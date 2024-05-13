Лунин и «Реал» согласовали контракт до 2029 года. Андрей готов к конкуренции с Куртуа (Relevo)
Андрей Лунин продлит контракт с «Реалом» на 5 лет.
25-летний вратарь сборной Украины на фоне тяжелой травмы Тибо Куртуа стал основным в «Мадриде» в этом сезоне, выиграв конкуренцию у арендованного у «Челси» Кепы Аррисабалаги. Андрей сыграл 30 матчей во всех турнирах, 12 из них – на ноль.
По информации Relevo, Лунин и клуб еще в марте достигли принципиальной договоренности о подписании нового соглашения до лета 2029 года. Но сторонам еще нужно обсудить детали.
Если договор с «Реалом» будет продлен, зарплата Лунина значительно увеличится – это награда за хорошую игру в нынешнем сезоне. В клубе довольны выступлениями голкипера.
Андрей готов конкурировать с Куртуа, хотя понимает, что и в финале Лиги чемпионов, и в следующем сезоне бельгиец изначально будет первым номером.
Действующий контракт украинца рассчитан еще на год. Футболист уже получал и получает информацию об интересе других клубов. Он договорился с «Реалом», что оценит предложения, если они будут значимыми. С недавнего времени услуги вратаря представляет агент Жорже Мендеш.
Так что ещё не известно, кто в следующем сезоне будет сидеть на банке и на больничном, а кто будет играть в ворОтах или на воротАх.
Кстати интересно а в сборной он первый или нет, надо посмотреть
Ибо Куртуа не будет сидеть,а имя в Реале всегда имело значение
Да и Тибо не хуже