Борис Игнатьев: «Хочется, чтобы Миранчук выиграл ЛЕ. Это будет означать, что у нас есть российский игрок, добившийся высот в европейском футболе»

Борис Игнатьев высказался о выходе «Аталанты» Алексея Миранчука в финал ЛЕ.

Напомним, «Аталанта» в финале Лиги Европы сыграет с «Байером».

«Безусловно, очень радостно за нашего футболиста, за Лешу Миранчука, чья команда вышла в финал Лиги Европы. Очень хочется, чтобы он стал обладателем этого трофея. Это будет означать, что у нас есть современный российский футболист, добившийся высот в европейском футболе.

С другой стороны, то, что сейчас происходит с Миранчуком в «Аталанте» вызывает сожаление. Не хочется, чтобы его талант зря пропадал. Непонятно, почему после удачной игры он не попадает в состав или выходит на 20-30 минут. Надеюсь, в будущем Алексей все же найдет команду, в которой ему будут больше доверять», – отметил бывший тренер сборной России.