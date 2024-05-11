Министр просвещения Кравцов о победе «Спартака»: «Слишкович – очень достойный тренер, на мой взгляд. Отмечу отличную игру и гол Зобнина»
Сергей Кравцов поделился впечатлениями от игры «Спартака».
Красно-белые одержали победу над «Краснодаром» со счетом 1:0 в 28-м туре Мир РПЛ.
На игре присутствовал министр просвещения РФ и болельщик «Спартака» Сергей Кравцов.
«Спартак» несколько матчей показывает хорошие результаты. Слишкович, на мой взгляд, очень достойный тренер. И победа над «Краснодаром» тому подтверждение.
Отмечу отличную игру и гол Зобнина», – сказал Кравцов.
Мостовой о Слишковиче в «Спартаке»: «Его шансы увеличиваются, если только изначально не решили, что он на время. Нефутбольные люди все ломают, похожая ситуация в «Краснодаре»