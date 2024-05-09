Скоулз о замене Кейна: «Это почти высокомерие – думать, что можно убрать с поля главного бомбардира и все равно победить «Реал»

Пол Скоулз раскритиковал решение Томаса Тухеля убрать с поля Харри Кейна.

«Реал» победил в ответном полуфинале Лиги чемпионов (2:1) и прошел мюнхенцев с общим счетом 4:3 по сумме двух матчей. Кейн был заменен на 85-й минуте – вместе него вышел Эрик-Максим Шупо-Мотинг. Мадридцы, уступая 0:1, забили на 88-й и 91-й.

«В каком-то смысле это почти высокомерие – думать, что можно позволить себе убрать с поля твоего главного бомбардира, основную угрозу, и все равно победить «Реал», – сказал бывший полузащитник «МЮ» в интервью TNT Sports.

В текущем сезоне Бундеслиги Кейн в 32 играх забил 36 голов и отдал 8 голевых передач. За 12 матчей Лиги чемпионов у него 8 голов и 4 голевые передачи. Статистика англичанина представлена здесь.

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