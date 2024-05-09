Скоулз о замене Кейна: «Это почти высокомерие – думать, что можно убрать с поля главного бомбардира и все равно победить «Реал»

Теги Бавария Пол Скоулз бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Эрик-Максим Шупо-Мотинг Томас Тухель Харри Кейн Футбол

Пол Скоулз раскритиковал решение Томаса Тухеля убрать с поля Харри Кейна.

«Реал» победил в ответном полуфинале Лиги чемпионов (2:1) и прошел мюнхенцев с общим счетом 4:3 по сумме двух матчей. Кейн был заменен на 85-й минуте – вместе него вышел Эрик-Максим Шупо-Мотинг. Мадридцы, уступая 0:1, забили на 88-й и 91-й.

«В каком-то смысле это почти высокомерие – думать, что можно позволить себе убрать с поля твоего главного бомбардира, основную угрозу, и все равно победить «Реал», – сказал бывший полузащитник «МЮ» в интервью TNT Sports.

В текущем сезоне Бундеслиги Кейн в 32 играх забил 36 голов и отдал 8 голевых передач. За 12 матчей Лиги чемпионов у него 8 голов и 4 голевые передачи. Статистика англичанина представлена здесь.

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17 комментариев
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Тухель на трусливых заменах хотел попасть на Уэмбли.
Но он забыл, что Реал играет все 90 минут.
+30
-3
+27
Я даже посмотрел сколько раз в этом году менял он Кейна
Заменил он только однажды в матче против Бохума,все остальные матчи он юзал его по 90 минут
+21
0
+21
Замена в стиле Сергея Богдановича. Хз что руководит тренерами в такие моменты.
+15
-1
+14
1999 год, пафосно замененный Маттеус кисло смотрит за развязкой финала ЛЧ
+12
-1
+11
Ответ Рашпель793
Замена в стиле Сергея Богдановича. Хз что руководит тренерами в такие моменты.
трусость)
+11
0
+11
Ответ Роман
Тухель на трусливых заменах хотел попасть на Уэмбли. Но он забыл, что Реал играет все 90 минут.
Все 120 если надо будет)
+9
0
+9
Ответ Sergey
Толку от Кейна не было ни какого, в последние минуты матча. Ни кто не ожидал, что Нойер допустит такую грубую ошибку. Англичане всеми силами оправдывают своего мешка.
Ну от шупо то была целая гора толка
+4
-1
+3
Тут даже не в главном бомбардира, а в единственном кто играл в атаку...
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Ответ azimkhodjaev@icloud.com
Все 120 если надо будет)
До конца-тогда уж....
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Абсолютно точно
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Главный пенальтист
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Бавария такое уже проходила 25 лет назад с МЮ.
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Тухель же сказал что у него проблемы были со спиной. Меня больше удивляет почему Чупу выпустили а не Горецку
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