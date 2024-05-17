«Реал» готов продлить контракты Модрича и Крооса на год (Marca)

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига Лука Модрич Тони Кроос Футбол

Лука Модрич и Тони Кроос могут остаться в «Реале» еще на одни сезон.

Как передает Marca, мадридский клуб готов продлить контракты с обоими полузащитниками на один год.

Ранее сообщалось, что положение Модрича зависит от Тони Крооса. Если немец уйдет, то у хорвата появится шанс остаться, в противном случае он покинет команду.

Отмечается, что «Реал» пока не отправил игрокам официального предложения, но Модрич и Кроос показали, что у них все еще есть силы играть на высоком уровне, и именно это убедило руководство клуба задуматься о продлении их контрактов.

Утверждается, что 38-летний Модрич принял свою новую роль в команде – хорват в текущем сезоне реже появляется в стартовом составе. Что касается Крооса, то в нем, по словам источника, никогда не сомневался Карло Анчелотти. Итальянец не задумываясь продолжил бы с ним работу.

Оба игрока также выразили желание остаться в «Реале» на будущий сезон.

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29 комментариев
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Отличная новость! Кроос и Модрич две легенды, в следующем сезоне еще очень помогут команде.
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Если правда, то новость огонь. Если кто-то один из двух должен остаться, то при всем величайшем уважении к ЗМ-обладателю прямо сейчас Кросс полезнее. Все такие же радиоуправляемые пасы, тотально меняющие вектор атаки, которые запутывают соперника
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Очень бы хотелось чтобы это оказалось правдой !
Они заслужили это своей игрой !
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Лука на 39 году на высочайшем уровне
Величайший! Не даром обладатель ЗМ
Чави уже в его годы несколько лет как пас верблюдов :)
А Иньеста японцев развлекал
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Бистяры лютые 😎🎩🪄✌🏻
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Кроос в этом сезоне один из лучших в команде , если не лучший , Модрич- выходя играть почти гарантировано каждый раз усиливает игру команды, несколько раз даже просто вытаскивал матчи для Мадрида со скамейки. Так что тут мне кажется очевидно что у этих старых гвардейцев еще есть порох в пороховницах
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Кроос проводит высококачественные 60-70 минут, Модрич 20-30. Сто процентов надо продлевать. Все восхищаются Кроосом, но как Лука выходит на замены - это прекрасно
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Ответ Иван Никитенко
два пассажира ,модрич уж точно сидит на бенче , а титулы за него другие выигрывают
У Модрича 50% игрового времени в Ла Лиге.
У Крооса 65%.
Похоже, что пассажир это ты))
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Ответ Иван Никитенко
два пассажира ,модрич уж точно сидит на бенче , а титулы за него другие выигрывают
Всем бы таких пассажиров. Отличные футболисты и сейчас. Очень помогут для подмены, а через год Перес попытается купить Виртца, омолодив и в очередной раз усилив обойму.
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реалу и молодым игрокам будет плюс если ветераны останутся, тем более модрич согласен на снижение зп, ему за это большое уважение и будет пример для молодым
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Ответ Дмитрий Манин
Если возьмут финал ЛЧ, то для Модрича оставаться как-то тупо по-моему, респект, конечно, реал форева и все дела, но ушёл бы достойно. А так, в этом сезоне выходил минут на 20(хоть и норм выходил), в следующем может уже начнет выходить на 10, через матч-другой, Мбаппе с ним за номер посрется, самому модричу, наверняка, будет обидно совсем уж лавочником стать. Короче хз.
Модрич еще в этом финале и гол забьет.
Его опыт и знания колоссальны. Только ради этого стоит его оставить еще на один сезон. Как наставника.
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Ответ el ruso guapo
Какое iq? Кроос играет уже 3-й год на чистых мячах. От того, что он выдал пас голевой в матче с баварией, картина в целом не меняется. Его держат просто за то, что он до сих пор может отдавать точные передачи на фланг и в центр дабы удержать мяч. Но и с этим в последних матчах уже проблемы. Недаром его меняют постоянно. А зп у него 21 лям в год, больше всех.
Тухель,Пеп, Анчелотти,Наггельсман и другие тренеры восхищаются Кроосом,но они не разбираются в футболе как Алексей со спортса)
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Ответ el ruso guapo
Какое iq? Кроос играет уже 3-й год на чистых мячах. От того, что он выдал пас голевой в матче с баварией, картина в целом не меняется. Его держат просто за то, что он до сих пор может отдавать точные передачи на фланг и в центр дабы удержать мяч. Но и с этим в последних матчах уже проблемы. Недаром его меняют постоянно. А зп у него 21 лям в год, больше всех.
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Ответ rigobersong
Комментарий удален модератором
Будут ждать Виртца)
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Ответ el ruso guapo
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Ответ ten Hag
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Руководство не хочет слышать правду, хотят чтоб Хави добивался высоких целей, но усилять команду не хотят
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Ответ Алексей Ненахов
Опять барсуки расстроятся, их же газетёнке писала обратное
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2050 год
"Мадридский Реал готов продлить контракты с обоими полузащитниками на один год"
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Если возьмут финал ЛЧ, то для Модрича оставаться как-то тупо по-моему, респект, конечно, реал форева и все дела, но ушёл бы достойно. А так, в этом сезоне выходил минут на 20(хоть и норм выходил), в следующем может уже начнет выходить на 10, через матч-другой, Мбаппе с ним за номер посрется, самому модричу, наверняка, будет обидно совсем уж лавочником стать. Короче хз.
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хорошая новость для нападения!!!!!!
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Основная тройка полузащиты будет Феде-Джуд-Тчуамени, а запасная Кроос-Модрич-Камавинга… иметь на каждую позицию по два лютейших топаря, это конечно за гранью)
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Это будет правильное решение.
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Нравятся оба.
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