Хаманн о замене Кейна в матче с «Реалом»: «Катастрофа для «Баварии». Если вы покупаете капитана сборной Англии за 100 млн евро, нельзя менять его в полуфинале ЛЧ»

Теги Бавария Дитмар Хаманн бундеслига Германия Реал Мадрид Лига чемпионов УЕФА Харри Кейн Футбол

Дитмар Хаманн раскритиковал замену Харри Кейна в полуфинале Лиги чемпионов.

«Бавария» вылетела из розыгрыша турнира, уступив «Реалу» в ответном матче со счетом 1:2 (первая игра – 2:2). Кейн провел на поле 84 минуты, вместо него вышел Эрик-Максим Шупо-Мотинг.

«Если вы покупаете игрока, капитана сборной Англии, который стоит 100 миллионов евро, он, может, и не будет капитаном «Баварии», но он важнейший игрок, ведущая фигура. Его нельзя менять после 80-й минуты в полуфинале Лиги чемпионов.

Это те матчи, в которых он нужен. Конечно, это был знак для «Мадрида» и катастрофа для «Баварии», – сказал бывший игрок мюнхенцев в эфире Sky Sport.

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8 комментариев
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Это была тухлая замена. Во всех смыслах
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Это футбол, сработала бы замена, все бы кричали какой он гений, в его же случай я более чем уверен, итоговый счёт был обречён. Реал был идеально функционально подготовлен. Не забив второй в основное, растоптали бы в допы, не просто же так нам эта изжога весь сезон.
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Немцы начинают анализ без эмоций.
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Вооо, начинает приходить здравый смысл к людям.
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Ответ Аврал
Немцы начинают анализ без эмоций.
99999
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Диди прав,помню его гол на закрытии Уэмбли в квалификации к ЧМ-02 летом 2001...Симэну со штрафного щелк! И 0;1 в итоге в Лондоне
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Хоть кто-то начинает понимать.
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как быстрых вингеров и нападающего убрал Тухель Реал сразу начал прижимать к воротам и давить потому что понимали что за спиной не кому убежать и контратаковать, оставшихся минут Реалу хватило чтобы победить. Это я на Ютубе смотрел разбор не от себя)
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