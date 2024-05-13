Анчелотти о финале ЛЧ: «Лунин провел превосходный сезон, а Куртуа – лучший вратарь мира. Мы решим за неделю до матча»

Теги Боруссия Дортмунд Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Тибо Куртуа Эдер Милитао Андрей Лунин Футбол

Карло Анчелотти сказал, когда выберет вратаря на финал Лиги чемпионов.

Основной вратарь «Реала» Тибо Куртуа из-за травмы связок колена и последующего повреждения мениска пропустил почти весь сезон, проведя лишь два последних матча в Ла Лиге – с «Кадисом» (3:0) и «Гранадой» (4:0). Лунин сыграл 30 матчей, 12 из них – на ноль. Однако сообщалось, что Куртуа, скорее всего, будет в стартовом составе на матч против «Боруссии» в финале главного еврокубка, который состоится 1 июня на «Уэмбли».

«Как мы уже говорили, наша цель – подойти к финалу так, чтобы вся команда была в лучшей форме.

Футболисты, которые вернулись в строй после травм – Куртуа и Милитао, – нуждаются в игровом ритме, им нужно проводить матчи. За неделю до финала мы примем необходимые решения.

Я думаю именно так, как и вы: Лунин провел превосходный сезон, а Куртуа – лучший в мире, когда он на своем уровне.

Лунин нам сильно помог – это нужно учитывать. Как и то, что лучший вратарь мира вернулся в строй. Я говорю с игроками, чтобы понять их лучше», – сказал главный тренер «Мадрида» Анчелотти.

Материалы по теме

63 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
"Лунин провёл превосходный сезон✨, а Куртуа - лучший вратарь мира🏅"

А Кепа - просто хороший парень😎, поэтому, чтобы никому не было обидно, играть будет он🤝
+121
-3
+118
Лунин обязан играть в этом финале
+66
-15
+51
Ответ 21Savage
Лунин обязан играть в этом финале
играть будет лучший , а тут все зависит от кондиций Куртуа , потому что когда бельгиец в порядке , он на голову сильнее Лунина , не умаляя достоинств Андрея , которого я считаю великолепным кипером , которому однако пока что не хватает стабильности
+40
-7
+33
Ответ Hans Castorp
играть будет лучший , а тут все зависит от кондиций Куртуа , потому что когда бельгиец в порядке , он на голову сильнее Лунина , не умаляя достоинств Андрея , которого я считаю великолепным кипером , которому однако пока что не хватает стабильности
Куртуа сыграл два матча ничего не значащих, Андрей в тонусе почти весь сезон. Как по мне, выбор очевиден..
+30
-3
+27
Лунин должен играть в финале ЛЧ!💪
+29
-12
+17
Не понимаю людей говорящих что Лунин должен стоять в финале. Куртуа на голову сильнее Лунин а, при всём уважении. Представьте что из за ошибки Лунина Боруссии забьёт дурака? Команда выходит в финал что бы выиграть трофей, а не для того что бы потешить чьё то что то. Да, спасибо Лунину, но поставить его в то время когда у тебя вернулся (и замечу сходу показал уровень в матче) лучший кипер мира? Куртуа и на выходах увереннее действует и на ленточке. Я как фанат не хочу что бы команда проиграла из за каких то сентиментов. Почти уверен на 100% что Карло поставит Тибо на финал
+27
-13
+14
Ответ Roma Khamraliev
Не понимаю людей говорящих что Лунин должен стоять в финале. Куртуа на голову сильнее Лунин а, при всём уважении. Представьте что из за ошибки Лунина Боруссии забьёт дурака? Команда выходит в финал что бы выиграть трофей, а не для того что бы потешить чьё то что то. Да, спасибо Лунину, но поставить его в то время когда у тебя вернулся (и замечу сходу показал уровень в матче) лучший кипер мира? Куртуа и на выходах увереннее действует и на ленточке. Я как фанат не хочу что бы команда проиграла из за каких то сентиментов. Почти уверен на 100% что Карло поставит Тибо на финал
Только Куртуа год пропустил и неизвестно в какой он форме
+10
-3
+7
Ответ Евгений Валёнок
Как по мне, Лунин заслужил этот финал. Без него, возможно этого финала и не было бы. Я думаю правильно ставить в рамку все так. Лунина. Плюс он на кураже
К сожалению или к счастью, в профессиональном спорте редко когда руководствуются моральными принципами при выборе игрока на позицию. Играть будет сильнейший. А что касается возможно не было бы финала - спорное утверждение, да Лунин не редко тащил , но и привез тоже немало в этом розыгрыше , поэтому впечатление несколько двоякое. Если он прибавит в стабильности и игре на выходах - думаю станет одним из лучших в мире
+9
-3
+6
Анчелотти походу накурился вчера. Торопа в рамку
+5
-1
+4
Ответ 21Savage
Куртуа сыграл два матча ничего не значащих, Андрей в тонусе почти весь сезон. Как по мне, выбор очевиден..
Ты забываешь про опыт выступлений в финалах ЛЧ . У Куртуа он есть , причем в одном из них о стал главным героем, у Андрея такого опыта нет , а учитывая его периодические ляпы , Реал вполне может получить ситуацию а-ля Кариус в финале. В любом случае это очень сложный выбор для Анчелотти, и в случае неудачи критика будет вне зависимости от выбора
+4
-1
+3
Как по мне, Лунин заслужил этот финал. Без него, возможно этого финала и не было бы. Я думаю правильно ставить в рамку все так. Лунина. Плюс он на кураже
+11
-9
+2
Вот все хвалят Лунина, он молодец, его серия пенальти с Ман Сити спасла Мадрид, теперь, вернулся Тибо, и провел 2 игры, этих двух игр катастрофически мало для уверенного набора формы, сколько бы он не был хорош на тренировках, ибо они не заменят игр. Долгий простой из лучшего вратаря делает никчемнрго, пока он не наберёт форму. Это было и с Акинфеевым на Евро, после крестов. Но что мы видим? Тибо стоит в рамке и играаает,восстанавливает тонус так сказать, который не успеет восстановить к финалу, чтобы он не делал, но Лунин теряет этот тонус в итоге. Сказать Тибо спасибо, что вернулся, но форму начнёшь восстанавливать с нового сезона, сейчас важно чтобы Лунин не растратил форму, и тонус по твоей причине. Так модно было сделать? Если против Ман Сити выстоял Лунин то что ему боятьс Дортмунда?
+5
-3
+2
Лунин и Куртуа пусть вдвоем стоят !))) Вместо, допустим, Винисиуса🙋😂😂😂
+2
0
+2
Ответ Po onhyck Regards
Я обожаю Тибо, он действительно лучший. Но на финал должен выйти Андрей. Ибо заслужил. В любом случае Hala Madrid!!!
Таким образом, Милитао тоже не должен выходить в финале, даже если все таки сможет набрать форму. Так как финал заслужил Начо. Без него, возможно, Мадрид не вышел бы в финал.

