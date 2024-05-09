Энрике на вопрос о том, разочарован ли он Мбаппе в 1/2 ЛЧ: «Выделять одного игрока было бы жалко. Я единственный ответственный»
Луис Энрике ответил на вопрос о Килиане Мбаппе после вылета из Лиги чемпионов.
Во вторник «ПСЖ» закончил выступление в турнире, уступив «Боруссии» в двух полуфинальных играх (0:2 по сумме двух матчей).
– Килиан Мбаппе вас разочаровал?
– Я единственный ответственный за этот вылет. Беру ответственность за эти два матча на себя.
Было бы жалко выделять одного игрока, – заявил главный тренер «ПСЖ».