Почеттино о возможной отставке из «Челси»: «Если мы расстанемся, это не будет концом света. Спрашивайте не только клуб, но и тренеров – возможно, мы не рады. Завтра я могу сказать, что ухожу»
Маурисио Почеттино высказался о возможной отставке из «Челси».
«Если мы (тренерский штаб – Спортс) счастливы, это прекрасно, дело не только в том, чтобы владельцы были счастливы... вы должны спросить и нас, потому что, возможно, мы не рады и нам пора расставаться.
Не раз случалось, когда тренерский штаб решает не продолжать работу. Завтра я могу сказать, что ухожу. Тут обе стороны принимают решение, не только [в такой ситуации], когда «Челси» недоволен, владелец недоволен, спортивный директор недоволен.
Возможно, мы недовольны, потому что приехали сюда с заданием, но в итоге все оказалось не так, как мы ожидали. Я не говорю, что я недоволен. Если мы расстанемся, это не проблема, это не будет концом света», – сказал главный тренер «Челси».
Отступные могут быть равны сумме (или части), которая остается по з/п до конца контракта, а Почеттино тренер дорогой (10+ млн). Ну или как ты написал. Отсюда и вывод, что расторжение двухлетнего контракта с элитным тренером и его штабом влетит в копеечку, даже если расстаться полюбовно. С однолетним полегче, да.