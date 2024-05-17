«Реал» готов продлить контракты Модрича и Крооса на год (Marca)

Лука Модрич и Тони Кроос могут остаться в «Реале» еще на одни сезон.

Как передает Marca, мадридский клуб готов продлить контракты с обоими полузащитниками на один год.

Ранее сообщалось, что положение зависит от . Если немец уйдет, то у хорвата появится шанс остаться, в противном случае он покинет команду.

Отмечается, что «Реал» пока не отправил игрокам официального предложения, но Модрич и Кроос показали, что у них все еще есть силы играть на высоком уровне, и именно это убедило руководство клуба задуматься о продлении их контрактов.

Утверждается, что 38-летний Модрич принял свою новую роль в команде – хорват в текущем сезоне реже появляется в стартовом составе. Что касается Крооса, то в нем, по словам источника, никогда не сомневался . Итальянец не задумываясь продолжил бы с ним работу.

Оба игрока также выразили желание остаться в « » на будущий сезон.