Икер Касильяс: «Лунин должен играть в финале ЛЧ, он показал свою надежность. Куртуа только восстановился и не набрал ритм»
Икер Касильяс считает, что Андрей Лунин должен играть в финале Лиги чемпионов.
Ранее сообщалось, что Тибо Куртуа, скорее всего, будет в стартовом составе на матч «Реала» против «Боруссии» в финале главного еврокубка, который состоится 1 июня на «Уэмбли».
В субботу Куртуа провел первый матч в сезоне – против «Кадиса» (3:0). Из-за травм он пропустил 335 дней.
«Лунин показал, что он надежный вратарь, который может выручить в любой момент. Решать не мне, но Лунин должен играть [в финале].
Куртуа не в соревновательном ритме, он только что восстановился после травмы. Это правда, что на днях он сыграл очень хорошо, но он все еще не набрал ритм.
Он уже более чем доказал свой уровень и показал его в прошлом году. Я убежден, что, когда он вернется, он будет на том же высоком уровне», – сказал бывший вратарь «Реала» Касильяс.
по-человечески, Лунин заслужил
по-спортивному - кто лучше готов в день матча, тот пусть и играет
Реалу это надо? Тем более, что игра против всего лишь Дортмунда, а не против Ливерпуля или Сити