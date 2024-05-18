Агент Модрича: «Реал» – лучший клуб мира с лучшим президентом в истории. Наиболее вероятно, что Лука останется еще на год и продолжит писать историю»

Теги Реал Мадрид Ла Лига Лука Модрич агенты Футбол

Агент Луки Модрича высказался о будущем футболиста.

Ранее стало известно, что 38-летний полузащитник уведомил «Реал» о желании остаться.

«Наиболее вероятно, что он останется еще на один год и продолжит писать историю. 

«Реал Мадрид» – лучший клуб мира, и его возглавляет лучший президент в истории футбола. Лука Модрич – болельщик «Реала», который любит клуб и считает его своим домом», – сказал Владица Лемич в интервью Kooora.

15 комментариев
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Мы будем только рады, если маэстро останется еще на год 🤌🏼
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Hala Madrid!
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Ответ Растиньяк
Дайте ветерану выйти в основе против Дортмунда
Зачем? Гораздо эффективнее во 2-м тайме выпустить на замену.
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Ответ Растиньяк
Дайте ветерану выйти в основе против Дортмунда
А смысл? Вместо кого? Кроос - Вальверде - Тчуамени (Камавинга) уже отлично себя показали не раз. Модрич отлично показал себя, выходя на замену на 60-70-ой минуте. Зачем что-то менять?
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Без преувелечния, Модрич реально крут и скромный!
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Дайте ветерану выйти в основе против Дортмунда
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Модрич вечен!
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Отличные новости ,еще год отыграет и на пенсию
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Все ждем продолжения это великого тандема!
Один из последних остался из того легендарного поколения
Сейчас все же не того калибра футболисты пошли
Хоть и трава раньше зеленее не была :)
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Очень рад, Модрич - один из моих самых любимых игроков.
Но лучший президент в истории - это всё-таки Путин...
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Ответ Kerghoodoo
Очень рад, Модрич - один из моих самых любимых игроков. Но лучший президент в истории - это всё-таки Путин...
🤦🏼‍♂️
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Ждём Луку в Реале в следующем сезоне !
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то, что лучший президент в истории - пожалуй, правда...что про него не говорили и что не предрекали - все попусту!
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Как же этот мошенник доит мой риал
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Ответ Kerghoodoo
Очень рад, Модрич - один из моих самых любимых игроков. Но лучший президент в истории - это всё-таки Путин...
Дядя Вова мы с тобой!!!
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