Энрике разозлился из-за слов журналиста о «провале» «ПСЖ» в ЛЧ: «Вы точно правильно употребили слово? Может, провал в том, что вы не изучили, сколько в ЛЧ команд»
Луис Энрике разозлился после вопроса журналиста о вылете «ПСЖ» из Лиги чемпионов.
Ранее парижане уступили дортмундской «Боруссии» (0:1, 0:1) и вылетели из Лиги чемпионов на стадии полуфинала.
Тренеру парижан не понравилось, что журналист назвал такой результат «провалом».
«Вы точно правильно употребили слово «провал»? Постараюсь быть вежливым: сколько команд участвует в Лиге чемпионов? Вы не знаете, сколько их? Может быть, провал заключается в том, что вы не изучили, сколько там команд. Давайте перейдем к следующему вопросу, и мы избежим проблем.
Честно говоря, все еще больно. Мы возлагали большие надежды на этот потенциальный финал Лиги чемпионов. Мы страдаем из-за этих двух игр и не думаем, что их результа отражает наши усилия.
Мы уже с нетерпением ждем завтрашних торжеств, но это был тяжелый удар для всех. В конце концов, осталось чувство, что мы выложились на 100%, даже если результат не был на высоте. Мы перевернули эту страницу», – заявил главный тренер «ПСЖ».
Зато я точно знаю, что у большинства команд в ЛЧ тренеры, а не физруки
ПСЖ на текущий момент не оптимально расходует средства, очевидно.
Так же и очевидно, что они остались в четверке лучших клубов Европы.
Я ни разу не фанат парижан, но называть провалом выход в полуфинал, где мяч в обоих матчах дичайшим образом не шёл в ворота — очень странно.
Дорогу осилит идущий, рано или ПСЖ выиграет, но для этого нужно построение иного коллектива, основанного на коллективной игрея а не на отдельных звёздах.
Около 10
ПСЖ очень много не хватило до финала. Одна команда две игры подряд выполнила план на матч от и до, вторая нервно била по каркасам, аутам и вратарю.
Если бы ПСЖ забил, судя по событиям двух матчей, также легко можно прогнозировать, что БД просто в ответ забила бы еще один мяч при необходимости.
Это разве не провал?
По моему это позорнейший провал.