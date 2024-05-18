«Реал» и Модрич достигли договоренности о продлении контракта. Кроос тоже близок к тому, чтобы остаться
Лука Модрич и Тони Кроос, скорее всего, останутся в «Реале».
Ранее стало известно, что клуб готов продолжить сотрудничество с этими игроками.
По информации Marca, президент «Реала» Флорентино Перес за последние часы провел встречи с Модричем и Кроосом. С хорватским полузащитником мадридцы уже достигли принципиальной договоренности о продлении контракта. Он принял свою новую роль в команде – Лука в текущем сезоне реже появляется в стартовом составе.
Что касается Крооса, то с ним клуб еще не достиг договоренности. Но немец тоже близок к тому, чтобы продлить соглашение на один сезон.
Агент Модрича: «Реал» – лучший клуб мира с лучшим президентом в истории. Наиболее вероятно, что Лука останется еще на год и продолжит писать историю»
Следует отметить и Переса, всё же наверное возраст дает о себе знать,и он стал сентименталее)
Такие игроки при нём ухолили,Роналду,Рауль,Кас, Рамос...Ведь каждый из них мог бы завершить карьеру в Мадриде.Но Фло гнул свою линию,и ни кому не делал поблажек,по разным причинам.
А с Модричем и надеюсь Кроосом у него илилия сложилась!)И это отлично!