Это так работает? Или так работает только с вратарями?
+3
-1
+2
Приятно, когда главная проблема с составом на финал - непростой выбор вратаря
+2
0
+2
Ответ МОНТЁР ТуПи
Лунин конечно топ, и заслужил спору нет. Но вот главное в таком матче опыт и яйца. Чтобы не привратиться в "Фантика" Кариуса! Конечно решать не диванным экспертам. Это Папа Карло с режиссерами решат. У Куртуа тоже бывают ляпы, как и у всех. Да и такой Дортмунд Реал должен всухую 4:0 смело рвать! Но Борусцы могут сыграть матч мечты! И Санчо с Фюлькругом по дублю зарядят! будем пАсМаТреть 1 июня!!!!
40:0
+1
0
+1
Лунин конечно же достоин но всё таки если с Тибо всё в порядке то в победе в финале будешь себя чувствовать гораздо увереннее.
+1
0
+1
Ответ Po onhyck Regards
Не знаю, это на самом деле не простой вопрос.
на самом деле, вопрос абсолютно простой.

На поле должно выйти то сочетание игроков, с которым у команды больше шансов на победу. Вот и все.

И если Тибо будет в тонусе хотя бы на 80% от своей формы - с ним шансов больше.
+1
0
+1
Ответ МОНТЁР ТуПи
тоже верно! Может тогда Перес своими связями помешает там на верху и в воротах на финал будут стоять 2 вратаря!!???)))))
Да Перес уже всё купил. можно хоть Хоселу поставить в ворота)
+2
-1
+1
Ответ Roma Khamraliev
Не понимаю людей говорящих что Лунин должен стоять в финале. Куртуа на голову сильнее Лунин а, при всём уважении. Представьте что из за ошибки Лунина Боруссии забьёт дурака? Команда выходит в финал что бы выиграть трофей, а не для того что бы потешить чьё то что то. Да, спасибо Лунину, но поставить его в то время когда у тебя вернулся (и замечу сходу показал уровень в матче) лучший кипер мира? Куртуа и на выходах увереннее действует и на ленточке. Я как фанат не хочу что бы команда проиграла из за каких то сентиментов. Почти уверен на 100% что Карло поставит Тибо на финал
А если из-за ошибки Куртуа Боруссия забьет дурака?
Ошибаются даже лучшие вратари: вон Нойер че учудил, а Куртуа весь сезон не играл и давление на себе будет ощущать не меньшее. На него все будут смотреть и сравнивать его до и после травмы и он это понимает.

