Гальярдо из «Аль-Иттихада» – кандидат на пост тренера «Барсы». Флик и Маркес – фавориты

У «Барселоны» есть три кандидата на замену Хави.

Ранее появилась информация, что главный тренер «блауграны» покинет пост по завершении сезона, а клуб уже ищет ему замену.

Как сообщает Mundo Deportivo, основные кандидаты на замену Хави – бывший тренер «Баварии» и , который руководит второй командой «блауграны».

Третий вариант каталонского клуба – , возглавляющий саудовский « ». Аргентиский специалист нравится боссам «Барселоны», а подписать его будет несложно.

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