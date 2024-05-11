Роман Зобнин: «Мы бы хотели, чтобы Слишкович остался, атмосфера в «Спартаке» хорошая. Всегда есть некая встряска, когда тренер уходит»

Роман Зобнин признался, что хочет, чтобы «Спартак» тренировал Владимир Слишкович.

Красно-белые на своем поле одолели « » (1:0) в 28-м туре Мир .

«Атмосфера в команде хорошая. Конечно, мы бы хотели, чтобы Слишкович остался.

Я в « » очень долго, много тренеров сменилось. Всегда, когда уходит тренер, есть некая встряска команды. Будь то исполняющий обязанности или новый тренер, команда начинает показывать результат.

У нас долгая серия без поражений. Надеюсь, что продолжим», – сказал полузащитник « ».

Министр просвещения Кравцов о победе «Спартака»: «Слишкович – очень достойный тренер, на мой взгляд. Отмечу отличную игру и гол Зобнина»