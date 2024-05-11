Роман Зобнин: «Мы бы хотели, чтобы Слишкович остался, атмосфера в «Спартаке» хорошая. Всегда есть некая встряска, когда тренер уходит»
Роман Зобнин признался, что хочет, чтобы «Спартак» тренировал Владимир Слишкович.
Красно-белые на своем поле одолели «Краснодар» (1:0) в 28-м туре Мир РПЛ.
«Атмосфера в команде хорошая. Конечно, мы бы хотели, чтобы Слишкович остался.
Я в «Спартаке» очень долго, много тренеров сменилось. Всегда, когда уходит тренер, есть некая встряска команды. Будь то исполняющий обязанности или новый тренер, команда начинает показывать результат.
У нас долгая серия без поражений. Надеюсь, что продолжим», – сказал полузащитник «Спартака».
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А теперь оказывается, что всех в черном теле держали, закрепостили, ой-ой-ой.
После проигранных матчей молча проходили в микст-зоне, мол, так мы расстроены проигрышем, в блогах говорили, что жаль подводить болельщиков. А на деле просто сливали тренера
Строгого Абаскаля слили
В Спартаке - моментальное увольнение посреди сезона с заменой на нового ноунейма
Но стоит признать, что и та, и та модель - фуфло)