Глен Джонсон: «Противостояние Пепа и Клоппа уступает Венгеру и Фергюсону, но оно все равно потрясающее. Оба создали блестящие команды и были гигантами»

Глен Джонсон поделился мыслями о соперничестве Пепа Гвардиолы и Юргена Клоппа.

– Соперничество Пепа Гвардиолы и можно считать одним из величайших за всю историю АПЛ?

– Оно должно быть в этом списке.

Помните, когда все жаждали посмотреть матч « » против « »? Это было из-за соперничества между двумя тренерами.

Я бы сказал, что противостояние между Пепом и Юргеном, вероятно, уступает Арсену Венгеру и , но оно все равно потрясающее.

Уверен, что Пеп и Юрген ладят лучше, чем Венгер и Фергюсон, но они оба создали блестящие команды и являлись двумя гигантами, идущими лицом к лицу.

Это противостояние, которые все хотели увидеть, – сказал бывший футболист « » Глен Джонсон.