интересно посмотреть
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Модрич покинет Реал в статусе самого титулованного футболиста в истории клуба. Легенда!
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Иньеста и Чави рыдают от зависти, как никак их выгнали на мороз из родного клуба
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Ответ Блок-шот Эвана Мобли
Иньеста и Чави рыдают от зависти, как никак их выгнали на мороз из родного клуба
Это сравнение оскорбительно для Кросса и Модрича, ребята с Барсы в пантеоне великих, вопросов нет, но Тони и Лука это совершенно другой уровень…примерно как сравнивать Роналду с условным Торесом, Суаресом или Фалькао
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Ответ wyjhg6qhfc
Эх надо было им уходить красиво ! Зря продлевают
Они и так уйдут красиво. Одни из самых титулованных игроков Реала, да и мира. Добавляет им в величия то, что они свои согласились стать связующим звеном между с молодежью. Опыт будет передаваться каждый день.
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Лучшая новость для фанатов «Реала» за сегодня!!! Отлично, просто отлично!!!
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Скорее всего в следующем сезоне в Реале будут играть обладатели ЗМ в прошлом (Модрич), настоящем (Винисиус/Джуд) и будущем (Мбаппе)
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Отлично, ещё сезон для перестроения полузащиты команды как раз необходим
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Продление легенд,приход Мбаппе. Мадрид в новом сезоне будет претендовать на требл!
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Хорошая новость!
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Шикарная новость!Лука как никто заслуживает завершить как карьеру в Мадриде.
Следует отметить и Переса, всё же наверное возраст дает о себе знать,и он стал сентименталее)
Такие игроки при нём ухолили,Роналду,Рауль,Кас, Рамос...Ведь каждый из них мог бы завершить карьеру в Мадриде.Но Фло гнул свою линию,и ни кому не делал поблажек,по разным причинам.
А с Модричем и надеюсь Кроосом у него илилия сложилась!)И это отлично!
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Ещё год радости!
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Ответ Блок-шот Эвана Мобли
Иньеста и Чави рыдают от зависти, как никак их выгнали на мороз из родного клуба
Что ты несёшь? Иньеста и Чави сами приняли решение покинуть клуб, дабы не сидеть на лавке и дать больше времени молодым. Такие как ты и в следующем сезоне будут постоянно спрашивать почему условному Гюлеру не дают играть
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Ответ Иван Иванов
Это всё конечно хорошо.. но как вы можете так поступать с Мбаппе.. неужели ему придется играть под 9ым номер.. какой ужас.. а про Эндрика вообще молчу Одумайтесь!
Сезон потерпит,Роналду тоже сперва играл под 9.Лишь после ухода Рауля взял семерку.
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Ответ Иван Иванов
Это всё конечно хорошо.. но как вы можете так поступать с Мбаппе.. неужели ему придется играть под 9ым номер.. какой ужас.. а про Эндрика вообще молчу Одумайтесь!
Да не похрен ли с каким они будут номером играть? Главное старики-тащеры ещё будут радовать нас своей игрой
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