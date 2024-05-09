Биксант Лизаразю: «Мбаппе полностью провалил ответный матч с «Дортмундом», не оправдал ожиданий. Но стоит задуматься, как его тренировали весь сезон»
Биксант Лизаразю раскритиковал «ПСЖ» и Килиана Мбаппе за вылет в 1/2 финала ЛЧ.
По сумме двух матчей «ПСЖ» уступил дортмундской «Боруссии» (0:1, 0:1) и вылетел из Лиги чемпионов на стадии полуфинала.
– У меня ощущение, что игра «Пари Сен-Жермен» была слишком академичной, и что из-за следования этим принципам игроки действовали как роботы и в нужный момент не могли проявить индивидуальность.
Я не большой фанат культуры «шефства». Игроки должны иметь определенную автономию. Я увидел [на поле] прилежных студентов, но это не сработало против «Боруссии Дортмунд».
– Как вы оцениваете игру Мбаппе?
– Он полностью провалил матч. Он не справился, потому что, очевидно, мы ожидали, что он проведет выдающийся матч, который обеспечит «ПСЖ» место в финале Лиги чемпионов. Но здесь тоже стоит задуматься о том, как Килиана тренировали на протяжении сезона.
Это было управление, полное давления. В начале сезона он был отстранен. Луис Энрике сказал, что он такой же игрок, как и все остальные. В какой-то момент это оборачивается против вас. Мбаппе также не оправдал ожиданий в этом матче, – сказал бывший игрок сборной Франции, «Баварии» и «Бордо».
P.S
А ещё черепашка распиарена донельзя и слишком любит деньги.