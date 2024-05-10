Хуммельс опередил Винисиуса и стал лучшим игроком недели в ЛЧ. У него победный гол «ПСЖ»

Матс Хуммельс обошел Винисиуса Жуниора и стал лучшим игроком недели в ЛЧ.

Защитник дортмундской « » в матче с « » (1:0) забил гол, совершил 5 отборов и 6 возвратов владения мячом.

Вингер « » в игре с «Баварией» (2:1) сделал голевую передачу, нанес 5 ударов по воротам, развил скорость до 32,2 км/ч.

1 июня «Реал» и «Боруссия» встретится в финале чемпионов.