Агент Модрича: «Реал» – лучший клуб мира с лучшим президентом в истории. Наиболее вероятно, что Лука останется еще на год и продолжит писать историю»

Агент Луки Модрича высказался о будущем футболиста.

Ранее стало известно, что 38-летний полузащитник уведомил «Реал» о желании остаться.

«Наиболее вероятно, что он останется еще на один год и продолжит писать историю.

« » – лучший клуб мира, и его возглавляет лучший президент в истории футбола. – болельщик «Реала», который любит клуб и считает его своим домом», – сказал Владица Лемич в интервью Kooora.