Хаманн о вылете «Баварии»: «Не было предпосылок, что «Реал» сравняет. Нойер сделал 3-4 выдающихся сэйва, а затем мяч, возможно, отскочил слишком высоко»

Теги Бавария Мануэль Нойер Дитмар Хаманн бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА судьи Винисиус Жуниор Футбол

Дитмар Хаманн высказался о поражении «Баварии» в 1/2 финала ЛЧ.

«Реал» победил в ответном полуфинале Лиги чемпионов (2:1) и прошел мюнхенцев по сумме двух игр (4:3).

«Они («Реал» – Спортс) снова в финале. Возможно, даже не понятно – почему, как, по какой причине. Нойер удержал «Баварию» в игре, они повели в счете 1:0. Не было никаких предпосылок к тому, что «Реал» сравняет счет.

Затем случилась настоящая трагедия, Нойер сделал три или четыре выдающихся сэйва. Винисиус пробил, и, на мой взгляд, мяч отскочил слишком высоко [от газона]. Не знаю, насколько велика его (Нойера – Sports) вина. Хоселу, который успел добить, оказался в нужном месте. И вскоре после этого они выигрывают 2:1. Конечно, это горько, еще и в конце свистнули офсайд», – сказал бывший игрок «Баварии» Дитмар Хаманн в интервью Sky Austria.

Гендиректор «Баварии» об отмене гола де Лигта: «Мы не хотим быть обиженными проигравшими, но это решение кажется неправильным. Поэтому это поражение еще более горькое»

Мюллер об отмене гола де Лигта: «Невероятная ошибка, грубейший промах судьи. Нельзя давать свисток в такой ситуации»

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12 комментариев
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Мнение адекватного человека.
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Ответ Нефанатик
Мнение адекватного человека.
Все бывшие игроки Баварии и всего мира говорят о комбэке, только барсафаны и баварские директоры ноют)
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В жизни каждого вратаря бывает момент, когда зафиксировал не тот мяч
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Как это не было предпосылок, если Мадрид все 90 минут атаковал автобус, а Винисиус просто уничтожал всех защитников? В чем вообще логика его высказываний? В том то и дело, что гол Реала был логичным, гол был лишь вопросом времени. Пусть спасибо скажут Родриго, который промазал все что можно и нельзя
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Реал атаковал весь матч, а у Хаманна не было предпосылок, чтобы Реал сравнял. Очень интересно
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По-моему, вообще всем понятно - почему, как, по какой причине. Забили больше вас, пропустили меньше вас. Играли в футбол, а не прижимались в 5 защитников. Да, Нойер пару раз спас. Но спас там, где и должен был спасать. А вот зевнул отскок в очень легком эпизоде, любой вратарь подтвердит.
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Не было предпосылок что Бавария дойдет до полуфинала
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Как не было предпосылок? Если Реал весь матч давил. Сам же отмечает сейвы Нойера. Странное высказывание.
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Как это не было предпосылок? Мадрид давил весь матч, а в конце Тухель решил перестраховаться сняв всех атакующих игроков и выпустив защитников, за что и поплатился.
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Ответ Эркинбек Апаканов
Все бывшие игроки Баварии и всего мира говорят о комбэке, только барсафаны и баварские директоры ноют)
Не могут признать тот факт, что Реал был лучше
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Ответ ShamilK
Как это не было предпосылок, если Мадрид все 90 минут атаковал автобус, а Винисиус просто уничтожал всех защитников? В чем вообще логика его высказываний? В том то и дело, что гол Реала был логичным, гол был лишь вопросом времени. Пусть спасибо скажут Родриго, который промазал все что можно и нельзя
Винисиус после такого матча обязан женится на Киммихе
Бедолаге наверно каждый вечер будет снится этот матч
Вини повозил его знатно
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