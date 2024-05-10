Черчесов о Миранчуке: «Давайте порадуемся, что россиянин будет в финале Лиги Европы. Гасперини – своеобразный тренер: может и против «Байера» Алексея поставить»

Станислав Черчесов рад тому, что Алексей Миранчук может сыграть в финале Лиги Европы.

В решающем матче « » встретится 22 мая с «Байером».

«Давайте порадуемся за , что россиянин будет в финале .

Когда Миранчука брали, я долго разговаривал с , он своеобразный тренер. Может и в финале его поставить. У него нет ничего заранее спланированного», — сказал экс-тренер сборной России.

В обоих матчах 1/2 финала против «Марселя» (1:1, 3:0) Миранчук выходил на замену – на 84-й и 56-й минутах.

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