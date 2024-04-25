Анчелотти о том, что Хави останется в «Барсе»: «Верное решение, я считаю. Он хорошо знает клуб и проделывает отличную работу»
Карло Анчелотти высказался о решении Хави остаться в «Барселоне».
Сегодня Хави официально объявил, что продолжит тренировать «Барселону» в следующем сезоне. В январе тренер каталонцев заявлял о намерении покинуть свой пост по окончании нынешнего сезона.
«Он проделывает хорошую работу в «Барселоне» и хорошо знает этот клуб.
Я считаю, что он принял верное решение», – сказал главный тренер «Реала».
«В январе мне казалось, что уйти – лучшее решение». А теперь не кажется – Хави остается!