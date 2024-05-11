Министр просвещения Кравцов о победе «Спартака»: «Слишкович – очень достойный тренер, на мой взгляд. Отмечу отличную игру и гол Зобнина»

Теги Спартак премьер-лига Россия Краснодар Роман Зобнин Владимир Слишкович Футбол

Сергей Кравцов поделился впечатлениями от игры «Спартака».

Красно-белые одержали победу над «Краснодаром» со счетом 1:0 в 28-м туре Мир РПЛ.

На игре присутствовал министр просвещения РФ и болельщик «Спартака» Сергей Кравцов.

«Спартак» несколько матчей показывает хорошие результаты. Слишкович, на мой взгляд, очень достойный тренер. И победа над «Краснодаром» тому подтверждение.

Отмечу отличную игру и гол Зобнина», – сказал Кравцов.

Мостовой о Слишковиче в «Спартаке»: «Его шансы увеличиваются, если только изначально не решили, что он на время. Нефутбольные люди все ломают, похожая ситуация в «Краснодаре»

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5 комментариев
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А вы говорите мостовой
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Не знал,что Кравцов за красно-белых. Ждем тогда в ЕГЭ пасхалочки про Спартак
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Ты кто такой!
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удивительно, но благодаря "Спартаку" мы сегодня узнали, что у нас есть министр Просвещения))
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