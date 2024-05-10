Хуммельс опередил Винисиуса и стал лучшим игроком недели в ЛЧ. У него победный гол «ПСЖ»

Теги Бавария Боруссия Дортмунд ПСЖ бундеслига Германия Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Матс Хуммельс Винисиус Жуниор Футбол

Матс Хуммельс обошел Винисиуса Жуниора и стал лучшим игроком недели в ЛЧ.

Защитник дортмундской «Боруссии» в матче с «ПСЖ» (1:0) забил гол, совершил 5 отборов и 6 возвратов владения мячом.

Вингер «Реала» в игре с «Баварией» (2:1) сделал голевую передачу, нанес 5 ударов по воротам, развил скорость до 32,2 км/ч.

1 июня «Реал» и «Боруссия» встретится в финале Лиги чемпионов.

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31 комментарий
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Заслужил
+32
-1
+31
Ответ Бабло Муани
Надеюсь увидеть такую же новость 2 июня
Надейся,это единственное что остаётся хейтерам Реала)
+33
-11
+22
Ну Вини за дубль получал награду, значит и Хуммельс за победный гол должен получить.
+14
-2
+12
Ответ Alexey Milnevsky
Заслужил
Согласен. И в защите был скалой об которую разбивались все атаки Парижа и в атаке преуспел.
+13
-5
+8
Ответ войд
Надейся,это единственное что остаётся хейтерам Реала)
А фанатам Боруссии? Или тебе хейтеры везде мерещатся?
+13
-5
+8
Ответ Ымгыр Ван Эмрайс
Где Хоселу?
Хоселу вышел на несколько минут, а Хуммельс весь матч драконил ПСЖ в обороне, ещё и гол забил победный.
+7
-1
+6
Надеюсь увидеть такую же новость 2 июня
+24
-19
+5
Ну вообще Хоселу. Дубль решающий за 10 минут игрового времени
+7
-3
+4
Дортмундский дед заслужил
+4
0
+4
Ну тут заслуженно!
+3
0
+3
Где Хоселу?
+7
-4
+3
Кстати интересно, что на прошлой неделе эти же два игрока тоже были номинированы на звание лучшего игрока недели в ЛЧ)))
+4
-1
+3
Поддерживаю.
+3
0
+3
Ответ shuric-jmuric
при всем уважении, но Дортмунд и без его мяча проходил дальше, а Хоселу дублем за две минуты вывел Реал в финал, иначе б вылетели
Слишком мало времени сыграл. ( Типа свежий против уставших )
И награда лучший недели, а не полуфиналов
+2
0
+2
Ответ Бабло Муани
Надеюсь увидеть такую же новость 2 июня
Все фаны Барсы едины с тобой.
+8
-6
+2
Ответ SergioRamos92
Дортмундский дед заслужил
в целом заслужил больше внимания в совокупности) как он вытаскивал уже мертвые мячи))
+2
0
+2
Ответ mancity111
Ну вообще Хоселу. Дубль решающий за 10 минут игрового времени
Подумаешь ! ))
+2
0
+2
Эх, всегда хотел видеть праймового Хуммельса в Реале
+1
0
+1
Матс вам господас псжс
+1
0
+1
По мне, Матс настоящий вожак Дортмунда. Марко Ройс - выдающийся игрок, бесспорно, да и в клубе игроки его обожают. Но если говорить о том, кто стабильно тащит и способен зарешать в нужные моменты - так это Хуммельс. Заслуживает похвалы и то, как он поддерживает молодняк и как он выступил инициатором подписания Шлоттербека, будучи готовым уйти в тень. Не без косяков у него, конечно, но его вклад огромен
+1
0
+1
Ответ shuric-jmuric
при всем уважении, но Дортмунд и без его мяча проходил дальше, а Хоселу дублем за две минуты вывел Реал в финал, иначе б вылетели
Только мячи считаем? Типо за игру в обороне никто не должен получать личную награду? Может вратари тоже должны класть дубли и хет-трики, чтобы были признаны лучшими?
Хуммельс съел самого лучшего игрока поколения. Благодаря его образцовой игре в обороне Дортмунд засушил матч. А его победный гол всего лишь вишенка на торте.
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Ответ alireal
Знаем мы этих "фанатов боррусии" они же фанаты МС, они же фанаты Баварии и т.д и т. п. Им лишь кто победил, но только не Реал.
Не стоит всех грести под одну гребёнку.
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Ответ Артём Назмутдинов
А фанатам Боруссии? Или тебе хейтеры везде мерещатся?
Знаем мы этих "фанатов боррусии" они же фанаты МС, они же фанаты Баварии и т.д и т. п. Им лишь кто победил, но только не Реал.
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Ответ войд
Надейся,это единственное что остаётся хейтерам Реала)
Лучшим же может быть и проигравший в финале. Плюс не каждый кто против Реала это Хейтер.
Может ему паралельно на оба клуба и в данном матче он за Дортмунд?
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Нытика уже пиарят на золотой мяч
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В 35 - как в 25 - Хуммельс ягодка опять.
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В какой-то момент после возвращения из Баварии уже казалось, что Хуммельс все, но Матс снова доказывает, что ещё есть порох
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как я устал от этого расизма....
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Похоже справедливо.
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