Хаманн о замене Кейна в матче с «Реалом»: «Катастрофа для «Баварии». Если вы покупаете капитана сборной Англии за 100 млн евро, нельзя менять его в полуфинале ЛЧ»
Дитмар Хаманн раскритиковал замену Харри Кейна в полуфинале Лиги чемпионов.
«Бавария» вылетела из розыгрыша турнира, уступив «Реалу» в ответном матче со счетом 1:2 (первая игра – 2:2). Кейн провел на поле 84 минуты, вместо него вышел Эрик-Максим Шупо-Мотинг.
«Если вы покупаете игрока, капитана сборной Англии, который стоит 100 миллионов евро, он, может, и не будет капитаном «Баварии», но он важнейший игрок, ведущая фигура. Его нельзя менять после 80-й минуты в полуфинале Лиги чемпионов.
Это те матчи, в которых он нужен. Конечно, это был знак для «Мадрида» и катастрофа для «Баварии», – сказал бывший игрок мюнхенцев в эфире Sky Sport.