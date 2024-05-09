Биксант Лизаразю: «Мбаппе полностью провалил ответный матч с «Дортмундом», не оправдал ожиданий. Но стоит задуматься, как его тренировали весь сезон»

Теги Боруссия Дортмунд ПСЖ лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА Биксант Лизаразю Луис Энрике Килиан Мбаппе Футбол

Биксант Лизаразю раскритиковал «ПСЖ» и Килиана Мбаппе за вылет в 1/2 финала ЛЧ.

По сумме двух матчей «ПСЖ» уступил дортмундской «Боруссии» (0:1, 0:1) и вылетел из Лиги чемпионов на стадии полуфинала.

– У меня ощущение, что игра «Пари Сен-Жермен» была слишком академичной, и что из-за следования этим принципам игроки действовали как роботы и в нужный момент не могли проявить индивидуальность.

Я не большой фанат культуры «шефства». Игроки должны иметь определенную автономию. Я увидел [на поле] прилежных студентов, но это не сработало против «Боруссии Дортмунд».

– Как вы оцениваете игру Мбаппе?

– Он полностью провалил матч. Он не справился, потому что, очевидно, мы ожидали, что он проведет выдающийся матч, который обеспечит «ПСЖ» место в финале Лиги чемпионов. Но здесь тоже стоит задуматься о том, как Килиана тренировали на протяжении сезона.

Это было управление, полное давления. В начале сезона он был отстранен. Луис Энрике сказал, что он такой же игрок, как и все остальные. В какой-то момент это оборачивается против вас. Мбаппе также не оправдал ожиданий в этом матче, – сказал бывший игрок сборной Франции, «Баварии» и «Бордо».

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4 комментария
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Разница между Винисиусом и Килианом в том, что первый тащит в больших матчах и проявляет себя, свои лучшие качества даже без результативных действий, а второй пытается играть на кураже и против серьёзных соперников растворяется, плывёт и косячит.

P.S

А ещё черепашка распиарена донельзя и слишком любит деньги.
+3
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+1
Ответ Black Phoenix
Разница между Винисиусом и Килианом в том, что первый тащит в больших матчах и проявляет себя, свои лучшие качества даже без результативных действий, а второй пытается играть на кураже и против серьёзных соперников растворяется, плывёт и косячит. P.S А ещё черепашка распиарена донельзя и слишком любит деньги.
Мбаппе офигеть как тащил оба матча против Реала
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Ответ Black Phoenix
Разница между Винисиусом и Килианом в том, что первый тащит в больших матчах и проявляет себя, свои лучшие качества даже без результативных действий, а второй пытается играть на кураже и против серьёзных соперников растворяется, плывёт и косячит. P.S А ещё черепашка распиарена донельзя и слишком любит деньги.
Полагаю, два последних ЧМ ты не смотрел?
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