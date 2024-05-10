Икер Касильяс: «Лунин должен играть в финале ЛЧ, он показал свою надежность. Куртуа только восстановился и не набрал ритм»

Теги Боруссия Дортмунд Реал Мадрид Икер Касильяс Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Тибо Куртуа Андрей Лунин Футбол

Икер Касильяс считает, что Андрей Лунин должен играть в финале Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что Тибо Куртуа, скорее всего, будет в стартовом составе на матч «Реала» против «Боруссии» в финале главного еврокубка, который состоится 1 июня на «Уэмбли». 

В субботу Куртуа провел первый матч в сезоне – против «Кадиса» (3:0). Из-за травм он пропустил 335 дней.

«Лунин показал, что он надежный вратарь, который может выручить в любой момент. Решать не мне, но Лунин должен играть [в финале]. 

Куртуа не в соревновательном ритме, он только что восстановился после травмы. Это правда, что на днях он сыграл очень хорошо, но он все еще не набрал ритм.

Он уже более чем доказал свой уровень и показал его в прошлом году. Я убежден, что, когда он вернется, он будет на том же высоком уровне», – сказал бывший вратарь «Реала» Касильяс.

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31 комментарий
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Полностью поддерживаю Икера в данном вопросе. Андрей своей игрой по ходу сезона это заслужил. Понятно, что Тибо сильнее и во главе угла стоит результат, но все же Андрей вытащил серию пенальти с Сити, да и вообще по ходу всей Лиги Чемпионов неоднократно спасал команду.
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+48
Ответ corazon blanco
Полностью поддерживаю Икера в данном вопросе. Андрей своей игрой по ходу сезона это заслужил. Понятно, что Тибо сильнее и во главе угла стоит результат, но все же Андрей вытащил серию пенальти с Сити, да и вообще по ходу всей Лиги Чемпионов неоднократно спасал команду.
Куртуа сильнее, когда он в форме, а не когда только-только восстановился от серьезной травмы, из-за которой не играл целый сезон.
+26
-2
+24
Ответ Артём Довгополый
У Лунина один недостаток - это стандарты. Но это решаемо.
И флаг ещё, который он, если что, вытащить захочет
+6
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Лунин должен быть в финале, а уж Куртуа пусть доказывает свой профессионализм!
+10
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+3
Лунин весь сезон защищал ворота Мадрида, в финале именно он должен стоять на воротах !!!
+3
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Лунин должен стоять в финале. А Куртуа наберёт форму. И со следующего сезона вернёт себе лавры лучшего вратаря в мире.
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Ответ Алексей Ненахов
Лунин должен быть в финале, а уж Куртуа пусть доказывает свой профессионализм!
Куртуа руки-ножницы, перекрывает практически всё, при нервах Боруссии может сыграть...
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Ответ corazon blanco
Полностью поддерживаю Икера в данном вопросе. Андрей своей игрой по ходу сезона это заслужил. Понятно, что Тибо сильнее и во главе угла стоит результат, но все же Андрей вытащил серию пенальти с Сити, да и вообще по ходу всей Лиги Чемпионов неоднократно спасал команду.
С сити Лунин гол привёз,при угловых, на выходах всегда летит.С Баварией тоже чуть не привёз.Так что лучше тибо.
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Папа Карло разберётся, все равно сравнивать и забивать в овертайме)
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Ответ Vovker
Куртуа сильнее, когда он в форме, а не когда только-только восстановился от серьезной травмы, из-за которой не играл целый сезон.
Куртуа и на костылях сильнее Лунина
по-человечески, Лунин заслужил
по-спортивному - кто лучше готов в день матча, тот пусть и играет
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Ответ Peter Popov
Куртуа сплавлять надо технично. И поскорее пока есть возможность хоть какие-то бабки заработать, после двух крестов подряд в таком возрасте с такими данными – он уже считай инвалид
Вот это благодарность легенде с твоей стороны. Что с вами не так?
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Ответ Vovker
Куртуа сильнее, когда он в форме, а не когда только-только восстановился от серьезной травмы, из-за которой не играл целый сезон.
ну так и финал не завтра
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Однозначно Лунина в финале надо ставить, Куртуа после такого перерыва и травм нелогично было бы в финале выставлять.
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Не поставят на финал - это будет плевок в лицо. Он сразу свалит в Арсенал или МЮ. И правильно сделает.
