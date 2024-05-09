Фердинанд о Кейне: «Бавария» брала его, чтобы продолжать выигрывать трофеи, но другие его подвели. Свою работу он сделал, забивал голы»
Рио Фердинанд защитил Харри Кейна после вылета «Баварии» из ЛЧ.
«Реал» победил в ответном полуфинале Лиги чемпионов (2:1) и прошел мюнхенцев с общим счетом 4:3 по сумме двух матчей.
«Он сделал свою работу. Он забивал голы.
«Бавария» брала его, чтобы продолжать выигрывать трофеи, и мне кажется, что другие подвели его больше, чем что-либо. Полагаю, у него сейчас тяжесть на сердце», – сказал бывший защитник «МЮ» Рио Фердинанд в интервью TNT Sports.
В этой Лиге чемпионов Кейн провел 12 матчей, забил 8 голов и отдал 4 голевые передачи. Статистика англичанина – здесь.
А то, что важные матчи неважно проводит может быть следствием неких комплексов, боязни, что опять проиграет и дело там в голове.
что-то на уровне ассиста Крооса в первой игре, только круче