Энрике на вопрос о том, разочарован ли он Мбаппе в 1/2 ЛЧ: «Выделять одного игрока было бы жалко. Я единственный ответственный»

Теги Боруссия Дортмунд ПСЖ лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА Луис Энрике Килиан Мбаппе Футбол

Луис Энрике ответил на вопрос о Килиане Мбаппе после вылета из Лиги чемпионов.

Во вторник «ПСЖ» закончил выступление в турнире, уступив «Боруссии» в двух полуфинальных играх (0:2 по сумме двух матчей).

Килиан Мбаппе вас разочаровал?

– Я единственный ответственный за этот вылет. Беру ответственность за эти два матча на себя.

Было бы жалко выделять одного игрока, – заявил главный тренер «ПСЖ».

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6 комментариев
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Жëстко Энрике по фанатам бчк проехался))
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Ты этого одного игрока специально лишал игрового времени: "надо учиться играть без него". Вот и вышел играть Мбаппе не в тонусе. Добился своего? Чудик
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Но получается, косвенно, выделил)
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Вот что что, а ответы Энрике в таких ситуациях всегда нравились. Полная противоположность Тухелю или Конте
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хороший мужик, несли оставят в клубе его на года 3 - соберёт топ команду.
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Я правильно понимаю, что он крайне деликатно ответил "да"?)
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