Реалу это надо? Тем более, что игра против всего лишь Дортмунда, а не против Ливерпуля или Сити
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Это Лунин показал?!!! Привоз против Сити. Привоз против Баварии. Ну капец же.
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Лунин обязан выходить, где если не в финале он получит опыт, у Куртуа есть 4 игры в чемпионате но финал должен играть Лунин.
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Ответ corazon blanco
Полностью поддерживаю Икера в данном вопросе. Андрей своей игрой по ходу сезона это заслужил. Понятно, что Тибо сильнее и во главе угла стоит результат, но все же Андрей вытащил серию пенальти с Сити, да и вообще по ходу всей Лиги Чемпионов неоднократно спасал команду.
как раз потому что во главе угла результат- и должен стоять Лунин, с Боруссией в финале это не с Кадисом на изи
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Комментарий удален пользователем
Ответ corazon blanco
Полностью поддерживаю Икера в данном вопросе. Андрей своей игрой по ходу сезона это заслужил. Понятно, что Тибо сильнее и во главе угла стоит результат, но все же Андрей вытащил серию пенальти с Сити, да и вообще по ходу всей Лиги Чемпионов неоднократно спасал команду.
как и дарил откровенные подарки соперникам, я говорил и буду говорить, Лунин вратарь даже не крепкий середняк, его ставят в ворота и не чморят, только потому, что других вариантов нет, уже было не раз как тот же Кроос его во время матча отчитывал за его очередные ляпы при выходах, каждый угловой это валидол, Баварии чуть не подарил гол когда кореец пульнул, а в первом матче не чуть а подарил гол в ближний, ладно не подарил а не доиграл, удар был тоже хорош, с Сити подарил гол и 20 угловых в придачу с детских мячей которые он в прыжках отбивал на угловые, однорукий Куртуа с бодуна будет в 10 раз лучше чем Лунин в воротах, я не имею ничего против Андрея, как запасной вратарь он топ, для матчей Ла Лиги против аутов и на КК, а основа вообще не его, тем более основа РЕала, просто наблюдайте за соперниками Реала и игры против того же Сити, как они при любом удобном случае били издали, у БАварии в первом матче также было, тренеры знают слабую сторону РЕала и пытаются использовать, у Сити почти получилось, 3 гола ударом издали тому пример и куча попыток пробить
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Кто привёл девушку на танцы, тот с ней и танцует - Лунин привёл Реал к финалу, он и должен там играть.
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Ответ Amalfitano
Финал это понятно. А что будет дальше? Просто понятно, что такого вратаря нельзя держать на скамейке. Может лучше отдать его в аренду в Юве, Арсенал, МЮ Челси. Годика на 2. Просто если Карло планирует и дальше использовать Тибо Лунин будет терять время и форму. Ему надо играть постоянно!
запасная скамейка это прямо его место, вот идеально ему подходит, я бы не брал его ни в одну топ команду основным
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Ответ Нұржан
Всё же это финал, Андрей может и не справиться с волнением. Как Кариус, например. А Куртуа опытнейший вратарь, игравший во многих ответственнейших матчах. Если рассуждать прагматично, то, если со здоровьем у него всё в порядке - бельгиец должен выходить в старте.
Если Куртуа не подарит сопернику минимум 2 гола (прям откровенные подарки), то считай уже лучше Лунина сыграет
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Ответ dr. cage
Сам Икер в 2002 без проблем заменил Сезара в финальной игре с Байером.. Хотя полсезона на скамейке сидел.. Уверен, что всем мадридистам и Лунину в частности будет до лампочки, кто играл в финале ЛЧ, если Реал выиграет.. Но безусловно, с моральной точки зрения, должен играть Лунин, ибо это он проложил Реалу дорогу в финал.. И ему самому игру в финале было бы приятно иметь в портфолио..
Если бы вместо Лунина у Реала был Куртуа прошлогодний, Сити не увидел бы серию пенальти даже во сне, а БАвария уехала бы домой с 0 в графе забитых мячей
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У Лунина один недостаток - это стандарты. Но это решаемо.
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Ответ Dexter Morgan
Вот это благодарность легенде с твоей стороны. Что с вами не так?
Легенде можно памятник забацать, номер застолбить пожизненно, место в випложе – в любом случае дешевле будет. Перес бабки считать умеет, он не будет ради благодарности и дешёвой любви сосьос кормить неликвид как это делают в Каталонии, где ничего не понимают в менеджменте
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