Черчесов о Миранчуке: «Давайте порадуемся, что россиянин будет в финале Лиги Европы. Гасперини – своеобразный тренер: может и против «Байера» Алексея поставить»

Теги Станислав Черчесов Аталанта Лига Европы УЕФА Джан Пьеро Гасперини Алексей Миранчук Футбол

Станислав Черчесов рад тому, что Алексей Миранчук может сыграть в финале Лиги Европы.

В решающем матче «Аталанта» встретится 22 мая с «Байером».

«Давайте порадуемся за Алексея, что россиянин будет в финале Лиги Европы.

Когда Миранчука брали, я долго разговаривал с Гасперини, он своеобразный тренер. Может и в финале его поставить. У него нет ничего заранее спланированного», — сказал экс-тренер сборной России.

В обоих матчах 1/2 финала против «Марселя» (1:1, 3:0) Миранчук выходил на замену – на 84-й и 56-й минутах.

Миранчук в финале еврокубка! Награда за все сложности в «Аталанте»

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10 комментариев
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Ответ Unknown Noname
А причём тут своеобразность? Посчитает нужным, значит, поставит. Нет так нет. Его право. А игрок должен быть готов ко всему.
Миранчук в двух финалах в этом году, что шикарно
+4
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+4
Я вот одного не пойму, при всей патриотичной любви к Алексею (как принято) - неужели кто0то реально смотрит Атланту и считает, что Алексей сильнее Лукмана или де Кетеларе?
+4
-2
+2
А причём тут своеобразность? Посчитает нужным, значит, поставит. Нет так нет. Его право. А игрок должен быть готов ко всему.
+3
-2
+1
Ответ AminO2
Давайте порадуемся, что этот персонаж не будет тренером "Спартака".
ну по-крайней мере Усатый бы основательно встряхнул команду на годик-второй.Пока его бы футболисты не слили как в Ференце
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Давайте порадуемся, что этот персонаж не будет тренером "Спартака".
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смысл не ясен. как он игрокам установки перед игрой даёт - загадка.
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Ответ ЗлойМайор
Я вот одного не пойму, при всей патриотичной любви к Алексею (как принято) - неужели кто0то реально смотрит Атланту и считает, что Алексей сильнее Лукмана или де Кетеларе?
Тот сверхатлетичный футбол в который играет Аталанта гораздо больше подходит Лукману и декетелларе, поэтому выглядят они гораздо сильнее Алексея без вопросов
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Ответ sokur66@yandex.ru
Тот сверхатлетичный футбол в который играет Аталанта гораздо больше подходит Лукману и декетелларе, поэтому выглядят они гораздо сильнее Алексея без вопросов
если посмотреть игру Аталанта и фокусироваться только на Алексее - то он как был , очень часто не вовлечен в командную работу, так и остается - он не совсем понимает свою роль на поле в этой команде или просто не может попасть в тему командного движения. Всегда в какой-то полупозиции. Он безусловно талантлив - но тактической выучки и понимания у него мало.
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Ответ ЗлойМайор
Я вот одного не пойму, при всей патриотичной любви к Алексею (как принято) - неужели кто0то реально смотрит Атланту и считает, что Алексей сильнее Лукмана или де Кетеларе?
Считаем, что Миранчук не уступает им в технике и божьей искре, но футбол Гасперини не тот для него
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