Депутат Свищев о Миранчуке: «Я за то, чтобы он вышел с флагом России в финале Лиги Европы. Надеюсь, он примет правильное решение»
Депутат Дмитрий Свищев предложил Алексею Миранчуку выйти с флагом РФ в финале ЛЕ.
«Я за традиции. Если у футболистов есть традиция выходить после побед в финалах с флагом своих стран, то почему это должно нарушаться?
Если с флагом выйдет Миранчук, как будут реагировать на это наши соседи и «поклонники» России – это второй вопрос. Надеюсь, Миранчук примет правильное решение.
По этому вопросу надо консультироваться с клубом, а есть еще родственники и друзья. Также не надо забывать о безопасности. Это сложный вопрос.
Но главное – мы хотим пожелать ему успеха, потому что в финале еще надо победить. Но я за то, чтобы он выходил с флагом России», – сказал председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Свищев.
Финал Лиги Европы между «Аталантой» и «Байером» состоится 22 мая в Дублине.
Миранчук в финале еврокубка! Награда за все сложности в «Аталанте»
Вышел на поле во время игры))
Вышел на поле во время игры))
Получить крупный штраф и возможно дисквалификацию на несколько игр ?
Зачем эти дебильные фантазии и хотелки?
Не поддерживает Украину, уже за это можно героя России давать