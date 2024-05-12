Модрич может остаться в «Реале», если Кроос уйдет. Лука согласен на снижение зарплаты (Хосе Луис Санчес)

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Будущее Луки Модрича в «Реале» зависит от Тони Крооса.

По сведениям журналиста Хосе Луиса Санчеса, хорват хочет остаться в мадридском клубе и согласен на снижение зарплаты.

Однако его дальнейшая судьба зависит от Тони Крооса – если немец останется, то Лука покинет клуб, если же Тони уйдет, то у Модрича будет шанс остаться.

Сроки контракты обоих полузащитников истекают этим летом.

В текущем сезоне 38-летний Модрич сыграл 43 матча, забил 2 гола и отдал 8 голевых передач. Его статистика – здесь.

34-летний Кроос сыграл 45 матчей, забил 1 гол и отдал 8 голевых передач. Статистика немца – здесь.

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62 комментария
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Сказки, про то, что кому-то обязательно нужно уходить.
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Как говорится "Если хочешь остаться, останься просто так" (с)
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Видимо избавятся от Модриса, чтобы дать черепахе 10 номер
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Ответ Бакыт Кадыров
Модрич Легенда! Спасибо ему за все что он сделал для Реала, но время пришло, думаю с ним пора красиво расстаться.Отдать 10 Мбаппе, попытаться оставить Крооса так как он моложе Луки, и за новыми титулами!
Куда расставаться, если мужик с лавки усиливает игру, не говоря про менталитет победителя? Такой мужик на вес золота в любой команде и пример молодым. "Красиво расстаться" оставьте для лузеров с Олд Траффорд.
+13
-3
+10
Очень сомнительно, что Реал сделает выбор в пользу Модрича, он уже игрок ротации. Кроос наоборот в некоторых матчах лучший, еще может провести 1-2 сильных сезона. Выбор очевиден. А вообще с приходом Мбаппе и возможным переходом Беллингема на позицию ниже в Мадриде и из молодых талантов неплохой центр вырисовывается.
+6
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+6
Ответ corazon blanco
Сказки, про то, что кому-то обязательно нужно уходить.
А, Вы, видимо, совсем не в теме. Команда, скорее всего, перейдёт на 4-3-3. Модрич, если останется, будет новым "Себальосом", у Тони ситуация получше, но его ждёт борьба с Камой и Тчуамени, потому что Феде и Джуд железно будут играть в старте. Идеальный вариант для Луки и Тони - это выиграть ЛЧ и уйти.
+4
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+4
Во первых, в чем проблема оставить двух, в плане денег? они друг другу не мешают. Во вторых, там руководство Реала чуть ли не прямо говорит, что они ждут Крооса в следующем сезоне. С чего бы ему уходить?
+4
0
+4
Модрич Легенда! Спасибо ему за все что он сделал для Реала, но время пришло, думаю с ним пора красиво расстаться.Отдать 10 Мбаппе, попытаться оставить Крооса так как он моложе Луки, и за новыми титулами!
+5
-1
+4
Ответ Homelander_666
А, Вы, видимо, совсем не в теме. Команда, скорее всего, перейдёт на 4-3-3. Модрич, если останется, будет новым "Себальосом", у Тони ситуация получше, но его ждёт борьба с Камой и Тчуамени, потому что Феде и Джуд железно будут играть в старте. Идеальный вариант для Луки и Тони - это выиграть ЛЧ и уйти.
Хотя бы одного надо оставлять, чтобы за молодыми присматривал и в качестве джокера на концовку трудных матчей.
+3
0
+3
Ответ corazon blanco
Сказки, про то, что кому-то обязательно нужно уходить.
Возможно он хочет больше играть, а сейчас его главным конкурентом является Кроос. Карло предпочитает использовать их по отдельности и очевидно, что Кроос первый выбор итальянца во всех матчах сезона
+4
-1
+3
Ответ corazon blanco
Сказки, про то, что кому-то обязательно нужно уходить.
Заявка не резиновая так-то. Еще новички придут.

Хотя, если Себальоса турнуть)
+6
-3
+3
В матчах против Сити и Баварии игра Мадрида прям оживлялась с выходом Модрича. Да и в чемпионате Испании Лука все еще выдавал хорошие матчи. Не вижу причин не продлевать Модрича. Главное, чтобы сам Лука был не против редких игр в основе и усиления состава с банки
+3
0
+3
Ответ ZaSvabody
Это будет в стиле мадрида - не уважать своих легенд. Африканцы для них важнее Модрича.
Почему, когда заходишь в профиль человека и он подписан на Барселону, то этот человек почти всегда должен нести чушь?
+2
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+2
Ответ Cearvm
Очень сомнительно, что Реал сделает выбор в пользу Модрича, он уже игрок ротации. Кроос наоборот в некоторых матчах лучший, еще может провести 1-2 сильных сезона. Выбор очевиден. А вообще с приходом Мбаппе и возможным переходом Беллингема на позицию ниже в Мадриде и из молодых талантов неплохой центр вырисовывается.
Я думаю Беллингем на позиции 8-ки будет выглядеть значительно слабее , ему не хватает работоспособности и двужильности какие есть у Модрича и Вальверде , к тому же он слаб в разрушение. Скорее всего его конкурентом будет Родриго , потому что Карло будет играть либо 4-3-3 с Родриго на фланге , либо 4-3-1-2 с Белоингемом в роли 10 ки, а на острие Вини и Мбаппе
+2
0
+2
Если уйдут две легенды, на поле может возникнуть анархия, Мбаппе и винисиус начнут тянуть одеяло на себя. Нужен как минимум один белый дядька в составе
+3
-1
+2
не верю 🤨
+5
-3
+2
Ответ Заварухин урабатывает Ротенберга
Хотя бы одного надо оставлять, чтобы за молодыми присматривал и в качестве джокера на концовку трудных матчей.
За молодыми присмотрят Рюди, Алаба, Васкес и Карвахаль. Лука не готов стать вторым "Себальосом, а Кроос открыто говорил, что хочет закончить карьеру основным игроком, поэтому он не согласится быть игроком ротации.
+1
0
+1
Ответ corazon blanco
Сказки, про то, что кому-то обязательно нужно уходить.
Ага, если кто-то из них уйдет, всё равно Луку не будут ставить в основе на каждый матч☝️
+2
-1
+1
Ответ Игорь Новиков
Заявка не резиновая так-то. Еще новички придут. Хотя, если Себальоса турнуть)
Себальос точно лишний
+3
-2
+1
Ответ corazon blanco
Сказки, про то, что кому-то обязательно нужно уходить.
Думаю не сказки , Модрич понимает что Кросс выглядет сейчас лучше него и играет чаще , и если он останется времени больше не станет и скорее всего уменьшиться , Кросс единственный из конкурентов, который выше Модрича иерархии и может уйти . Так что логично.
+1
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+1
Ответ Hans Castorp
Не думаю что там есть какая-то корреляция. Что касается Крооса- это лучший пожалуй ЦП Реала в этом сезоне , и один из лучших вообще в принципе, Реал просто обязан постараться его удержать еще на сезон. Что касается Луки, я думаю у него есть еще порох , но он скорее всего уйдет еще глубже в запас и будет занимать место Себальоса. Проблем с заявкой я думаю быть не должно, с очень большой долей вероятности Мадрид покинут Начо, Себальос , Гюлер ( аренда ) , возможно Алаба и Фран Гарсия.
В схеме 4-3-3 Алаба очень пригодится как в защите, так и в полузащите. По сути может закрыть 3 позиции на поле. Все зависит от его физ состояния , конечно.
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Ответ <Inter>
Кроос вроде говорил, что будет играть пока может выходить в старте, а быте ветераном на скамейке его не интересует. Модрич тоже всё ещё хочет играть, а не выходить со скамейки. Тем более приходит Мбаппе и мест в основе становится меньше
Все так. Но все же Лука уже не был игроком старта в этом сезоне. А Кроос гениален до сих пор.
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Ответ Homelander_666
За молодыми присмотрят Рюди, Алаба, Васкес и Карвахаль. Лука не готов стать вторым "Себальосом, а Кроос открыто говорил, что хочет закончить карьеру основным игроком, поэтому он не согласится быть игроком ротации.
Я помню в Football Manager 2022 насильно оставил Крооса еще на год, активировав опцию продления по желанию клуба. )
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Ответ Абдул Абакаев
а есть же еще Диас и Гюлер, которые могут сыграть в полузашите
Вот именно. На всех место не хватит, поэтому уход ветеранов выглядит логично. Лучше уйти на пике, потому что тот же Марсело закончил на скамейке.
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Ответ Заварухин урабатывает Ротенберга
Я помню в Football Manager 2022 насильно оставил Крооса еще на год, активировав опцию продления по желанию клуба. )
)))
Не хочется, чтобы легенды уходили, но ещё хуже видеть их на скамейке. Тот же Марсело не смог вовремя уйти и превратился в лавочника. Для Луки и Тони сыграть свой последний матч в финале ЛЧ и выиграть его - это просто великолепно.
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Ответ kaka10
Видимо избавятся от Модриса, чтобы дать черепахе 10 номер
Аморально
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Ответ kaka10
Видимо избавятся от Модриса, чтобы дать черепахе 10 номер
что мешает черепахе, как и Роналду в своё время, поиграть сезон с другим номером?
0
0
0
Ответ Игорь Новиков
Заявка не резиновая так-то. Еще новички придут. Хотя, если Себальоса турнуть)
Кроос вроде говорил, что будет играть пока может выходить в старте, а быте ветераном на скамейке его не интересует. Модрич тоже всё ещё хочет играть, а не выходить со скамейки. Тем более приходит Мбаппе и мест в основе становится меньше
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Ответ Homelander_666
А, Вы, видимо, совсем не в теме. Команда, скорее всего, перейдёт на 4-3-3. Модрич, если останется, будет новым "Себальосом", у Тони ситуация получше, но его ждёт борьба с Камой и Тчуамени, потому что Феде и Джуд железно будут играть в старте. Идеальный вариант для Луки и Тони - это выиграть ЛЧ и уйти.
а есть же еще Диас и Гюлер, которые могут сыграть в полузашите
0
0
0
Ответ Игорь Новиков
Заявка не резиновая так-то. Еще новички придут. Хотя, если Себальоса турнуть)
Этого мало. Даже если останется кто-то один, то уже будут трудности, потому что команда, скорее всего, перейдёт на 4-3-3, а Джуд и Феде железно основные игроки. На одно место претендуют Кроос, Кама и Тчуамени+ Браим и Гюлер, вероятно, перейдут в полузащиту, потому что придёт Эндрик и останется Хоселу. В идеале, Тони и Лука выигрывают ЛЧ и уходят будучи важными игроками.
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