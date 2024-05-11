Карло Анчелотти: «Цель «Реала» – в полном составе и в лучшей форме подойти к финалу ЛЧ. Ощущения хорошие, все бьются»

Карло Анчелотти остался доволен разгромом «Гранады» (4:0) в Ла Лиге.

«Ощущения хорошие. Все бьются, сражаются, демонстрируют мастерство. Тибо и прибавляют.

Наша цель – в полном составе и в лучшей форме подойти к финалу [ чемпионов], и мы ее достигнем.

Кроос и Модрич, думаю, с радостью относятся к возможности помогать команде и готовиться с ней к финалу. Их мысли – только о том, чтобы попытаться выиграть финал», – сказал главный тренер « ».