Глен Джонсон: «Противостояние Пепа и Клоппа уступает Венгеру и Фергюсону, но оно все равно потрясающее. Оба создали блестящие команды и были гигантами»

Теги Манчестер Юнайтед Алекс Фергюсон Ливерпуль Арсен Венгер Глен Джонсон Манчестер Сити премьер-лига Англия Юрген Клопп Арсенал Пеп Гвардиола Футбол

Глен Джонсон поделился мыслями о соперничестве Пепа Гвардиолы и Юргена Клоппа.

– Соперничество Пепа Гвардиолы и Юргена Клоппа можно считать одним из величайших за всю историю АПЛ?

– Оно должно быть в этом списке.

Помните, когда все жаждали посмотреть матч «Манчестер Юнайтед» против «Арсенала»? Это было из-за соперничества между двумя тренерами.

Я бы сказал, что противостояние между Пепом и Юргеном, вероятно, уступает Арсену Венгеру и Алексу Фергюсону, но оно все равно потрясающее.

Уверен, что Пеп и Юрген ладят лучше, чем Венгер и Фергюсон, но они оба создали блестящие команды и являлись двумя гигантами, идущими лицом к лицу.

Это противостояние, которые все хотели увидеть, – сказал бывший футболист «Ливерпуля» Глен Джонсон.

58 комментариев
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превосходит только по длительности, в остальном пеп/клопп ничуть не хуже. более того не помню чтоб фергюсон или венгер набирали около 100 очков за сезон.
+102
-16
+86
Ответ Romanian_Daddy
Комментарий скрыт
И трижды набирал больше 90 очков
+66
-4
+62
Оба противостояния великолепны,остальное-вкусовщина.
+53
-1
+52
Ответ Владимир Владимир
Комментарий скрыт
Венгер против САФ круче. Во- первых дольше, во-вторых, не облизывали друг друга в каждом интервью. Это было именно противостояние. Настоящее.
В нулевых вообще футбол был чуть другой. Тренеры поздравляли друг друга с чемпионством, скрипя зубами. А у Пепа с Клоппом битва комплиментов, кто красочнее похвалит до и после матча. Потому как то не выглядит это как противостояние. Да и по титулам там разгром в пользу Пепа.
+39
-10
+29
Тут и не поспоришь, противостояние Фергюсона и Венгера - это бессмертная классика, но мне кажется, что Гвардиола и Клопп смогли создать более сильные команды
+31
-5
+26
Почему "являлись"? Они и сейчас гиганты в полном расцвете. 53 и 56 не возраст.
+24
-2
+22
Ферги и Венгер — это страсть к игре, честолюбие и настоящее противостояние как в спортивном составляющей, так и в философиях. Все эти пресс-конференции перед очными встречами напоминали раскрутки боксерских поединков. Ощущалось напряжение и нерв. А Гвардиола и Клопп - это синтетическое закидывание друг друга комплиментами в стиле «нет, Вы первый проходите!», что полностью олицетворяет бесхребетность современной спортивной индустрии.
+18
-6
+12
Ответ Eden Hazard
Венгер против САФ круче. Во- первых дольше, во-вторых, не облизывали друг друга в каждом интервью. Это было именно противостояние. Настоящее. В нулевых вообще футбол был чуть другой. Тренеры поздравляли друг друга с чемпионством, скрипя зубами. А у Пепа с Клоппом битва комплиментов, кто красочнее похвалит до и после матча. Потому как то не выглядит это как противостояние. Да и по титулам там разгром в пользу Пепа.
Ну хоть кто то понял. Спасибо кэп))
+13
-3
+10
Ответ Jurgen Klinsmann
превосходит только по длительности, в остальном пеп/клопп ничуть не хуже. более того не помню чтоб фергюсон или венгер набирали около 100 очков за сезон.
Всего лишь сезон без поражений🤷‍♂️
+6
-1
+5
Венгер и Фергюсон противостояли друг другу и на футбольном поле, и в медиа. Клопп и Пеп - только на поле
+4
0
+4
Ответ Balt
С 1996 по 2006 гг. да. А вот после 2006 г. когда Арсеналу урезали финансы, то пошло на убыль.
на убыль по результатам, но по накалу нет, всегда было интересно пока САФ не ушёл
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Ответ Ваня Аналитик
Венгер и Фергюссон всегда распивали бутылку после встречи - Венгер об этом говорил на пресс-конференции - жду его с приготовленной бутылочкой вина...что-то я от Пепа и Клоппа такого не слышал...
Я читал, что наоборот, Венгер чурался этой традиции.
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Как уже неоднократно тут написали, САФ и Венгер, при всем уважении, превосходят Клоппа и Пепа только по длительности своего противостояния.
У Клоппа и Пепа за 8 лет было 5 финалов ЛЧ (из 7 полных сезонов в финале ЛЧ 5!! раз были или Пеп, или Клопп; возможно, что Сити и в этом сезоне дойдет до финала, тогда будет 6 из 8!!). Это столько же, сколько было у САФ и Венгера, только за 17 лет.
Ни разу Арсенал и МЮ в одном конкретном сезоне не были на 2-3 головы выше остальных, как это было в легендарных сезонах 18/19 и 21/22, когда между 2 местом и всеми остальными была пропасть.
Клопп против Пепа это уже золотая классика АПЛ и всего европейского футбола. Спустя годы мы будем вспоминать эти времена и грустить тут на спортсе под постами о былых временах.
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С 1996 по 2006 гг. да. А вот после 2006 г. когда Арсеналу урезали финансы, то пошло на убыль.
+2
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Ответ OSHO
Я бы сказал, что противостояние между Пепом и Юргеном, вероятно, уступает Арсену Венгеру и Алексу Фергюсону - Уступает. При этом Саф обкатывал Арсена 9 раз из 10. Вот такая вот стата-вата)))
Да, только не совсем честно считать Арсенал с 2006го года и с последующим обрезанием бюджета до нуля. Нахрена Венгер ввязался в это, когда его звали в Реал и Баварию - до сих пор непонятно.
+3
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+2
Ответ Eden Hazard
Венгер против САФ круче. Во- первых дольше, во-вторых, не облизывали друг друга в каждом интервью. Это было именно противостояние. Настоящее. В нулевых вообще футбол был чуть другой. Тренеры поздравляли друг друга с чемпионством, скрипя зубами. А у Пепа с Клоппом битва комплиментов, кто красочнее похвалит до и после матча. Потому как то не выглядит это как противостояние. Да и по титулам там разгром в пользу Пепа.
Да даже в начале десятых был чуть другой футбол. Противостояние Пепа и Маура было именно что настоящим жёстким противостоянием.
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Людям только дай повод поспорить
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Ответ News13
Так и Пеп и клоп брали лигу чемпионов, а Венгер не брал, соответственно Пеп и клоп круче
А что такое клоп?
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Ответ Timado77
Мне 31 год, я их застал и очень хорошо помню
Странно.
Очень сложно забыть отшлифованный до близка футбол Венгера.
У САФа был более прямолинейный футбол чем у Венгера, но он был убийственный.
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Ответ charly001
Одно остается неизменным , Манчестер хозяин ливера
Всего две победы за последнее десятилетие, унизительные поражения 7-0, 4-0, 0-5,

