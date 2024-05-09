Фердинанд о Кейне: «Бавария» брала его, чтобы продолжать выигрывать трофеи, но другие его подвели. Свою работу он сделал, забивал голы»

Рио Фердинанд защитил Харри Кейна после вылета «Баварии» из ЛЧ.

« » победил в ответном полуфинале Лиги чемпионов (2:1) и прошел мюнхенцев с общим счетом 4:3 по сумме двух матчей.

«Он сделал свою работу. Он забивал голы.

« » брала его, чтобы продолжать выигрывать трофеи, и мне кажется, что другие подвели его больше, чем что-либо. Полагаю, у него сейчас тяжесть на сердце», – сказал бывший защитник «МЮ» в интервью TNT Sports.

В этой Лиге чемпионов Кейн провел 12 матчей, забил 8 голов и отдал 4 голевые передачи. Статистика англичанина – здесь.