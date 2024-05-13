Анчелотти о финале ЛЧ: «Лунин провел превосходный сезон, а Куртуа – лучший вратарь мира. Мы решим за неделю до матча»

Карло Анчелотти сказал, когда выберет вратаря на финал Лиги чемпионов.

Основной вратарь « » из-за травмы связок колена и последующего повреждения мениска пропустил почти весь сезон, проведя лишь два последних матча в – с «Кадисом» (3:0) и «Гранадой» (4:0). Лунин сыграл 30 матчей, 12 из них – на ноль. Однако сообщалось, что Куртуа, скорее всего, будет в стартовом составе на матч против « » в финале главного еврокубка, который состоится 1 июня на «Уэмбли».

«Как мы уже говорили, наша цель – подойти к финалу так, чтобы вся команда была в лучшей форме.

Футболисты, которые вернулись в строй после травм – Куртуа и , – нуждаются в игровом ритме, им нужно проводить матчи. За неделю до финала мы примем необходимые решения.

Я думаю именно так, как и вы: Лунин провел превосходный сезон, а Куртуа – лучший в мире, когда он на своем уровне.

Лунин нам сильно помог – это нужно учитывать. Как и то, что лучший вратарь мира вернулся в строй. Я говорю с игроками, чтобы понять их лучше», – сказал главный тренер «Мадрида» .