Выходит это Ливерпуль неизменный хозяин Мю
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Ответ Timado77
По качеству футбола, Пеп и Клопп бесконечно впереди, при всем уважении. И их противостояние гораздо более интересное
не по качеству, а по по модерновости.
Скорее всего ты не застал их футбол.
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Ответ News13
Почитай архив комментариев про Пепа и клопа
Так я не у архива спрашиваю , а у тебя.
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Ответ Artras Grigas
А что такое клоп?
Почитай архив комментариев про Пепа и клопа
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Ответ Pixel 8
Я читал, что наоборот, Венгер чурался этой традиции.
нет, слышал собственными ушами...
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Ответ Ярый член
по правде команды Пепа и Клоппа разнесли бы в пух и прах команды Ферги и Венгера
💯
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Ответ BlackBart
и в каком же году эти трое в месте играли в му?
В МЮ, пишите правильно или вообще не пишите.
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Ответ OSHO
другие игроки, другой темп футбола. Нельзя сравнивать. Но МЮ Ферги когда играл РКриштиану, Ван Перси и Ван Нистельрой, не то что бы дали бой, на матчи 5 и больше выигрывали бы данный МС
и в каком же году эти трое в месте играли в му?
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Ответ Romanian_Daddy
Кубок 90 очков ему за это!
Говорит это о том что соперничество у них было, а клубу 115 не стыдно проиграть в одно очко
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Ответ Romanian_Daddy
Комментарий скрыт
Ромашка, спрячься)
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Ответ Jurgen Klinsmann
превосходит только по длительности, в остальном пеп/клопп ничуть не хуже. более того не помню чтоб фергюсон или венгер набирали около 100 очков за сезон.
Толко что это хотел написат
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