«Реал» объявит решение по Кроосу и Модричу не раньше финала ЛЧ. Игроки еще не говорили с руководством о будущем (Marca)

Будущее Тони Крооса и Луки Модрича в «Реале» не определится до финала ЛЧ.

По данным Marca, на данный момент ни Кроос, ни Модрич не озвучили руководству свое решение.

Руководство « », в свою очередь, сохраняет терпение в вопросе определения будущего игроков – в клубе считают, что время действовать еще не пришло.

Утверждается, что решение «Реала» по обоим полузащитникам вряд ли будет объявлено до финала .

При этом клуб и игроки хотят избежать «мыльной оперы» – вероятнее всего, будущее Крооса и Модрича станет известно в ближайшие часы или дни после матча на «Уэмбли».

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