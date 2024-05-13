Депутат Свищев о Миранчуке: «Я за то, чтобы он вышел с флагом России в финале Лиги Европы. Надеюсь, он примет правильное решение»

Депутат Дмитрий Свищев предложил Алексею Миранчуку выйти с флагом РФ в финале ЛЕ.

«Я за традиции. Если у футболистов есть традиция выходить после побед в финалах с флагом своих стран, то почему это должно нарушаться?

Если с флагом выйдет Миранчук, как будут реагировать на это наши соседи и «поклонники» России – это второй вопрос. Надеюсь, Миранчук примет правильное решение.

По этому вопросу надо консультироваться с клубом, а есть еще родственники и друзья. Также не надо забывать о безопасности. Это сложный вопрос.

Но главное – мы хотим пожелать ему успеха, потому что в финале еще надо победить. Но я за то, чтобы он выходил с флагом России», – сказал председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту .

Финал Лиги Европы между «Аталантой» и «Байером» состоится 22 мая в Дублине.

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