Анчелотти о финале ЛЧ: «Лунин провел превосходный сезон, а Куртуа – лучший вратарь мира. Мы решим за неделю до матча»
Карло Анчелотти сказал, когда выберет вратаря на финал Лиги чемпионов.
Основной вратарь «Реала» Тибо Куртуа из-за травмы связок колена и последующего повреждения мениска пропустил почти весь сезон, проведя лишь два последних матча в Ла Лиге – с «Кадисом» (3:0) и «Гранадой» (4:0). Лунин сыграл 30 матчей, 12 из них – на ноль. Однако сообщалось, что Куртуа, скорее всего, будет в стартовом составе на матч против «Боруссии» в финале главного еврокубка, который состоится 1 июня на «Уэмбли».
«Как мы уже говорили, наша цель – подойти к финалу так, чтобы вся команда была в лучшей форме.
Футболисты, которые вернулись в строй после травм – Куртуа и Милитао, – нуждаются в игровом ритме, им нужно проводить матчи. За неделю до финала мы примем необходимые решения.
Я думаю именно так, как и вы: Лунин провел превосходный сезон, а Куртуа – лучший в мире, когда он на своем уровне.
Лунин нам сильно помог – это нужно учитывать. Как и то, что лучший вратарь мира вернулся в строй. Я говорю с игроками, чтобы понять их лучше», – сказал главный тренер «Мадрида» Анчелотти.
А Кепа - просто хороший парень😎, поэтому, чтобы никому не было обидно, играть будет он🤝
Это так работает? Или так работает только с вратарями?
На поле должно выйти то сочетание игроков, с которым у команды больше шансов на победу. Вот и все.
И если Тибо будет в тонусе хотя бы на 80% от своей формы - с ним шансов больше.
Ошибаются даже лучшие вратари: вон Нойер че учудил, а Куртуа весь сезон не играл и давление на себе будет ощущать не меньшее. На него все будут смотреть и сравнивать его до и после травмы и он это понимает.
А Лунин выстоял против Сити и Баварии, почему его надо менять перед ДБ?
Помню, в МЮ при Моуре в чемпе стоял Де Хеа, а в ЛЕ - Ромеро, потому что типа турнир не праймовый. Но даже когда стало понятно, что дело пахнет еврочашкой, в полуфиналах и финале стоял Ромеро, хотя Де Хеа был полностью здоров.