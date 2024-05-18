«Реал» и Модрич достигли договоренности о продлении контракта. Кроос тоже близок к тому, чтобы остаться

Лука Модрич и Тони Кроос, скорее всего, останутся в «Реале».

Ранее стало известно, что клуб готов продолжить сотрудничество с этими игроками.

По информации Marca, президент « » за последние часы провел встречи с Модричем и . С хорватским полузащитником мадридцы уже достигли принципиальной договоренности о продлении контракта. Он принял свою новую роль в команде – Лука в текущем сезоне реже появляется в стартовом составе.

Что касается Крооса, то с ним клуб еще не достиг договоренности. Но немец тоже близок к тому, чтобы продлить соглашение на один сезон.

Агент Модрича: «Реал» – лучший клуб мира с лучшим президентом в истории. Наиболее вероятно, что Лука останется еще на год и продолжит писать историю»