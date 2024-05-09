Кейн о вылете «Баварии» из ЛЧ от «Реала»: «Горжусь тем, как мы сражались в двух матчах. Дух команды показывает, как далеко мы можем зайти»

Теги Бавария бундеслига Германия Реал Мадрид Лига чемпионов УЕФА Харри Кейн Футбол

Харри Кейн прокомментировал вылет «Баварии» из Лиги чемпионов.

«Реал» победил в ответном полуфинале Лиги чемпионов (2:1) и прошел мюнхенцев с общим счетом 4:3.

«Ужасно. Прошлую ночь было трудно пережить.

Горжусь тем, как мы сражались на протяжении двух матчей, что говорит о духе этой команды и о том, как далеко мы можем зайти», – написал форвард «Баварии» в твиттере.

Клуб из Мюнхена впервые с 2012 года завершил сезон без трофеев.

Что это, если не проклятие Кейна? Первый сезон «Баварии» за 12 лет вообще без трофеев!

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31 комментарий
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Что у Кейна не отнять-он не ноет.
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Ответ Wizard Harry
60 минут в матче сидели сзади, а забив, выпустили 3го защитника и с 80й минуты стали валяться на газоне через одного, якобы ноги сводит😆 «титаническое» сражение👍🏼
Напомните мне пример, когда команда в столь важном матче, ведущая в счёте, сломя голому в конце матча бежит вперёд всем составом? Ну вот, например, из игр Реала приведёте такие игры?
+23
-4
+19
Нойер спасал Баварию до минуты 88, а потом и он не выдержал. Все знали кто выиграет в противостоянии Ман/сити- Реал тот и будет в Финале . Так что в этом году Бавария не впечатляет. И Боруссия бы не прошла была бы у неё другая сетка. Так что посмотрим что будет 1 июня. Надеюсь финал получится интересным.
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Ответ Аврал
Что у Кейна не отнять-он не ноет.
Как и Мюллер - тот тоже высказался вполне достойно.
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Там Вини восстанавливается после матча, на слезах риго девочки)
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Ответ Royal Watcher
Особенно в ответном матче 🤣
Ты про ответку с МС?
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В добавленное время у баварцев почему-то даже перестало сводить ноги. Вот что значит неукротимый дух победителей
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-2
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Тухель гордится заменой на Шупо-Мотинга
+6
0
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60 минут в матче сидели сзади, а забив, выпустили 3го защитника и с 80й минуты стали валяться на газоне через одного, якобы ноги сводит😆 «титаническое» сражение👍🏼
+19
-16
+3
от Арсенала отскочили, против более опытной команды не получилось
+2
-1
+1
Ответ *MVP*
согласен. не учли немцы, что в матчах с Реалом приходится играть 11 против 14, поэтому и вылетели
10 против 15. Нойера чего не посчитали?)
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От мюнхенской команды исходила неуверенность. Не могли делать даже очевидных комбинаций. Будто команда из низших лиг приехала и задрожала перед классом гегемона. Все бы ничего, но они это делали против Реала, который сам в этой роли в каждом матче плей-офф. Поэтому такая трусливая команда не заслужила выхода в финал.
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Можете зайти в полуфинал
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Почему Ройса всегда жалеют, а над Кейном чуть что издеваются и смеются?
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После такого реально поверишь в колдунство) думаю существует совсем не нулевая вероятность что Кейн вообще за карьеру одного трофея не выиграет😂
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На самом деле Бавария очень хорошие 2 матча провела в свой худший сезон. Если бы не ошибка Нойера и не эти странные замены Тухеля возможно матч прошел бы иначе. Но Реал в ЛЧ это монстр. Такую тяжелую сетку прошли с МС и Баварией отдаю им должное это было круто )
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Удачи Кейну, но не в матчах с РМ
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Ответ Wizard Harry
60 минут в матче сидели сзади, а забив, выпустили 3го защитника и с 80й минуты стали валяться на газоне через одного, якобы ноги сводит😆 «титаническое» сражение👍🏼
Так Реал так всегда делает когда выигрывает, этодругин форте принял чтоль?
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Ответ Overkiller
Напомните мне пример, когда команда в столь важном матче, ведущая в счёте, сломя голому в конце матча бежит вперёд всем составом? Ну вот, например, из игр Реала приведёте такие игры?
Ну баварцы реально переборщили вчера с этими приемчиками, Реал так не делал с сити, хотя очевидно было в допах, когда Карва просто встал на месте, что там ноги реально сводило
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Ответ Wizard Harry
60 минут в матче сидели сзади, а забив, выпустили 3го защитника и с 80й минуты стали валяться на газоне через одного, якобы ноги сводит😆 «титаническое» сражение👍🏼
Зря вы так про реал))))
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