Лунин и «Реал» согласовали контракт до 2029 года. Андрей готов к конкуренции с Куртуа (Relevo)

Теги Сборная Украины по футболу Реал Мадрид Ла Лига Жорже Мендеш Тибо Куртуа Андрей Лунин Футбол

Андрей Лунин продлит контракт с «Реалом» на 5 лет.

25-летний вратарь сборной Украины на фоне тяжелой травмы Тибо Куртуа стал основным в «Мадриде» в этом сезоне, выиграв конкуренцию у арендованного у «Челси» Кепы Аррисабалаги. Андрей сыграл 30 матчей во всех турнирах, 12 из них – на ноль. 

По информации Relevo, Лунин и клуб еще в марте достигли принципиальной договоренности о подписании нового соглашения до лета 2029 года. Но сторонам еще нужно обсудить детали.

Если договор с «Реалом» будет продлен, зарплата Лунина значительно увеличится – это награда за хорошую игру в нынешнем сезоне. В клубе довольны выступлениями голкипера.

Андрей готов конкурировать с Куртуа, хотя понимает, что и в финале Лиги чемпионов, и в следующем сезоне бельгиец изначально будет первым номером.

Действующий контракт украинца рассчитан еще на год. Футболист уже получал и получает информацию об интересе других клубов. Он договорился с «Реалом», что оценит предложения, если они будут значимыми. С недавнего времени услуги вратаря представляет агент Жорже Мендеш.

Материалы по теме

27 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Лунин шикарно воспользовался выпавшим ему шансом
+25
-5
+20
Ответ corazon blanco
Молодец, что не забоялся конкуренции, тем более доказал в этом сезоне свою состоятельность и готовность бороться за место в рамке!
Не будет ни какой конкуренции, на банке будет сидеть Лунин, иногда играя во внутреннем кубке.
+26
-7
+19
Даже если ты второй вратарь, ты всё равно играешь в Реале. Выше этого в футболе ничего нет
+19
-8
+11
Ответ Лимит Лимитович
Даже если ты второй вратарь, ты всё равно играешь в Реале. Выше этого в футболе ничего нет
Да че уж там, водонос в Реале тоже профессия перспективнее главного тренера в каком-нибудь топ клубе)
+13
-2
+11
Хороший вратарь, и будет еще прогрессировать
+13
-6
+7
Молодец, что не забоялся конкуренции, тем более доказал в этом сезоне свою состоятельность и готовность бороться за место в рамке!
+11
-8
+3
Ответ Sergey
Не будет ни какой конкуренции, на банке будет сидеть Лунин, иногда играя во внутреннем кубке.
Куртуа дважды серьёзно травмировался в этом сезоне. Нет никаких гарантий, что его кресты больше не порвутся....
Так что ещё не известно, кто в следующем сезоне будет сидеть на банке и на больничном, а кто будет играть в ворОтах или на воротАх.
+3
0
+3
Андрей заслужил новый контракт!
+7
-6
+1
Зря, его мог бы взять какой-нибудь топ клуб, а так сидеть ему на банке и дело тут не конкуренции. Просто Куртуа в Реале это как Нойер в Баварии, святая корова, которую посадить на лавку невозможно.
+1
0
+1
Ответ neoline099
Зря, его мог бы взять какой-нибудь топ клуб, а так сидеть ему на банке и дело тут не конкуренции. Просто Куртуа в Реале это как Нойер в Баварии, святая корова, которую посадить на лавку невозможно.
Какой топ клуб его хочет? Все вратари что сильнее, не готовы сидеть на банке как тот же Силесен не стал сидеть под тер Стегеном, этот готов сидеть, и не совсем дно, подменить, в случае чего может как оказалось. Все помнят как он взял серию пенальти с Ман Сити но не помнят как он привозил голы, как он слабо играет при любом угловом. При любом навесе, это близко не Икер Касильяс, что компенсировал свой маленький рост (как причина слабой игры на выходах) идеальный игрой на ленточке. Но в любом случае, даже сидя на банке он получил бы титул обладателя ЛЧ, а по факту он его получил стоя в рамке ворот. То есть он угадал и вытащил счастливый билет в жизни, дале если на финал поставят Куртуа, все игры до финала провел в воротах Лунин, это его лебединая песня
0
0
0
Ответ Dottore
Андрей заслужил новый контракт!
Комментарий удален модератором
Сомневаюсь, что Карло так рискнет, заменил вратаря в тонусе
0
0
0
Андрей после этого сезона вполне может уйти первым номером в хороший клуб уровня лиги чемпионов, но то что он не боится конкуренции с лучшим вратарем последних пяти лет это делает ему честь, настоящий Мадридиста!
0
0
0
Возможно, Анчелотти стоит обдумать, как поработать с тандемом основных вратарей. Засунуть Лунина в запас после этого сезона будет мягко-говоря несправедливо. В смысле, конечно ему подняли зарплату, но не каждый из футболистов — Азар и не всё измеряется деньгами. Парню нужно играть, он может делать это на самом высоком уровне.
0
0
0
Лунин будет основным вратарём и с нового сезона
0
0
0
Конкуренции не будет. Если останется, то будет играть в кубке (и то не всегда) и с каким нибудь кадисом
Кстати интересно а в сборной он первый или нет, надо посмотреть
0
0
0
Может перейти в Челси или Милан
0
0
0
Если продлили ,значит скорее всего будут продавать за дорого
Ибо Куртуа не будет сидеть,а имя в Реале всегда имело значение
Да и Тибо не хуже
0
0
0
Никак нет, его продадут за хорошие деньги. Он вырос, но он не конкурент Куртуа, при всем уважении. Спасибо за матчи с Сити, выручил:)
0
0
0
А ведь Мендеш может пристроить Лунина, например в аренду в другую команду.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий