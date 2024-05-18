Гальярдо из «Аль-Иттихада» – кандидат на пост тренера «Барсы». Флик и Маркес – фавориты
У «Барселоны» есть три кандидата на замену Хави.
Ранее появилась информация, что главный тренер «блауграны» покинет пост по завершении сезона, а клуб уже ищет ему замену.
Как сообщает Mundo Deportivo, основные кандидаты на замену Хави – бывший тренер «Баварии» Ханси Флик и Рафаэль Маркес, который руководит второй командой «блауграны».
Третий вариант каталонского клуба – Марсело Гальярдо, возглавляющий саудовский «Аль-Иттихад». Аргентиский специалист нравится боссам «Барселоны», а подписать его будет несложно.
Хави убирают из «Барсы»? Да что там происходит!
«Барселона» должна будет заплатить 20 млн евро компенсации, если уволит Хави и его штаб
"Приезжайте в Барселону! Здесь деспотичный президент! Нет денег на трансферы! Мы обольем Вас грязью с ног до головы! И уволим, если вы будете говориь правду! Барселона - твой билет в ад!"
Ну и давление в Барсе и Юве не сравнимо
С деньгами опять же у Юве в сравнении со всем сериалом все хорошо, а тут Реал берет Мбаппе, а тебе надо продавать игроков)