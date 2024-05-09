Биксант Лизаразю: «Мбаппе полностью провалил ответный матч с «Дортмундом», не оправдал ожиданий. Но стоит задуматься, как его тренировали весь сезон»

Биксант Лизаразю раскритиковал «ПСЖ» и Килиана Мбаппе за вылет в 1/2 финала ЛЧ.

По сумме двух матчей «ПСЖ» уступил дортмундской «Боруссии» (0:1, 0:1) и вылетел из чемпионов на стадии полуфинала.

– У меня ощущение, что игра « » была слишком академичной, и что из-за следования этим принципам игроки действовали как роботы и в нужный момент не могли проявить индивидуальность.

Я не большой фанат культуры «шефства». Игроки должны иметь определенную автономию. Я увидел [на поле] прилежных студентов, но это не сработало против « ».

– Как вы оцениваете игру Мбаппе?

– Он полностью провалил матч. Он не справился, потому что, очевидно, мы ожидали, что он проведет выдающийся матч, который обеспечит «ПСЖ» место в финале Лиги чемпионов. Но здесь тоже стоит задуматься о том, как Килиана тренировали на протяжении сезона.

Это было управление, полное давления. В начале сезона он был отстранен. сказал, что он такой же игрок, как и все остальные. В какой-то момент это оборачивается против вас. также не оправдал ожиданий в этом матче, – сказал бывший игрок сборной Франции, «Баварии» и «Бордо».