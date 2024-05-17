«Реал» готов продлить контракты Модрича и Крооса на год (Marca)
Лука Модрич и Тони Кроос могут остаться в «Реале» еще на одни сезон.
Как передает Marca, мадридский клуб готов продлить контракты с обоими полузащитниками на один год.
Ранее сообщалось, что положение Модрича зависит от Тони Крооса. Если немец уйдет, то у хорвата появится шанс остаться, в противном случае он покинет команду.
Отмечается, что «Реал» пока не отправил игрокам официального предложения, но Модрич и Кроос показали, что у них все еще есть силы играть на высоком уровне, и именно это убедило руководство клуба задуматься о продлении их контрактов.
Утверждается, что 38-летний Модрич принял свою новую роль в команде – хорват в текущем сезоне реже появляется в стартовом составе. Что касается Крооса, то в нем, по словам источника, никогда не сомневался Карло Анчелотти. Итальянец не задумываясь продолжил бы с ним работу.
Оба игрока также выразили желание остаться в «Реале» на будущий сезон.
Они заслужили это своей игрой !
Величайший! Не даром обладатель ЗМ
Чави уже в его годы несколько лет как пас верблюдов :)
А Иньеста японцев развлекал
У Крооса 65%.
Похоже, что пассажир это ты))
Его опыт и знания колоссальны. Только ради этого стоит его оставить еще на один сезон. Как наставника.
"Мадридский Реал готов продлить контракты с обоими полузащитниками на один год"