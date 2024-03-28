Джонсон о Моуринью и «Челси»: «Жозе по-прежнему топовый тренер, но он работал лучше всего, приходя в команду мирового класса. Нынешний состав ей не является»

Теги Челси Жозе Моуринью Глен Джонсон премьер-лига Англия Футбол

Глен Джонсон сомневается в успехе Жозе Моуринью в случае возвращения в «Челси».

«Он по-прежнему топовый тренер. Он вызвал бы уважение у игроков и, вероятно, получил бы мгновенный эффект, но Жозе работал лучше всего, когда приходил в команду мирового класса, разрывал всех и уходил после двух-трех лет завоевания трофеев.

С нынешним составом «Челси» этого не произойдет, потому что они не являются командой мирового класса, а у Моуринью, как правило, не бывает времени создавать ее с нуля. Создание команды требует времени, и у Жозе не было бы игроков, которые позволили бы ему оказать мгновенное влияние и доминировать в течение пары лет.

То, что Моуринью добивался успеха с клубом раньше, не означает, что он сделает это вновь в случае возвращения, поскольку нынешний состав не является командой мирового класса», – сказал бывший игрок «Челси».

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17 комментариев
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Моуриньо уже лет десять как является тренером для кубковых форматов, что подтверждается результатами и трофеями. В формате лиги он (его устаревший футбол) тянет команду вниз. Таким образом, тренировать сборные ему бы подошло как нельзя лучше, он и сам это проговаривает, что уже готов и хочет.
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Нууу...где то отчасти он прав!!!
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Ответ Analjinn
Ну фиг знает - РМ конечно топовый клуб, но на момент прихода Жозе его штормило и бойцовский характер он им привил.
Бойцовский характер - иди получи желтую карточку, чтобы обнулиться для плей офф ЛЧ
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Да не умеет Маур работать с нынешним соевым поколением футболистов, давно пора понять.
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Зря Джонсон так накинул. Щас ему пояснят, что в Порту и Интере у Жозе в составах были середняки и любители
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Не первый футбольный человек говорит,что нынешний Челси это команда не мирового класса,а середняк,то местные тиктокеры рассказуют что Мудрики,кайседы,энцы,чудуэки тройняшки это просто супер супер команда им не хватает чуть,чуть,и они попрут,а оказывается просто они не соответствуют уровню четверки АПЛ,ну безусловно Моуру тут ловить в Челси нечего ,в этом Челси одни додики,ну Палмер и Кунку в форме ещё топ,а остальная атака и полузащита не играла бы у Моура близко в Челси,Интер,Реале 2007-13
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У него все футболисты деградируют, какой он топ-тренер...
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Ответ Евгений Квасников
Нууу...где то отчасти он прав!!!
Это да. Ну и ещё именно Моуриньо его спровадил из Челси, так как тот не соответствовал уровню. Думаю, и часть обиды присутствует. Да он и щас бы в состав не пробился так то, будь молодым.
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Ответ Озил, озю и буду озить
У него все футболисты деградируют, какой он топ-тренер...
Весь золотой состав Челси по сути им воспитан. Так что особо деградации то не было. Разве что Мату загнобил
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Ну фиг знает - РМ конечно топовый клуб, но на момент прихода Жозе его штормило и бойцовский характер он им привил.
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Абсолютно логичные слова.
Возможно ему пора рассмотреть пенсионный вариант со сборной.
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А разве не сам Жозе комплектовал эти команды?
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Ответ Максим Яблонский
Моуриньо уже лет десять как является тренером для кубковых форматов, что подтверждается результатами и трофеями. В формате лиги он (его устаревший футбол) тянет команду вниз. Таким образом, тренировать сборные ему бы подошло как нельзя лучше, он и сам это проговаривает, что уже готов и хочет.
Он же отказался сборную Португалии возглавить
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Ответ evgeny.pavlyu4encko
Не первый футбольный человек говорит,что нынешний Челси это команда не мирового класса,а середняк,то местные тиктокеры рассказуют что Мудрики,кайседы,энцы,чудуэки тройняшки это просто супер супер команда им не хватает чуть,чуть,и они попрут,а оказывается просто они не соответствуют уровню четверки АПЛ,ну безусловно Моуру тут ловить в Челси нечего ,в этом Челси одни додики,ну Палмер и Кунку в форме ещё топ,а остальная атака и полузащита не играла бы у Моура близко в Челси,Интер,Реале 2007-13
Моуринью как тренер закончился. Он просто шоумен, говорливый старик, пусть и харизматичный. Но топ клубы ему не светят.
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