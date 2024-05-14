Журова об утверждении Дегтярева министром спорта: «Заседание крутилось только вокруг футбола. Легионеров должно быть значительно меньше, согласна» 

Теги премьер-лига Россия Светлана Журова Государственная дума лимит на легионеров Политика Михаил Дегтярев Футбол

Светлана Журова высказалась на тему развития спорта в России.

14 мая на заседании Государственной думы Михаил Дегтярев был утвержден на посту министра спорта России.

«Я с Дегтяревым во многих моментах согласна, с тем, что он сегодня озвучил о развитии детского, юношеского, массового спорта. Единственное, сегодня все, что говорилось на заседании, имело отношение к футболу. Это вид спорта номер один в нашей стране, но проблем, которые есть в футболе, нет во многих федерациях.

Много вопросов ставилось, задавалось Михаилу, но это больше касалось футбола: про вклады в секции, про взносы. Там много нюансов, которые не касаются других видов спорта. Надеюсь, что все-таки будет уделяться внимание и другим видам спорта.  

Я бы еще не забывала про спорт высших достижений. Без него детям будет не к чему стремиться. Всегда должны быть кумиры, те люди, на которых ребята будут хотеть равняться. Мы не можем на наших примерах вдохновить молодежь на занятие спортом. Должны быть новые кумиры.

Спорт высших достижений тоже нужно поддерживать. И не только футбол. На заседании все крутилось вокруг футбола: легионеров, еще каких-то нюансов. Хотя согласна, что легионеров должно быть значительно меньше в нашей стране. Надо обращать внимание на все виды спорта. Я надеюсь, что так и будет, — сказала депутат Госдумы.

С сезона-2022/23 в лиге действует следующий лимит – не более 14 иностранных футболистов в заявке команды и не более 8 одновременно на поле.

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8 комментариев
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Чувствуется что этот ретивый товарищ такого наворотит,что Матыцина будут вспоминать как величайшее благо.
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Дектярёв националист. Значит ждём продавливание ужесточение лимита...
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А не эта ли мадам говорила, что фигурка у нас топ-1 по популярности буквально месяц назад?
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Нам бы шансы на состав подготовкой в начальных заведениях поднимать, а не квотами в проф.футболе
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Да просто нужно ему включать футбол из 80х, где играют все свои воспитанники и нет ни одного легионера. Все равно ни черта не поймет, а только какой-нибудь очередной каламбур в телеграмме напишет
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Вообще-то лимит не более 13 легионеров, а не 14
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Вмешательство государства в дела национального футбольного союза...
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