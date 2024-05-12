Модрич может остаться в «Реале», если Кроос уйдет. Лука согласен на снижение зарплаты (Хосе Луис Санчес)
Будущее Луки Модрича в «Реале» зависит от Тони Крооса.
По сведениям журналиста Хосе Луиса Санчеса, хорват хочет остаться в мадридском клубе и согласен на снижение зарплаты.
Однако его дальнейшая судьба зависит от Тони Крооса – если немец останется, то Лука покинет клуб, если же Тони уйдет, то у Модрича будет шанс остаться.
Сроки контракты обоих полузащитников истекают этим летом.
В текущем сезоне 38-летний Модрич сыграл 43 матча, забил 2 гола и отдал 8 голевых передач. Его статистика – здесь.
34-летний Кроос сыграл 45 матчей, забил 1 гол и отдал 8 голевых передач. Статистика немца – здесь.
Хотя, если Себальоса турнуть)
Не хочется, чтобы легенды уходили, но ещё хуже видеть их на скамейке. Тот же Марсело не смог вовремя уйти и превратился в лавочника. Для Луки и Тони сыграть свой последний матч в финале ЛЧ и выиграть его - это просто великолепно.