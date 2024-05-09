Фердинанд о Кейне: «Бавария» брала его, чтобы продолжать выигрывать трофеи, но другие его подвели. Свою работу он сделал, забивал голы»

Теги Бавария Рио Фердинанд бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Харри Кейн Футбол

Рио Фердинанд защитил Харри Кейна после вылета «Баварии» из ЛЧ.

«Реал» победил в ответном полуфинале Лиги чемпионов (2:1) и прошел мюнхенцев с общим счетом 4:3 по сумме двух матчей.

«Он сделал свою работу. Он забивал голы.

«Бавария» брала его, чтобы продолжать выигрывать трофеи, и мне кажется, что другие подвели его больше, чем что-либо. Полагаю, у него сейчас тяжесть на сердце», – сказал бывший защитник «МЮ» Рио Фердинанд в интервью TNT Sports.

В этой Лиге чемпионов Кейн провел 12 матчей, забил 8 голов и отдал 4 голевые передачи. Статистика англичанина – здесь.

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21 комментарий
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Ответ Yobo
Давайте на чистоту, да Кейн забил много голов и получит свою золотую бутсу, но у него есть явный недостаток который глупо отрицать - Харри Кейн всегда растворяется на поле когда дело доходит до самых топовых матчей в сезоне. Так было на Евро 2020, так было в финале ЛЧ с Тоттенхэмом, и так было в матчах против Реала (гол с пенальти ну такое). Поэтому если ты великий игрок, тогда ты должен уметь делать разницу во всех матчах без исключения.
Справедливости ради, благодаря его голевому пасу и случился вчера гол Баварии.
+12
-3
+9
Ответ Yobo
Давайте на чистоту, да Кейн забил много голов и получит свою золотую бутсу, но у него есть явный недостаток который глупо отрицать - Харри Кейн всегда растворяется на поле когда дело доходит до самых топовых матчей в сезоне. Так было на Евро 2020, так было в финале ЛЧ с Тоттенхэмом, и так было в матчах против Реала (гол с пенальти ну такое). Поэтому если ты великий игрок, тогда ты должен уметь делать разницу во всех матчах без исключения.
Ну финал ЛЧ всё же он проводил после травмы и явно был не в форме. Там больше вопрос к Почу, зачем он неготового Кейна выпускал.
А то, что важные матчи неважно проводит может быть следствием неких комплексов, боязни, что опять проиграет и дело там в голове.
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+2
Ответ Red94
Потому что там был форвард лучше Кейна
кто в том году был лучше Кейна? Чупо-Мотинг?
+2
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+2
Ответ Крушение баварского драндулета
Кейн бесполезный фармила статы на слабых командах. В ЛЧ и топ-матчах он как правило балласт. Он заруинил Тоттенхэму финал ЛЧ, и вчера так же был ужасен. Какую работу он сделал вчера за 85 минут на поле? Прямо перед заменой просрал 100% момент. Он никак не влиял игру, а в конце был совсем мёртвым, поэтому закономерно ушёл на замену. А моменты у реала были и до этих замен. Просто вместо мазилы Родриго вышел Хоселу.
Чушь собачья про Кейна
+2
0
+2
Только чудаки (на букву М☝️) могут все неудачи валить на Кейна - он как и Левандовски доказал, что не является "тепличным", показывая результативную игру высокого качества и в новых для себя клубах и чемпионатах☝️
+2
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Ответ Red94
Ну-ну ты же перечислил четыре года
так вот именно, что это показывает уровень топ-нападающего, и Кейна. при нем результативность такая же, как при Чупо-Мотинге, просто более заточено распределение голов на англичанина, а не на всю команду
+1
0
+1
Кейн бесполезный фармила статы на слабых командах. В ЛЧ и топ-матчах он как правило балласт. Он заруинил Тоттенхэму финал ЛЧ, и вчера так же был ужасен. Какую работу он сделал вчера за 85 минут на поле? Прямо перед заменой просрал 100% момент. Он никак не влиял игру, а в конце был совсем мёртвым, поэтому закономерно ушёл на замену. А моменты у реала были и до этих замен. Просто вместо мазилы Родриго вышел Хоселу.
+4
-4
0
Кейн это не Бензема вам, Француз в важные матчи прибавлял сильно. Игроки похожи потому и сравниваю)
+1
-1
0
Ответ Роман
Справедливости ради, благодаря его голевому пасу и случился вчера гол Баварии.
угу, гениальный голевой пас, где Дэвис с мячом прошел потом десять метров, обыграл игрока Реала и засандалил из-за штрафной неберучку
что-то на уровне ассиста Крооса в первой игре, только круче
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Ответ Yobo
Давайте на чистоту, да Кейн забил много голов и получит свою золотую бутсу, но у него есть явный недостаток который глупо отрицать - Харри Кейн всегда растворяется на поле когда дело доходит до самых топовых матчей в сезоне. Так было на Евро 2020, так было в финале ЛЧ с Тоттенхэмом, и так было в матчах против Реала (гол с пенальти ну такое). Поэтому если ты великий игрок, тогда ты должен уметь делать разницу во всех матчах без исключения.
А Месси великий игрок❓во всех играх с Баварией за последние восемь лет сколько у него результативных действий (по системе гол+пас) и как эти игры закончились для клубов, в составе которых играл Месси❓🤔
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0
Ответ Yobo
Давайте на чистоту, да Кейн забил много голов и получит свою золотую бутсу, но у него есть явный недостаток который глупо отрицать - Харри Кейн всегда растворяется на поле когда дело доходит до самых топовых матчей в сезоне. Так было на Евро 2020, так было в финале ЛЧ с Тоттенхэмом, и так было в матчах против Реала (гол с пенальти ну такое). Поэтому если ты великий игрок, тогда ты должен уметь делать разницу во всех матчах без исключения.
Братиш , главное чтобы ты не растворялся , а Кейн уж как нибудь разберется )
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Ответ Egobrain
слушайте, ну, хватит этих дешевых манипуляций. Бавария за последние пять сезонов в БД забивала (начиная с 19/20) 100 99 97 92 и сейчас 90+2 игры в запасе. какое качественное изменение результативности произошло с его приходом? какую разницу он внес? кто конкретно его подвел, команда, которая жертвует ради его статистики своей?
Потому что там был форвард лучше Кейна
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Ответ Egobrain
кто в том году был лучше Кейна? Чупо-Мотинг?
Ну-ну ты же перечислил четыре года
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Ответ madaev
Чушь собачья про Кейна
А если посмотреть, кому он больше забивал в чемпе с игры? Кейн Арсеналу и Реалу только с пенок забивал, которые заработал не он
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