Почеттино о возможной отставке из «Челси»: «Если мы расстанемся, это не будет концом света. Спрашивайте не только клуб, но и тренеров – возможно, мы не рады. Завтра я могу сказать, что ухожу»

Теги Челси премьер-лига Англия Маурисио Почеттино Тодд Боули Футбол

Маурисио Почеттино высказался о возможной отставке из «Челси».

«Если мы (тренерский штаб – Спортс) счастливы, это прекрасно, дело не только в том, чтобы владельцы были счастливы... вы должны спросить и нас, потому что, возможно, мы не рады и нам пора расставаться.

Не раз случалось, когда тренерский штаб решает не продолжать работу. Завтра я могу сказать, что ухожу. Тут обе стороны принимают решение, не только [в такой ситуации], когда «Челси» недоволен, владелец недоволен, спортивный директор недоволен.

Возможно, мы недовольны, потому что приехали сюда с заданием, но в итоге все оказалось не так, как мы ожидали. Я не говорю, что я недоволен. Если мы расстанемся, это не проблема, это не будет концом света», – сказал главный тренер «Челси».

Материалы по теме

11 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Да его просто достало это всё
+2
0
+2
Как говорится, лучшая защита это - нападение
+1
0
+1
Звучит как: "да я и сам могу уволиться, не нужны мне ваши грязные зеленые бумажки". Но всем понятно, что на таком уровне тренер и его штаб не откажутся от десятков миллионов отступных, а будут позориться до талого.
+1
-1
0
Контрпрессинг!!!
0
0
0
Ответ onsigne
Звучит как: "да я и сам могу уволиться, не нужны мне ваши грязные зеленые бумажки". Но всем понятно, что на таком уровне тренер и его штаб не откажутся от десятков миллионов отступных, а будут позориться до талого.
А откуда ты знаешь, что у него огромные отступные? Обычно они крупные, когда до конца контракта еще много лет, т.к. как правило их размер зависит от возможной будущей зарплаты. У поча год до конца контракта, максимум, что ему могут дать - зп за год, и то, возможно не всю.
0
0
0
Ответ Алексей Микитенко
А откуда ты знаешь, что у него огромные отступные? Обычно они крупные, когда до конца контракта еще много лет, т.к. как правило их размер зависит от возможной будущей зарплаты. У поча год до конца контракта, максимум, что ему могут дать - зп за год, и то, возможно не всю.
Я почему-то был убеждён, что контракт сразу на три года, а там 2+1. Это всё меняет.

Отступные могут быть равны сумме (или части), которая остается по з/п до конца контракта, а Почеттино тренер дорогой (10+ млн). Ну или как ты написал. Отсюда и вывод, что расторжение двухлетнего контракта с элитным тренером и его штабом влетит в копеечку, даже если расстаться полюбовно. С однолетним полегче, да.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий