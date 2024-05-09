Харгривз о Кейне: «Бедный парень. Он был великолепен в этом сезоне, настоящая суперзвезда, но в последние 10 минут все пошло не по плану»
Оуэн Харгривз признался, что ему обидно за Харри Кейна.
«Реал» победил в ответном полуфинале Лиги чемпионов (2:1) и прошел мюнхенцев с общим счетом 4:3.
«Мне очень жаль Кейна. Он был настоящей суперзвездой, но лишился возможности [сыграть в финале Лиги чемпионов].
Бедный парень. Он был великолепен в этом сезоне, но в последние 10 минут все пошло не по плану», – сказал бывший полузащитник «Баварии» Оуэн Харгривз.
30-летний Харри Кейн единожды доходил до финала Лиги чемпионов – в 2019 с «Тоттенхэмом», где уступил «Ливерпулю» (0:2).
В этом сезоне Бундеслиги Кейн забил 36 мячей и отдал 8 голевых в 32 матчах. Статистика англичанина – здесь.
Кейна он не сдержал также как норвега
Он только под закат карьеры решил титулов подсобрать с Баварией.
Не стоит его жалеть за его выбор.))
Какой в них прок?
Кейн в этом матче играл как гоуно