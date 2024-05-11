Министр просвещения Кравцов о победе «Спартака»: «Слишкович – очень достойный тренер, на мой взгляд. Отмечу отличную игру и гол Зобнина»

Сергей Кравцов поделился впечатлениями от игры «Спартака».

Красно-белые одержали победу над «Краснодаром» со счетом 1:0 в 28-м туре Мир .

На игре присутствовал министр просвещения РФ и болельщик « » Сергей Кравцов.

«Спартак» несколько матчей показывает хорошие результаты. Слишкович, на мой взгляд, очень достойный тренер. И победа над « » тому подтверждение.

Отмечу отличную игру и гол », – сказал Кравцов.

Мостовой о Слишковиче в «Спартаке»: «Его шансы увеличиваются, если только изначально не решили, что он на время. Нефутбольные люди все ломают, похожая ситуация в «Краснодаре»