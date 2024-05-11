Энрике разозлился из-за слов журналиста о «провале» «ПСЖ» в ЛЧ: «Вы точно правильно употребили слово? Может, провал в том, что вы не изучили, сколько в ЛЧ команд»

Луис Энрике разозлился после вопроса журналиста о вылете «ПСЖ» из Лиги чемпионов.

Ранее парижане уступили дортмундской « » (0:1, 0:1) и вылетели из Лиги чемпионов на стадии полуфинала.

Тренеру парижан не понравилось, что журналист назвал такой результат «провалом».

«Вы точно правильно употребили слово «провал»? Постараюсь быть вежливым: сколько команд участвует в чемпионов? Вы не знаете, сколько их? Может быть, провал заключается в том, что вы не изучили, сколько там команд. Давайте перейдем к следующему вопросу, и мы избежим проблем.

Честно говоря, все еще больно. Мы возлагали большие надежды на этот потенциальный финал Лиги чемпионов. Мы страдаем из-за этих двух игр и не думаем, что их результа отражает наши усилия.

Мы уже с нетерпением ждем завтрашних торжеств, но это был тяжелый удар для всех. В конце концов, осталось чувство, что мы выложились на 100%, даже если результат не был на высоте. Мы перевернули эту страницу», – заявил главный тренер « ».