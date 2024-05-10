У немецких, испанских и итальянских клубов по одной победе в еврокубках на неделе, у английских и французских – ни одной
Английские и французские клубы не одержали побед в еврокубках на этой неделе.
«ПСЖ» вылетел из полуфинала Лиги чемпионов после второго поражения от «Боруссии» (0:1, 0:2 по сумме двух матчей).
В Лиге Европы «Марсель» уступил «Аталанте» со счетом 0:3, в Лиге Конференций «Астон Вилла» проиграла греческому «Олимпиакосу» со счетом 0:2.
У представителей Бундеслиги также одна ничья и одно поражение. «Бавария» проиграла «Реалу» в полуфинале Лиги чемпионов (1:2), в Лиге Европы «Байер» сыграл вничью с «Ромой» (2:2).
Помимо «Ромы», ничейный результат у еще одной итальянской команды – матч «Фиорентины» и «Брюгге» в Лиге конференций закончился со счетом 1:1.
Таким образом, на этой неделе в полуфиналах еврокубков у немецких, испанских, итальянских и греческих клубов по одной победе , у английских и французских – ни одной.