Лунин и «Реал» согласовали контракт до 2029 года. Андрей готов к конкуренции с Куртуа (Relevo)

Андрей Лунин продлит контракт с «Реалом» на 5 лет.

25-летний вратарь сборной на фоне тяжелой травмы стал основным в «Мадриде» в этом сезоне, выиграв конкуренцию у арендованного у «Челси» Кепы Аррисабалаги. сыграл 30 матчей во всех турнирах, 12 из них – на ноль.

По информации Relevo, Лунин и клуб еще в марте достигли принципиальной договоренности о подписании нового соглашения до лета 2029 года. Но сторонам еще нужно обсудить детали.

Если договор с « » будет продлен, зарплата Лунина значительно увеличится – это награда за хорошую игру в нынешнем сезоне. В клубе довольны выступлениями голкипера.

Андрей готов конкурировать с Куртуа, хотя понимает, что и в финале Лиги чемпионов, и в следующем сезоне бельгиец изначально будет первым номером.

Действующий контракт украинца рассчитан еще на год. Футболист уже получал и получает информацию об интересе других клубов. Он договорился с «Реалом», что оценит предложения, если они будут значимыми. С недавнего времени услуги вратаря представляет агент Жорже Мендеш.