Энрике разозлился из-за слов журналиста о «провале» «ПСЖ» в ЛЧ: «Вы точно правильно употребили слово? Может, провал в том, что вы не изучили, сколько в ЛЧ команд»

Теги Боруссия Дортмунд ПСЖ лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА Луис Энрике Футбол

Луис Энрике разозлился после вопроса журналиста о вылете «ПСЖ» из Лиги чемпионов.

Ранее парижане уступили дортмундской «Боруссии» (0:1, 0:1) и вылетели из Лиги чемпионов на стадии полуфинала.

Тренеру парижан не понравилось, что журналист назвал такой результат «провалом».

«Вы точно правильно употребили слово «провал»? Постараюсь быть вежливым: сколько команд участвует в Лиге чемпионов? Вы не знаете, сколько их? Может быть, провал заключается в том, что вы не изучили, сколько там команд. Давайте перейдем к следующему вопросу, и мы избежим проблем.

Честно говоря, все еще больно. Мы возлагали большие надежды на этот потенциальный финал Лиги чемпионов. Мы страдаем из-за этих двух игр и не думаем, что их результа отражает наши усилия.

Мы уже с нетерпением ждем завтрашних торжеств, но это был тяжелый удар для всех. В конце концов, осталось чувство, что мы выложились на 100%, даже если результат не был на высоте. Мы перевернули эту страницу», – заявил главный тренер «ПСЖ».

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43 комментария
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"Боруссия" дико отскочила во втором матче с "ПСЖ". У парижан было немыслимое количество попаданий в каркас ворот. Так что нельзя сказать, что "ПСЖ" провалился в ЛЧ. Им не так уж много не хватило до выхода в финал.
+34
-15
+19
А сколько команд в ЛЧ имеют такое финансирование и одного из лучших напов мира?

Зато я точно знаю, что у большинства команд в ЛЧ тренеры, а не физруки
+25
-11
+14
Ответ группа Последний День Недели
А сколько команд в ЛЧ имеют такое финансирование и одного из лучших напов мира? Зато я точно знаю, что у большинства команд в ЛЧ тренеры, а не физруки
Ман Сити, Интер, Юве, Барса, Бавария. И все они тоже мимо финала ЛЧ.
+17
-5
+12
Ответ U
Ну как раз не пройти соперника, который во всем слабее по игре - это и есть провал.
На мой взгляд, это больше невезение, чем явный провал. Конечно, это не успех. Но и провалом назвать трудно.
+14
-3
+11
Ответ группа Последний День Недели
А сколько команд в ЛЧ имеют такое финансирование и одного из лучших напов мира? Зато я точно знаю, что у большинства команд в ЛЧ тренеры, а не физруки
А в футбол деньги играют теперь или как?
ПСЖ на текущий момент не оптимально расходует средства, очевидно.
Так же и очевидно, что они остались в четверке лучших клубов Европы.
+13
-2
+11
Вопрос задавал пользователь Спортса?
+8
0
+8
Ответ tzasasa
А может провал в том, что ПСЖ не может забить даже гол в двух матчах Боруссии, которая в Германии идет на 5 месте? Может провал как раз и заключается в том, что у ПСЖ понты не сходятся с результатами?
У "ПСЖ" самый высокий xG без гола в ЛЧ за пять лет — 3,22 во втором матче. В двух матчах в сумме аж 4,92. Вы хоть понимаете, насколько это крупное невезение? Так редко кому не везёт.