А Лунин выстоял против Сити и Баварии, почему его надо менять перед ДБ?
Помню, в МЮ при Моуре в чемпе стоял Де Хеа, а в ЛЕ - Ромеро, потому что типа турнир не праймовый. Но даже когда стало понятно, что дело пахнет еврочашкой, в полуфиналах и финале стоял Ромеро, хотя Де Хеа был полностью здоров.
+1
0
+1
Ответ Roma Khamraliev
Не понимаю людей говорящих что Лунин должен стоять в финале. Куртуа на голову сильнее Лунин а, при всём уважении. Представьте что из за ошибки Лунина Боруссии забьёт дурака? Команда выходит в финал что бы выиграть трофей, а не для того что бы потешить чьё то что то. Да, спасибо Лунину, но поставить его в то время когда у тебя вернулся (и замечу сходу показал уровень в матче) лучший кипер мира? Куртуа и на выходах увереннее действует и на ленточке. Я как фанат не хочу что бы команда проиграла из за каких то сентиментов. Почти уверен на 100% что Карло поставит Тибо на финал
А что будет, если Куртуа пустит дурака? Абсолютно такая же логика.
+1
0
+1
Лунин заслужил этот финал.
+3
-2
+1
Кажется Карло уже все решил. Стоять будет Куртуа.
+2
-1
+1
Карло дипломат—-выпустит Лунина, Куртуа сам понимает что пока не готов к финалу….наверное так——-
+1
0
+1
Превосходный сезон. Несколько раз в чемпионате эпично выступил. Против лейпцига не помню, был ли фейл, но против Баварии привез, против Сити привез. Ну е-мое.
+1
0
+1
Ключевая фраза про Куртуа, когда он на своем уровне. Но не играя год из за травм, не реально выйти на свой уровень так быстро.
0
0
0
не важно кто в воротах. должны выиграть по любому. разный класс команд. при этом уважаю боруссию и жду отличного финала.
+1
-1
0
Ответ Александр Новик
Страшно подумать что писали бы украинские болельщики если бы Лунин был бы россиянином. А наши зато все такие правильные и добрые, молодец заслуживает играть в финале!! Фу противно читать. Не должен он играть вообще!!! Отстранить нафиг украинцев от игр в спорте как наших! Россия вперёд!!!
Отстраняй, в чем проблема? Не можешь?)
0
0
0
Ответ hh88_88
Достаточно просто забить больше, тогда голова не будет болеть за вратаря.
Это же Дортмунд вечнке лузеры, они у себя и на 5 месте идут, они просирали +10 очков преимущества перед Баварией, они ещё больше лузеры чем ТТХ,там без вратаря в воротах, или меня поставь, реал обязан проходить Дортмунд на классе с уверенны разницей мячей
0
0
0
Ответ ruslan_khaibulov
Вот все хвалят Лунина, он молодец, его серия пенальти с Ман Сити спасла Мадрид, теперь, вернулся Тибо, и провел 2 игры, этих двух игр катастрофически мало для уверенного набора формы, сколько бы он не был хорош на тренировках, ибо они не заменят игр. Долгий простой из лучшего вратаря делает никчемнрго, пока он не наберёт форму. Это было и с Акинфеевым на Евро, после крестов. Но что мы видим? Тибо стоит в рамке и играаает,восстанавливает тонус так сказать, который не успеет восстановить к финалу, чтобы он не делал, но Лунин теряет этот тонус в итоге. Сказать Тибо спасибо, что вернулся, но форму начнёшь восстанавливать с нового сезона, сейчас важно чтобы Лунин не растратил форму, и тонус по твоей причине. Так модно было сделать? Если против Ман Сити выстоял Лунин то что ему боятьс Дортмунда?
Достаточно просто забить больше, тогда голова не будет болеть за вратаря.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий