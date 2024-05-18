Агент Модрича: «Реал» – лучший клуб мира с лучшим президентом в истории. Наиболее вероятно, что Лука останется еще на год и продолжит писать историю»
Агент Луки Модрича высказался о будущем футболиста.
Ранее стало известно, что 38-летний полузащитник уведомил «Реал» о желании остаться.
«Наиболее вероятно, что он останется еще на один год и продолжит писать историю.
«Реал Мадрид» – лучший клуб мира, и его возглавляет лучший президент в истории футбола. Лука Модрич – болельщик «Реала», который любит клуб и считает его своим домом», – сказал Владица Лемич в интервью Kooora.
Один из последних остался из того легендарного поколения
Сейчас все же не того калибра футболисты пошли
Хоть и трава раньше зеленее не была :)
Но лучший президент в истории - это всё-таки Путин...