Я ни разу не фанат парижан, но называть провалом выход в полуфинал, где мяч в обоих матчах дичайшим образом не шёл в ворота — очень странно.
+5
-2
+3
С учётом того что 2 сезона подряд псж вылетать в 1/8 и 1/4 финалах, нынешний сезон явно не провал. Но если учитывать сколько денег вложено в этот проект то любой результат кроме победы это провал
+2
0
+2
ЛЧ - это очень сложный турнир с огромной конкуренцией. МанСити с его финансами выиграл спустя 15 лет после прихода шейхов.
Дорогу осилит идущий, рано или ПСЖ выиграет, но для этого нужно построение иного коллектива, основанного на коллективной игрея а не на отдельных звёздах.
+3
-1
+2
Ответ kvint(ksk)
Ман Сити, Интер, Юве, Барса, Бавария. И все они тоже мимо финала ЛЧ.
Ахахаха по финанс возможностям поставил юве и барсу в один ряд с псж и сити, аналитик отменный
+1
0
+1
Ответ U
Везение - очень условное понятие. Они также не могли ничего забить Барсе, но им повезло с удалением. Они страдали в группе, но им повезло с судейством. Команда с такими амбициями должна проходить подобных соперников и от неё вправе этого ожидать.
Во многом с вами согласен. "ПСЖ" точно должен играть лучше. Посмотрим, как команда проявит себя в новом сезоне.
+1
0
+1
Ответ группа Последний День Недели
А сколько команд в ЛЧ имеют такое финансирование и одного из лучших напов мира? Зато я точно знаю, что у большинства команд в ЛЧ тренеры, а не физруки
А я не знаю ни одного «физрука», который брал бы требл.
+1
0
+1
Ответ группа Последний День Недели
А сколько команд в ЛЧ имеют такое финансирование и одного из лучших напов мира? Зато я точно знаю, что у большинства команд в ЛЧ тренеры, а не физруки
"А сколько команд в ЛЧ имеют такое финансирование и одного из лучших напов мира?"
Около 10
+1
0
+1
Ответ Уолтер Собчак
"Боруссия" дико отскочила во втором матче с "ПСЖ". У парижан было немыслимое количество попаданий в каркас ворот. Так что нельзя сказать, что "ПСЖ" провалился в ЛЧ. Им не так уж много не хватило до выхода в финал.
Из группы вышли со 2-места за счет левой пенки, в 1/8 попался самый слабый соперник, дальше сетка, в которую попали 3 главных "не фаворита" из оставшихся.
+2
-2
0
Ответ KING_OF_RUSSIA
А ты соберешь сильных игроков в фермер лиге под именем не самого "брендового" клуба? Это не Реал, чтобы игроки туда за просто так шли
Зависит от того, кого ты считаешь сильными. Если «сильные игроки» = суперзвезды, то очевидно, что да, за идею вряд ли предпочтут Реалу. Но в моем понимании, например, множество сильных игроков не только суперзвезд включает в себя, и можно было гораздо более сбалансированно за те же деньги отстроить команду и без суперзвезд, и такие игроки вполне могли бы и пойти.
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Ответ Vlados 86
Шейхпроект априори провал, если посмотреть соотношение влитое бабло/результаты. Много ли клубов вообще имели зарплатную ведомость под 600 лямов (не говоря уж о покупке пары нападающих за 400 млн) ?
У картона какое соотношение? С 1965 перерыв в 45 лет до победы в ЛЧ, причем за это время били трансферные рекорды, сейчас ещё столько же ждать.
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Ответ Vlados 86
Шейхпроект априори провал, если посмотреть соотношение влитое бабло/результаты. Много ли клубов вообще имели зарплатную ведомость под 600 лямов (не говоря уж о покупке пары нападающих за 400 млн) ?
А ты соберешь сильных игроков в фермер лиге под именем не самого "брендового" клуба? Это не Реал, чтобы игроки туда за просто так шли
0
0
0
Ответ Oliver Kromwel
ЛЧ - это очень сложный турнир с огромной конкуренцией. МанСити с его финансами выиграл спустя 15 лет после прихода шейхов. Дорогу осилит идущий, рано или ПСЖ выиграет, но для этого нужно построение иного коллектива, основанного на коллективной игрея а не на отдельных звёздах.
Если не попадут на Реал который все их усилия не помножет на ноль
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Ответ Уолтер Собчак
"Боруссия" дико отскочила во втором матче с "ПСЖ". У парижан было немыслимое количество попаданий в каркас ворот. Так что нельзя сказать, что "ПСЖ" провалился в ЛЧ. Им не так уж много не хватило до выхода в финал.
