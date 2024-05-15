«Реал» объявит решение по Кроосу и Модричу не раньше финала ЛЧ. Игроки еще не говорили с руководством о будущем (Marca)

Теги Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА возможные трансферы Лука Модрич Тони Кроос Футбол

Будущее Тони Крооса и Луки Модрича в «Реале» не определится до финала ЛЧ.

По данным Marca, на данный момент ни Кроос, ни Модрич не озвучили руководству свое решение.

Руководство «Реала», в свою очередь, сохраняет терпение в вопросе определения будущего игроков – в клубе считают, что время действовать еще не пришло.

Утверждается, что решение «Реала» по обоим полузащитникам вряд ли будет объявлено до финала Лиги чемпионов.

При этом клуб и игроки хотят избежать «мыльной оперы» – вероятнее всего, будущее Крооса и Модрича станет известно в ближайшие часы или дни после матча на «Уэмбли».

Что будет с Кроосом и Модричем в «Реале»? Вот три сценария

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14 комментариев
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Хотелось бы конечно чтобы оба остались. Ну а Тони точно будет преступлением после такого сезона уходить, есть еще порох в пороховницах.
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Ответ corazon blanco
Хотелось бы конечно чтобы оба остались. Ну а Тони точно будет преступлением после такого сезона уходить, есть еще порох в пороховницах.
Я больше всего буду скучать по Модричу. Да, уже не основной, но всё же в свои года также может ещё делать разницу на поле, выходя на замену, и быть ориентиром для молодого поколения
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Ответ Barsenoga
Комментарий скрыт
Ты смотри, допишешься тут, опять на второй год останешься! Марш за уроки
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Надеюсь завершат свои гениальные карьеры в величайшем клубе футбола)
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Тони Кроос лучший распасовщик мирового футбола, интересно кто может сразу заменить его в Реале?
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это конечно хорошо, если Модрич и Кросс останутся, я и сам этого очень сильно хотел бы; но кто знает как сложится следующий сезон с черепашкой в команде? обычно у реала всегда так: после успешного сезона с лч и ла лигой, следующий сезон если повезет ухватиться за кубком, то более менее нормальный; поэтому с другой стороны мне кажется будет лучше если эти легенды уйдут после столь успешного сезона
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Уходить нужно на пике. Сейчас идеальный момент. Нельзя вечно выезжать на ветеранах. Думаю, что нынешняя команда готова двигаться дальше. Функции Тони можно перераспределить. С Модричем ещё легче, потому что он уже перестал быть незаменимым игроком. Он помог выходами на замену, но без него команда одержала много побед. Следующий сезон будет непростым, но я верю в команду и Анчелотти.
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Ответ войд
Надеюсь завершат свои гениальные карьеры в величайшем клубе футбола)
Да почему он величайший ,королевский, каково королевства собраны легионеры со всего мира
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Ответ Homelander_666
Сейчас идеальный момент для их ухода. Модрич в следующем сезоне будет играть ещё меньше, а он хочет быть основным, как и Тони, который не хочет ротироваться. Через рывки мяч могут продвигать Камавинга и Вальверде, а через пас это может делать Тчуамени. Незаменимый в этом составе только Вальверде.
сейчас идеальный момент для ухода Модрича. Он уже блестает только короткий промежуток времени, в следующем сезоне будет ещё меньше. А кроос еще сезончик откатает
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