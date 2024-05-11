Карло Анчелотти: «Цель «Реала» – в полном составе и в лучшей форме подойти к финалу ЛЧ. Ощущения хорошие, все бьются»

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Лука Модрич Тони Кроос Гранада Тибо Куртуа Эдер Милитао Футбол

Карло Анчелотти остался доволен разгромом «Гранады» (4:0) в Ла Лиге.

«Ощущения хорошие. Все бьются, сражаются, демонстрируют мастерство. Тибо и Милитао прибавляют.

Наша цель – в полном составе и в лучшей форме подойти к финалу [Лиги чемпионов], и мы ее достигнем.

Кроос и Модрич, думаю, с радостью относятся к возможности помогать команде и готовиться с ней к финалу. Их мысли – только о том, чтобы попытаться выиграть финал», – сказал главный тренер «Реала».

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25 комментариев
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Удачи Реалу!
Ждём 15-й Кубок Чемпионов🏆😎

П. С.: Анчелотти персонально удачи, его всегда недооценивали и занижали относительно Гвардиолы, Моуриньо и так далее, а он может выиграть 5-ю ЛЧ и навсегда войти в историю футбола✨
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+34
Маэстро Карло-со всем проблемами и травмами ведущих игроков-такой сезон выдасть.
+26
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+26
Кроос и Модрич наверняка на 200% выложатся. У них скорее всего лебединая песня в финале ЛЧ
+22
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+22
Ответ englishman in new york
Комментарий скрыт
Это в том УЕФА в котором президент Чифир ( ручной президент шейхов) и у которого информационная война с Реалом и лично с Флорентино Пересом из-за Суперлиги или ты какой-то другой УЕФА имеешь ввиду?
+14
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+14
Ответ Эксперт Спортс
Вы болельщики Реала поете что наш клуб превосходит Барсу во всем , да согласен,но посмотрите на состав у Реала 1-2 воспитаника играет остальные наемники топ уровня, у барсы сбитые лётчики (кроме гюндогана и рафы)и дети. Если бы не г*** Бартомеу Барса и дальше занимала бы первое место, увы потеряли все и начинают заново. Надеюсь карма сработает в будущем.
У барсы денег нет, вот и вся правда))) Даже на нормального тренера , поэтому оставили нытика чави
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+6
Мы тоже ждем красивой победы! Удачи Реалу!
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+4
Ответ vladosthebest
Маэстро Карло-со всем проблемами и травмами ведущих игроков-такой сезон выдасть.
Я помню раньше к Анчелотти были притензии, что плохо ратирует состав. В этом сезоне сыграли все, и все выстрелили, заставила ситуация, но как оказалось так получился ещё более хороший результат. Подозреваю, что Анчелотти младший теневой кардинал, который сильно поспособствовал, возможно растёт шикарный тренер!
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Как же хорошо Браим.Ему надо дать время в финале , надеюсь покажет себя во всей красе
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Да, всё под контролем. Папа Карло рулит.
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Вот хорошую команду слепил Папка, тут тебе и смена поколений, и приемственность на позициях, и варьирование позиций по сопернику, красава, а Перец игроков по себестоимости
подогнал!
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Финал, в чемпионате , Реал выигрывает 4-0, Боруссия д проигрывает 0-3 , причём с аутсайдерами , тревожно за финал
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Ответ Эксперт Спортс
Ну о чем я? 🙄 Прошлое руководство напортачило куча фигни и теперь лет 10 отгребать , даже несмотря на это у Барсы это нормально выходит, у Реала есть деньги очень большие деньги на больших игроков вот и разница. Надеюсь те хейтеры которые грязью поливали Барсу настигнет карма в Реал
карма видимо настигла саму Барсу за её грешки
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Ответ Эксперт Спортс
Вы болельщики Реала поете что наш клуб превосходит Барсу во всем , да согласен,но посмотрите на состав у Реала 1-2 воспитаника играет остальные наемники топ уровня, у барсы сбитые лётчики (кроме гюндогана и рафы)и дети. Если бы не г*** Бартомеу Барса и дальше занимала бы первое место, увы потеряли все и начинают заново. Надеюсь карма сработает в будущем.
В чем прьдъява я так и не понял
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Ответ Эксперт Спортс
Вы болельщики Реала поете что наш клуб превосходит Барсу во всем , да согласен,но посмотрите на состав у Реала 1-2 воспитаника играет остальные наемники топ уровня, у барсы сбитые лётчики (кроме гюндогана и рафы)и дети. Если бы не г*** Бартомеу Барса и дальше занимала бы первое место, увы потеряли все и начинают заново. Надеюсь карма сработает в будущем.
Ты понимаешь сейчас, что твои критерии больше подходят Аяксу, ПСВ, Спортингу, Бенфике, Порту и кому угодно, но только не клубу уровня Барселоны? Лучшие клубы всегда приобретают лучших. Или самых талантливых. У Барселоны одно такое поколение было. Это не норма была. И всё равно покупали игроков со стороны. Дани Алвес, Адриано, Алексис Санчес и т.д. Некоторых воспитанников возвращали из других клубов за серьёзные деньги. А вообще воспитанники Реала везде востребованы. И Реалу не нужно искусственно продвигать своих воспитанников. Талант всегда пробьёт дорогу. Ради условного игрока Кастильи клуб не должен отказываться от приобретения лучших. Барселона боролась за Винисиуса и Родриго, например. Но с треском проиграла. Они предпочли Реал. Кстати, а что это за воспитанники Барселоны, которым Барселона за лояльность платила и платит огромные деньги? Я думал, что это по зову сердца. А так называемые "наёмники" за Реал Мадрид до последнего играют. И все силы отдают. И ни разу не навредили клубу. Мой сосед из Майами, правда, подвёл Барселону, будучи воспитанником. Мог отказаться от бонусов всяких. Но он ушёл в ПСЖ в своё время.
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Ответ englishman in new york
Суперлига это блеф, отличный ход дона Переса, отвлекающий маневр от мутных дел с подельником Чефериным. Из года в год мадрид судят по "особым" правилам под аплодисменты таких как ты
Сегодня шапочку из фольги забыл надеть? Могу только, как доктор, пожелать ментального здоровья.
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Ответ _Alex*
Судейку главно купить не забудьте.
Всё давно схвачено)) из года в год одно и то же
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Ответ englishman in new york
Всё давно схвачено)) из года в год одно и то же
Да, из года в год одно и то же, слёзы секты...
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