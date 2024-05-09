Кейн о вылете «Баварии» из ЛЧ от «Реала»: «Горжусь тем, как мы сражались в двух матчах. Дух команды показывает, как далеко мы можем зайти»

Харри Кейн прокомментировал вылет «Баварии» из Лиги чемпионов.

« » победил в ответном полуфинале (2:1) и прошел мюнхенцев с общим счетом 4:3.

«Ужасно. Прошлую ночь было трудно пережить.

Горжусь тем, как мы сражались на протяжении двух матчей, что говорит о духе этой команды и о том, как далеко мы можем зайти», – написал форвард «Баварии» в твиттере.

Клуб из Мюнхена впервые с 2012 года завершил сезон без трофеев.

Что это, если не проклятие Кейна? Первый сезон «Баварии» за 12 лет вообще без трофеев!