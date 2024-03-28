Джонсон о Моуринью и «Челси»: «Жозе по-прежнему топовый тренер, но он работал лучше всего, приходя в команду мирового класса. Нынешний состав ей не является»

Глен Джонсон сомневается в успехе Жозе Моуринью в случае возвращения в «Челси».

«Он по-прежнему топовый тренер. Он вызвал бы уважение у игроков и, вероятно, получил бы мгновенный эффект, но работал лучше всего, когда приходил в команду мирового класса, разрывал всех и уходил после двух-трех лет завоевания трофеев.

С нынешним составом «Челси» этого не произойдет, потому что они не являются командой мирового класса, а у Моуринью, как правило, не бывает времени создавать ее с нуля. Создание команды требует времени, и у Жозе не было бы игроков, которые позволили бы ему оказать мгновенное влияние и доминировать в течение пары лет.

То, что Моуринью добивался успеха с клубом раньше, не означает, что он сделает это вновь в случае возвращения, поскольку нынешний состав не является командой мирового класса», – сказал бывший игрок « ».