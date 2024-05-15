«Реал» объявит решение по Кроосу и Модричу не раньше финала ЛЧ. Игроки еще не говорили с руководством о будущем (Marca)
Будущее Тони Крооса и Луки Модрича в «Реале» не определится до финала ЛЧ.
По данным Marca, на данный момент ни Кроос, ни Модрич не озвучили руководству свое решение.
Руководство «Реала», в свою очередь, сохраняет терпение в вопросе определения будущего игроков – в клубе считают, что время действовать еще не пришло.
Утверждается, что решение «Реала» по обоим полузащитникам вряд ли будет объявлено до финала Лиги чемпионов.
При этом клуб и игроки хотят избежать «мыльной оперы» – вероятнее всего, будущее Крооса и Модрича станет известно в ближайшие часы или дни после матча на «Уэмбли».