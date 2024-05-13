Депутат Свищев о Миранчуке: «Я за то, чтобы он вышел с флагом России в финале Лиги Европы. Надеюсь, он примет правильное решение»

Теги Аталанта премьер-лига Россия серия А Италия Лига Европы УЕФА Государственная дума Дмитрий Свищев Алексей Миранчук Деннис Политик Футбол

Депутат Дмитрий Свищев предложил Алексею Миранчуку выйти с флагом РФ в финале ЛЕ.

«Я за традиции. Если у футболистов есть традиция выходить после побед в финалах с флагом своих стран, то почему это должно нарушаться?

Если с флагом выйдет Миранчук, как будут реагировать на это наши соседи и «поклонники» России – это второй вопрос. Надеюсь, Миранчук примет правильное решение.

По этому вопросу надо консультироваться с клубом, а есть еще родственники и друзья. Также не надо забывать о безопасности. Это сложный вопрос.

Но главное – мы хотим пожелать ему успеха, потому что в финале еще надо победить. Но я за то, чтобы он выходил с флагом России», – сказал председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Свищев.

Финал Лиги Европы между «Аталантой» и «Байером» состоится 22 мая в Дублине.

Миранчук в финале еврокубка! Награда за все сложности в «Аталанте»

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43 комментария
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Да чего уж там, предлагаю чтобы выехал на танке.
+170
-5
+165
Ну да, ведь депутаты с детьми всегда же с триколором ходят во время отпуска за границей.
+108
-1
+107
А я за то, чтобы Миранчук просто вышел.
Вышел на поле во время игры))
+83
-1
+82
Ответ Po onhyck Regards
Да чего уж там, предлагаю чтобы выехал на танке.
С буквой Z
+67
-5
+62
Я за то, что бы Свищев сел. Сел с тюрьму. На долго.
+46
-1
+45
«депутат»😆 выйди с флагом на войне, покажи на передке какой ты традиционный
+31
-1
+30
Ответ dima_sss
Ну да, ведь депутаты с детьми всегда же с триколором ходят во время отпуска за границей.
Отпуск - купить недвижимость и отправить детей учиться за границу (из словаря депутата)
+24
-1
+23
Я за то, чтобы депутат Свищёв ушел в отставку. Надеюсь он примет правильное решение
+21
0
+21
Депутат Свищев уже прошел проверку депутатом Хинштейном на гомосексуализм?
+20
-1
+19
Ответ Po onhyck Regards
Да чего уж там, предлагаю чтобы выехал на танке.
А если Алексей примет неправильное решение и решит выйти без флага, то у него могут возникнуть проблемы с неуплатой налогов на девяти значную сумму - подумал про себя Свищев.
+21
-3
+18
любят депутаты подмазаться к чужим достижениям.
+18
0
+18
Я за то, чтобы он вышел с надписью "мир"
+13
-3
+10
Ответ Карл Карлоф
А я за то, чтобы Миранчук просто вышел. Вышел на поле во время игры))
И сыграл не хуже Аленичева в его еврофиналах ☝🏻
+9
-1
+8
Ответ Ымгыр Ван Эмрайс
С буквой Z
И портрет, обязательно портрет величайшего.
+5
0
+5
Ответ Все будет Ок
«депутат»😆 выйди с флагом на войне, покажи на передке какой ты традиционный
он слабоват на передок...
+5
0
+5
А я за то, чтобы Миранчук просто вышел.
Вышел на поле во время игры))
+4
0
+4
Ответ Po onhyck Regards
Да чего уж там, предлагаю чтобы выехал на танке.
Недостаточно патриотично. Он должен выехать на ручном медведе с ушанкой на голове. Левой рукой Алексей будет играть на балалайке, а правой держать бутылку водки, которую он с гордостью выпьет под песню Шамана " Я - русский ".
+4
0
+4
Ответ Aamess
Я за то, что бы Свищев сел. Сел с тюрьму. На долго.
Можно даже с флагом. Пусть там на построение с ним выходит, или шьёт их.
+3
0
+3
А оно Миранчуку надо ?
Получить крупный штраф и возможно дисквалификацию на несколько игр ?
+2
0
+2
А еще лучше будет если он выйдет с надувной ракетой на которой будет надпись "На Вашингтон!". Но Миранчук не такой дурак каким его хотел бы видеть свищев.
+2
0
+2
А может господину Свищеву закрыть рот, и занятся делам, а не орать о псевдопатриотизме
+5
-3
+2
Вот он только депутата свищева забыл спросить
+2
0
+2
Ответ Подкат Пенальтьевич
Не помню чтобы в клубном футболе была такая традиция
Всегда с флагами стран от куда они, после победы
+2
-1
+1
Ответ tzasasa
Я за то, чтобы он вышел с надписью "мир"
была же фотка его с Малиновским, когда они вместе были в Аталанте
+1
0
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Ответ Мартинелли
Депутат Свищев уже прошел проверку депутатом Хинштейном на гомосексуализм?
Да, в бане два часа совместно проходили, обоим понравилось)
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Сыграй в финале и решай дальше сам, чего лучше и как. Но наши депутаты, только другим советовать и чего хуже, решать за остальных.
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Миранчук - этнический украинец

Зачем эти дебильные фантазии и хотелки?

Не поддерживает Украину, уже за это можно героя России давать
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Я за то, чтобы вы в думе, принимали правильные решения.
+1
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Надеюсь, он примет правильное решение и вообще никогда не будет слушать Свищева😁
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Спасибо за тег Деннис Политик, теперь больше людей узнают этого легендарного румынского игрока.
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