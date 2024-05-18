Гальярдо из «Аль-Иттихада» – кандидат на пост тренера «Барсы». Флик и Маркес – фавориты

Теги Барселона Рафаэль Маркес Хави Ла Лига высшая лига Саудовская Аравия Марсело Гальярдо Ханс-Дитер Флик Аль-Иттихад Джидда Футбол

У «Барселоны» есть три кандидата на замену Хави.

Ранее появилась информация, что главный тренер «блауграны» покинет пост по завершении сезона, а клуб уже ищет ему замену.

Как сообщает Mundo Deportivo, основные кандидаты на замену Хави – бывший тренер «Баварии» Ханси Флик и Рафаэль Маркес, который руководит второй командой «блауграны».

Третий вариант каталонского клуба – Марсело Гальярдо, возглавляющий саудовский «Аль-Иттихад». Аргентиский специалист нравится боссам «Барселоны», а подписать его будет несложно.

Хави убирают из «Барсы»? Да что там происходит!

«Барселона» должна будет заплатить 20 млн евро компенсации, если уволит Хави и его штаб

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20 комментариев
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Хави вроде как скоро освободится - можно его попробовать тренером
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А Абаскаля не рассматривают? С последними новостями из Барселоны, не удивлюсь такой новости)
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Мне интересно, а как выглядит этап приглашения от Лапорты или от клуба?

"Приезжайте в Барселону! Здесь деспотичный президент! Нет денег на трансферы! Мы обольем Вас грязью с ног до головы! И уволим, если вы будете говориь правду! Барселона - твой билет в ад!"
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Ответ Gordon Brown
Маркес думаю будет отличным тренером. Был одним из самых умных защитников.
Хави тоже был очень умным игроком на поле, с тренерством пока не все гладко 🤷‍♂️
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Не, Лапорта гениален!
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Всякую ересь и политику публикуете, а то что вчера Фиорентина и Наполи сыграли 2-2 с двумя голами с штрафных нет, парни посмотрите обзор матча, Бираги и Хвича по красоте положили
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Ответ Archie Bowman
Мне интересно, а как выглядит этап приглашения от Лапорты или от клуба? "Приезжайте в Барселону! Здесь деспотичный президент! Нет денег на трансферы! Мы обольем Вас грязью с ног до головы! И уволим, если вы будете говориь правду! Барселона - твой билет в ад!"
«Уважаемый /……/, очень хотим видеть тебя в качестве ГТ. Просто представь как это прекрасно - тренировать Барсу. Если согласен, продемонстрируй желание быть с нами делом, чтобы мы убедились что ты - единственно верный кандидат, оплати неустойку и зарплату, по-братски. До связи! Всегда твой, Лапорта»
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Ответ Максим Семин
Ювентус Барсы не слаще) Вроде в ла лиге проще трофеев взять
Ну не знаю, у Ювентуса такое положение из за Аллегри по большей части, а у Барсы из за неадекватного президента, который никуда не денется в скором времени)
Ну и давление в Барсе и Юве не сравнимо
С деньгами опять же у Юве в сравнении со всем сериалом все хорошо, а тут Реал берет Мбаппе, а тебе надо продавать игроков)
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Уверен в следующем сезоне бчк не будет в топ 5 ЛЛ)
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Очередной тренер для нашей барсы из верблюд-лиги, полагаю? :)
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Почему не Мотта?
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Я в шоке с этого Гальядро. Тренировал в Аргентине, а после провалился в Саудовской Аравии. И его связывают то с Миланом, то с Барселоной сейчас
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Только Черчесов, только хардкор!
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Ответ angry horse
Хави тоже был очень умным игроком на поле, с тренерством пока не все гладко 🤷‍♂️
Хави банально поплыл под давлением руководство и СМИ. Причём, если бы не было давления со стороны Лапорта и Ко с их высказываниями, популизмом, то и давления со стороны медиа не был бы таким сильным.
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Ответ Дядя ТУРА
Зачем просили остаться Хави я не понимаю. Как-то все нелепо и некрасиво получается
его просили остаться, а не вываливать на пресс-конференции всю грязную кухню клуба, да еще попутно снимая с себя ответственность за все возможные неудачи в будущем сезоне ввиду "финансового положения клуба"
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Ответ Максим Семин
Почему не Мотта?
А ему оно надо?)
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