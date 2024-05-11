Роман Зобнин: «Мы бы хотели, чтобы Слишкович остался, атмосфера в «Спартаке» хорошая. Всегда есть некая встряска, когда тренер уходит»

Теги Спартак премьер-лига Россия Краснодар Роман Зобнин Чемпионат.com Владимир Слишкович Футбол

Роман Зобнин признался, что хочет, чтобы «Спартак» тренировал Владимир Слишкович.

Красно-белые на своем поле одолели «Краснодар» (1:0) в 28-м туре Мир РПЛ

«Атмосфера в команде хорошая. Конечно, мы бы хотели, чтобы Слишкович остался.

Я в «Спартаке» очень долго, много тренеров сменилось. Всегда, когда уходит тренер, есть некая встряска команды. Будь то исполняющий обязанности или новый тренер, команда начинает показывать результат.

У нас долгая серия без поражений. Надеюсь, что продолжим», – сказал полузащитник «Спартака».

Министр просвещения Кравцов о победе «Спартака»: «Слишкович – очень достойный тренер, на мой взгляд. Отмечу отличную игру и гол Зобнина» 

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15 комментариев
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Ответ Жил был пес
На слишковича надо смотреть после того как команду начнет штормить, с абаскалем тоже всё по началу было супер
Ну начнет и начнет, уволят и опять атмосфера станет хорошей, опять раскрепостятся, опять встряхнутся. Рома же говорит, что ему не привыкать
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Какие же лицемеры. На сборах то все с довольными мордами ходили, улыбались, показывали, что все хорошо. И в океан со смехом ныряли и в падел с улыбками бегали.
А теперь оказывается, что всех в черном теле держали, закрепостили, ой-ой-ой.
После проигранных матчей молча проходили в микст-зоне, мол, так мы расстроены проигрышем, в блогах говорили, что жаль подводить болельщиков. А на деле просто сливали тренера
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Ага, можно на завтраки не ходить.
Строгого Абаскаля слили
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На слишковича надо смотреть после того как команду начнет штормить, с абаскалем тоже всё по началу было супер
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Ответ Знакомый Ваш Сергей Есенин
Было бы неплохо) Но Умярова и Прутцева надо убирать 😃
а пруцев в чем. виноват. человек пашет
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А еще у тебя Рома одно чемпионство, ну и какая разница, да? После карьеры будешь не трофеи показывать, а рассказывать про хорошую атмосферу и тряску.
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злые вы
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сколько уже тренеров уволили при зобнине? а какую ответственность несёт за все это сам зобнин?
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Ответ Знакомый Ваш Сергей Есенин
Было бы неплохо) Но Умярова и Прутцева надо убирать 😃
про Наиля согласен
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В Европе встряска, это когда тренер заявляет, что он уходит в конце текущего сезона

В Спартаке - моментальное увольнение посреди сезона с заменой на нового ноунейма

Но стоит признать, что и та, и та модель - фуфло)
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В Спартаке всегда так, по началу новый тренер воспроизводит на всех приятное впечатления, а потом спустя время команду начинает штормить и тренер уже физрук
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Ответ ЦирроЗ ПохмелкиН
а пруцев в чем. виноват. человек пашет
Ты видел его пасы?! Человек если не умеет пасовать, он выпадает из игры. Он не может одним пасом опасность создать. А просто бегать и я могу)) заплатят мне столько же , я и в перерыве бегать буду за это))
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Ответ Один живой
Вова нужен, надо оставлять. От добра добра не ищут. Хороша ложка к обеду. Вода камень точит. Вова, ты нужен)))
А еще там есть что-то про ношу, ходьбу и падение
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