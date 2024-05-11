Карло Анчелотти: «Цель «Реала» – в полном составе и в лучшей форме подойти к финалу ЛЧ. Ощущения хорошие, все бьются»
Карло Анчелотти остался доволен разгромом «Гранады» (4:0) в Ла Лиге.
«Ощущения хорошие. Все бьются, сражаются, демонстрируют мастерство. Тибо и Милитао прибавляют.
Наша цель – в полном составе и в лучшей форме подойти к финалу [Лиги чемпионов], и мы ее достигнем.
Кроос и Модрич, думаю, с радостью относятся к возможности помогать команде и готовиться с ней к финалу. Их мысли – только о том, чтобы попытаться выиграть финал», – сказал главный тренер «Реала».
Ждём 15-й Кубок Чемпионов🏆😎
П. С.: Анчелотти персонально удачи, его всегда недооценивали и занижали относительно Гвардиолы, Моуриньо и так далее, а он может выиграть 5-ю ЛЧ и навсегда войти в историю футбола✨
подогнал!