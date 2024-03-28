Глен Джонсон: «Противостояние Пепа и Клоппа уступает Венгеру и Фергюсону, но оно все равно потрясающее. Оба создали блестящие команды и были гигантами»
Глен Джонсон поделился мыслями о соперничестве Пепа Гвардиолы и Юргена Клоппа.
– Соперничество Пепа Гвардиолы и Юргена Клоппа можно считать одним из величайших за всю историю АПЛ?
– Оно должно быть в этом списке.
Помните, когда все жаждали посмотреть матч «Манчестер Юнайтед» против «Арсенала»? Это было из-за соперничества между двумя тренерами.
Я бы сказал, что противостояние между Пепом и Юргеном, вероятно, уступает Арсену Венгеру и Алексу Фергюсону, но оно все равно потрясающее.
Уверен, что Пеп и Юрген ладят лучше, чем Венгер и Фергюсон, но они оба создали блестящие команды и являлись двумя гигантами, идущими лицом к лицу.
Это противостояние, которые все хотели увидеть, – сказал бывший футболист «Ливерпуля» Глен Джонсон.
В нулевых вообще футбол был чуть другой. Тренеры поздравляли друг друга с чемпионством, скрипя зубами. А у Пепа с Клоппом битва комплиментов, кто красочнее похвалит до и после матча. Потому как то не выглядит это как противостояние. Да и по титулам там разгром в пользу Пепа.
У Клоппа и Пепа за 8 лет было 5 финалов ЛЧ (из 7 полных сезонов в финале ЛЧ 5!! раз были или Пеп, или Клопп; возможно, что Сити и в этом сезоне дойдет до финала, тогда будет 6 из 8!!). Это столько же, сколько было у САФ и Венгера, только за 17 лет.
Ни разу Арсенал и МЮ в одном конкретном сезоне не были на 2-3 головы выше остальных, как это было в легендарных сезонах 18/19 и 21/22, когда между 2 местом и всеми остальными была пропасть.
Клопп против Пепа это уже золотая классика АПЛ и всего европейского футбола. Спустя годы мы будем вспоминать эти времена и грустить тут на спортсе под постами о былых временах.
Очень сложно забыть отшлифованный до близка футбол Венгера.
У САФа был более прямолинейный футбол чем у Венгера, но он был убийственный.
Выходит это Ливерпуль неизменный хозяин Мю
Скорее всего ты не застал их футбол.