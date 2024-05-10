Борис Игнатьев: «Хочется, чтобы Миранчук выиграл ЛЕ. Это будет означать, что у нас есть российский игрок, добившийся высот в европейском футболе»

Теги Аталанта премьер-лига Россия серия А Италия Лига Европы УЕФА Борис Игнатьев Алексей Миранчук Футбол

Борис Игнатьев высказался о выходе «Аталанты» Алексея Миранчука в финал ЛЕ.

Напомним, «Аталанта» в финале Лиги Европы сыграет с «Байером».

«Безусловно, очень радостно за нашего футболиста, за Лешу Миранчука, чья команда вышла в финал Лиги Европы. Очень хочется, чтобы он стал обладателем этого трофея. Это будет означать, что у нас есть современный российский футболист, добившийся высот в европейском футболе.

С другой стороны, то, что сейчас происходит с Миранчуком в «Аталанте» вызывает сожаление. Не хочется, чтобы его талант зря пропадал. Непонятно, почему после удачной игры он не попадает в состав или выходит на 20-30 минут. Надеюсь, в будущем Алексей все же найдет команду, в которой ему будут больше доверять», – отметил бывший тренер сборной России.

Материалы по теме

7 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
А ведь год назад Боруссия интересовалась Головиным, могло быть два российских финалиста еврокубков
+5
0
+5
Ответ Blu-red
А что, он забыл, что наши клубы выигрывали кУЕФА? Что значит "современный"?
Современник он наверное употребил в том смысле, что Лёша играет здесь и сейчас и он может стать обладателем кубка в наше время, а не 10-20-30 лет назад.
+4
0
+4
Это будет означать, что Гасперинни и медведя играть научит.
0
0
0
Вот да. С одной стороны хотелось бы чтобы Головин выиграл кубок, но с другой, Байер невероятен просто, невозможно ему не симпатизировать. Будь что будет, думаю, футбол должен быть огненным )
0
0
0
Пусть на лавке, но будет причастным.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий