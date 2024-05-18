Анчелотти о возможном увольнении Хави из «Барсы»: «Не хочу комментировать. Он проделал очень хорошую работу, желаю ему всего наилучшего»

Теги Карло Анчелотти Барселона Реал Мадрид Хави Ла Лига Футбол

Карло Анчелотти отреагировал на слухи о возможном увольнении Хави.

Ранее сообщалось, что президент «Барселоны» Жоан Лапорта решил прекратить сотрудничество с тренером по окончании сезона.

«Я не хочу комментировать тему Хави, я очень уважаю его как человека и как тренера.

Он проделал очень хорошую работу. Я желаю ему всего наилучшего в будущем», – сказал главный тренер «Реала». 

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13 комментариев
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Мудро, коротко и ясно, Анчелоти.
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Папа Карло образец корректности
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Анчелоти хитер, но умен
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Ответ predMBAPPE
Но по мнению мадридских диванов он физрук)))
никогда не говорил что он физрук, а вот то что он нытик неуравновешенный, так это да.
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Мы будем рады если Хави останется))
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« он проделал очень хорошую работу … для Реала»
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