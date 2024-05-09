Харгривз о Кейне: «Бедный парень. Он был великолепен в этом сезоне, настоящая суперзвезда, но в последние 10 минут все пошло не по плану»

Теги Бавария Оуэн Харгривз бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Харри Кейн Футбол

Оуэн Харгривз признался, что ему обидно за Харри Кейна.

«Реал» победил в ответном полуфинале Лиги чемпионов (2:1) и прошел мюнхенцев с общим счетом 4:3.

«Мне очень жаль Кейна. Он был настоящей суперзвездой, но лишился возможности [сыграть в финале Лиги чемпионов].

Бедный парень. Он был великолепен в этом сезоне, но в последние 10 минут все пошло не по плану», – сказал бывший полузащитник «Баварии» Оуэн Харгривз.

30-летний Харри Кейн единожды доходил до финала Лиги чемпионов – в 2019 с «Тоттенхэмом», где уступил «Ливерпулю» (0:2).

В этом сезоне Бундеслиги Кейн забил 36 мячей и отдал 8 голевых в 32 матчах. Статистика англичанина – здесь.

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14 комментариев
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Жаль Кейна, своим уровнем и дисциплиной он давно уже заслужил далеко не один трофей взять. Надеюсь в следующем сезоне исправит уже это
+15
-2
+13
Ответ VuNePonimaete
Жаль Кейна, своим уровнем и дисциплиной он давно уже заслужил далеко не один трофей взять. Надеюсь в следующем сезоне исправит уже это
А что его жалеть? У него что, проблемы у жизни какие то серьезные?
+12
-2
+10
Побеждает сильнейший!
+5
-1
+4
Ответ azimkhodjaev@icloud.com
А кто отдал голевой пас на дэвиса?) вы вообще матч смотрели ?)
Какой это голевой пас? Угол поля 40 метров до ворот. Защитникам даже ускоряться за ним не пришлось. Ты бы сам матч посмотрел. А гол полностью заслуга Дэвиса.
+4
0
+4
Ответ Sergey
А что его жалеть? У него что, проблемы у жизни какие то серьезные?
Его жаль именно в спортивном плане, в жизни у него всё хорошо вроде. Отличный футболист, но с трофеями не везёт, и при этом есть всякие скамеечники, которые сидят в глухом запасе, но обвешаны медалями.
+3
0
+3
Всей командой фармили для него стату в проходных матчах, в ЛЧ он никак не отблагодарил. Что его жалеть? Может перед заменой сделал дубль, а без него пропустили трёху? Если бы он не засрал свой момент, то не пришлось бы тухелю минимальный счёт охранять.
+2
0
+2
Ответ Sergey
А что его жалеть? У него что, проблемы у жизни какие то серьезные?
Да, когда футболист с наивысшими амбициями не берет трофеи это чисто по человечески печально
+1
0
+1
Бавария такое уже проходила 25 лет назад. С МЮ, когда Маттеуса заменили.
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Все же видно насколько же Кейн сильнее и умнее по футбольному в отличии от Холанда,которого Рюдигер съел и не заметил
Кейна он не сдержал также как норвега
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Ответ VuNePonimaete
Да, когда футболист с наивысшими амбициями не берет трофеи это чисто по человечески печально
Были бы у него наивысшие амбиции, не просидел бы лучшие годы карьеры в Тоттенхэме.
Он только под закат карьеры решил титулов подсобрать с Баварией.
Не стоит его жалеть за его выбор.))
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Ответ Pixel 8
Его жаль именно в спортивном плане, в жизни у него всё хорошо вроде. Отличный футболист, но с трофеями не везёт, и при этом есть всякие скамеечники, которые сидят в глухом запасе, но обвешаны медалями.
Да не жаль его. Он это все сам выбрал.
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Ответ VuNePonimaete
Жаль Кейна, своим уровнем и дисциплиной он давно уже заслужил далеко не один трофей взять. Надеюсь в следующем сезоне исправит уже это
В современом футболе эти титулы - фантики)
Какой в них прок?
Кейн в этом матче играл как гоуно
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