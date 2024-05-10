У немецких, испанских и итальянских клубов по одной победе в еврокубках на неделе, у английских и французских – ни одной

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Английские и французские клубы не одержали побед в еврокубках на этой неделе.

«ПСЖ» вылетел из полуфинала Лиги чемпионов после второго поражения от «Боруссии» (0:1, 0:2 по сумме двух матчей).

В Лиге Европы «Марсель» уступил «Аталанте» со счетом 0:3, в Лиге Конференций «Астон Вилла» проиграла греческому «Олимпиакосу» со счетом 0:2.

У представителей Бундеслиги также одна ничья и одно поражение. «Бавария» проиграла «Реалу» в полуфинале Лиги чемпионов (1:2), в Лиге Европы «Байер» сыграл вничью с «Ромой» (2:2).

Помимо «Ромы», ничейный результат у еще одной итальянской команды – матч «Фиорентины» и «Брюгге» в Лиге конференций закончился со счетом 1:1.

Таким образом, на этой неделе в полуфиналах еврокубков у немецких, испанских, итальянских и греческих клубов по одной победе , у английских и французских – ни одной.

13 комментариев
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Англия в этом сезоне мощно провалилась в еврокубках, конечно. А вот немецкие клубы приятно удивили.
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Что мне делать с этой информацией?
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Даже Санча в финале еврокубков,а Холланд-нет
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Англичане вложились в деньги, а Перес - в судей.
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А немцы вообще бережливые. Потому и выигрывают.
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А вообще вижу кризис мирового футбола.
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Даже Кокорин забил.
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Ты что на Катар намекаешь?
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И на Объединённые Арабские Эмираты.
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Ничего удивительного, апл дико переоцененная лига по силе на уровне Сериала где-то, Ман Сити доминирует в АПЛ уже 10 лет и за это время лишь раз взял ЛЧ и 7 раз АПЛ
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Как то быстро по ощущениям этот сезон пролетел.
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Ответ And Justice for All
Англия в этом сезоне мощно провалилась в еврокубках, конечно. А вот немецкие клубы приятно удивили.
да и итальянцы рвутся а толку то..
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Ответ And Justice for All
Англия в этом сезоне мощно провалилась в еврокубках, конечно. А вот немецкие клубы приятно удивили.
У Англии внутренний чемпионат все соки выжимает. Ну, условный Мансити хоть и вылетел, но всё равно выглядит сильнейшей команды Европы (Байер не видел, его ен учитываю))
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