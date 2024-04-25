Анчелотти о том, что Хави останется в «Барсе»: «Верное решение, я считаю. Он хорошо знает клуб и проделывает отличную работу»

Теги Карло Анчелотти Барселона Реал Мадрид Хави Ла Лига Футбол

Карло Анчелотти высказался о решении Хави остаться в «Барселоне».

Сегодня Хави официально объявил, что продолжит тренировать «Барселону» в следующем сезоне. В январе тренер каталонцев заявлял о намерении покинуть свой пост по окончании нынешнего сезона.

«Он проделывает хорошую работу в «Барселоне» и хорошо знает этот клуб.

Я считаю, что он принял верное решение», – сказал главный тренер «Реала».

«В январе мне казалось, что уйти – лучшее решение». А теперь не кажется – Хави остается!

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11 комментариев
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Анчелотти: Верное решение Хави, теперь я точно знаю что в следующем сезоне снова выиграю Ла Лигу.
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Папа Карло доволен. Унижать бчк у него в крoви)
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То чувство когда говоришь искренне, но все думают, что стебешься
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Анчелотти: верное решение. Теперь все три класико в следующем сезоне за нами, уверен в этом!
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Хитёр старик)) Смекнул что халявная Ла Лига замоячила на некст сезон
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Хави лучший человек на пост тренера в Барсе
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Да и весь Реал за.
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Ответ Yobo
Анчелотти: Верное решение Хави, теперь я точно знаю что в следующем сезоне снова выиграю Ла Лигу.
ха-ха-ха)))
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