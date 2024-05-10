Почеттино о возможной отставке из «Челси»: «Если мы расстанемся, это не будет концом света. Спрашивайте не только клуб, но и тренеров – возможно, мы не рады. Завтра я могу сказать, что ухожу»

Маурисио Почеттино высказался о возможной отставке из «Челси».

«Если мы (тренерский штаб – Спортс) счастливы, это прекрасно, дело не только в том, чтобы владельцы были счастливы... вы должны спросить и нас, потому что, возможно, мы не рады и нам пора расставаться.

Не раз случалось, когда тренерский штаб решает не продолжать работу. Завтра я могу сказать, что ухожу. Тут обе стороны принимают решение, не только [в такой ситуации], когда «Челси» недоволен, владелец недоволен, спортивный директор недоволен.

Возможно, мы недовольны, потому что приехали сюда с заданием, но в итоге все оказалось не так, как мы ожидали. Я не говорю, что я недоволен. Если мы расстанемся, это не проблема, это не будет концом света», – сказал главный тренер « ».