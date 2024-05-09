Хаманн о вылете «Баварии»: «Не было предпосылок, что «Реал» сравняет. Нойер сделал 3-4 выдающихся сэйва, а затем мяч, возможно, отскочил слишком высоко»

Дитмар Хаманн высказался о поражении «Баварии» в 1/2 финала ЛЧ.

« » победил в ответном полуфинале Лиги чемпионов (2:1) и прошел мюнхенцев по сумме двух игр (4:3).

«Они («Реал» – Спортс) снова в финале. Возможно, даже не понятно – почему, как, по какой причине. удержал «Баварию» в игре, они повели в счете 1:0. Не было никаких предпосылок к тому, что «Реал» сравняет счет.

Затем случилась настоящая трагедия, Нойер сделал три или четыре выдающихся сэйва. Винисиус пробил, и, на мой взгляд, мяч отскочил слишком высоко [от газона]. Не знаю, насколько велика его (Нойера – Sports) вина. Хоселу, который успел добить, оказался в нужном месте. И вскоре после этого они выигрывают 2:1. Конечно, это горько, еще и в конце свистнули офсайд», – сказал бывший игрок «Баварии» в интервью Sky Austria.

Гендиректор «Баварии» об отмене гола де Лигта: «Мы не хотим быть обиженными проигравшими, но это решение кажется неправильным. Поэтому это поражение еще более горькое»

Мюллер об отмене гола де Лигта: «Невероятная ошибка, грубейший промах судьи. Нельзя давать свисток в такой ситуации»