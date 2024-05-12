Модрич может остаться в «Реале», если Кроос уйдет. Лука согласен на снижение зарплаты (Хосе Луис Санчес)

Будущее Луки Модрича в «Реале» зависит от Тони Крооса.

По сведениям журналиста Хосе Луиса Санчеса, хорват хочет остаться в мадридском клубе и согласен на снижение зарплаты.

Однако его дальнейшая судьба зависит от – если немец останется, то покинет клуб, если же Тони уйдет, то у Модрича будет шанс остаться.

Сроки контракты обоих полузащитников истекают этим летом.

В текущем сезоне 38-летний Модрич сыграл 43 матча, забил 2 гола и отдал 8 голевых передач. Его статистика – здесь.

34-летний Кроос сыграл 45 матчей, забил 1 гол и отдал 8 голевых передач. Статистика немца – здесь.