У немецких, испанских и итальянских клубов по одной победе в еврокубках на неделе, у английских и французских – ни одной

Английские и французские клубы не одержали побед в еврокубках на этой неделе.

« » вылетел из полуфинала Лиги чемпионов после второго поражения от « » (0:1, 0:2 по сумме двух матчей).

В Лиге Европы « » уступил «Аталанте» со счетом 0:3, в « » проиграла греческому « » со счетом 0:2.

У представителей Бундеслиги также одна ничья и одно поражение. « » проиграла « » в полуфинале Лиги чемпионов (1:2), в Лиге Европы « » сыграл вничью с «Ромой» (2:2).

Помимо «Ромы», ничейный результат у еще одной итальянской команды – матч «Фиорентины» и « » в Лиге конференций закончился со счетом 1:1.

Таким образом, на этой неделе в полуфиналах еврокубков у немецких, испанских, итальянских и греческих клубов по одной победе , у английских и французских – ни одной.