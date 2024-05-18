Анчелотти о возможном увольнении Хави из «Барсы»: «Не хочу комментировать. Он проделал очень хорошую работу, желаю ему всего наилучшего»

Карло Анчелотти отреагировал на слухи о возможном увольнении Хави.

Ранее сообщалось, что президент «Барселоны» Жоан Лапорта решил прекратить сотрудничество с тренером по окончании сезона.

«Я не хочу комментировать тему Хави, я очень уважаю его как человека и как тренера.

Он проделал очень хорошую работу. Я желаю ему всего наилучшего в будущем», – сказал главный тренер « ».

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«Барса» должна заплатить 20 млн евро компенсации, если уволит Хави и его штаб (Mundo Deportivo)