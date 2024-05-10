Хуммельс опередил Винисиуса и стал лучшим игроком недели в ЛЧ. У него победный гол «ПСЖ»
Матс Хуммельс обошел Винисиуса Жуниора и стал лучшим игроком недели в ЛЧ.
Защитник дортмундской «Боруссии» в матче с «ПСЖ» (1:0) забил гол, совершил 5 отборов и 6 возвратов владения мячом.
Вингер «Реала» в игре с «Баварией» (2:1) сделал голевую передачу, нанес 5 ударов по воротам, развил скорость до 32,2 км/ч.
1 июня «Реал» и «Боруссия» встретится в финале Лиги чемпионов.
И награда лучший недели, а не полуфиналов
Хуммельс съел самого лучшего игрока поколения. Благодаря его образцовой игре в обороне Дортмунд засушил матч. А его победный гол всего лишь вишенка на торте.
Может ему паралельно на оба клуба и в данном матче он за Дортмунд?