Боруссия в двух играх включилась и сделала себе комфортное преимущество. Далее спокойно села в оборону и не пропустила.
ПСЖ очень много не хватило до финала. Одна команда две игры подряд выполнила план на матч от и до, вторая нервно била по каркасам, аутам и вратарю.
Если бы ПСЖ забил, судя по событиям двух матчей, также легко можно прогнозировать, что БД просто в ответ забила бы еще один мяч при необходимости.
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Ответ Уолтер Собчак
У "ПСЖ" самый высокий xG без гола в ЛЧ за пять лет — 3,22 во втором матче. В двух матчах в сумме аж 4,92. Вы хоть понимаете, насколько это крупное невезение? Так редко кому не везёт. Я ни разу не фанат парижан, но называть провалом выход в полуфинал, где мяч в обоих матчах дичайшим образом не шёл в ворота — очень странно.
Ну так речь о том и идет - ПСЖ неудачники, которые даже при 4,92 xG ни одного гола забить не могут.
Это разве не провал?
По моему это позорнейший провал.
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Ответ Уолтер Собчак
У "ПСЖ" самый высокий xG без гола в ЛЧ за пять лет — 3,22 во втором матче. В двух матчах в сумме аж 4,92. Вы хоть понимаете, насколько это крупное невезение? Так редко кому не везёт. Я ни разу не фанат парижан, но называть провалом выход в полуфинал, где мяч в обоих матчах дичайшим образом не шёл в ворота — очень странно.
Ну, как минимум можно было ответить в этом ключе, даже учитывая, что есди ты не забиваешь при таком xG есть вопросы всё равно к тебе - Ливерпуль не даст соврать, а не парировать в стиле "а вы считали сколько там команд!?".
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Ответ Уолтер Собчак
У "ПСЖ" самый высокий xG без гола в ЛЧ за пять лет — 3,22 во втором матче. В двух матчах в сумме аж 4,92. Вы хоть понимаете, насколько это крупное невезение? Так редко кому не везёт. Я ни разу не фанат парижан, но называть провалом выход в полуфинал, где мяч в обоих матчах дичайшим образом не шёл в ворота — очень странно.
зато "повезло" в группе
0
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Комментарий удален модератором
Ответ Уолтер Собчак
На мой взгляд, это больше невезение, чем явный провал. Конечно, это не успех. Но и провалом назвать трудно.
Везение - очень условное понятие. Они также не могли ничего забить Барсе, но им повезло с удалением. Они страдали в группе, но им повезло с судейством. Команда с такими амбициями должна проходить подобных соперников и от неё вправе этого ожидать.
+1
-1
0
Шейхпроект априори провал, если посмотреть соотношение влитое бабло/результаты. Много ли клубов вообще имели зарплатную ведомость под 600 лямов (не говоря уж о покупке пары нападающих за 400 млн) ?
0
0
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Дошли до полуфинала, есть чем гордится. По идее могли и от барсы вылетать
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Испанцы, они все такие. У них тысячи причин и оправданий своим неудачам. Болельщики Спартака соврать не дадут 😁
+1
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Ответ Уолтер Собчак
"Боруссия" дико отскочила во втором матче с "ПСЖ". У парижан было немыслимое количество попаданий в каркас ворот. Так что нельзя сказать, что "ПСЖ" провалился в ЛЧ. Им не так уж много не хватило до выхода в финал.
Ну как раз не пройти соперника, который во всем слабее по игре - это и есть провал.
+8
-8
0
Ответ Ернур Нурекенов
С учётом того что 2 сезона подряд псж вылетать в 1/8 и 1/4 финалах, нынешний сезон явно не провал. Но если учитывать сколько денег вложено в этот проект то любой результат кроме победы это провал
Что вы несёте? Какой провал, дойти до полуфинала?
0
0
0
Ответ Ернур Нурекенов
С учётом того что 2 сезона подряд псж вылетать в 1/8 и 1/4 финалах, нынешний сезон явно не провал. Но если учитывать сколько денег вложено в этот проект то любой результат кроме победы это провал
Не больше, чем у других. Реал, Барса, МЮ и Челси не меньше вкладывают. Так что у них не провал. А вот то, что один из богатейших клубов мира пролетает мимо Еврокубков - вот это провал
+1
-1
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