Энрике на вопрос о том, разочарован ли он Мбаппе в 1/2 ЛЧ: «Выделять одного игрока было бы жалко. Я единственный ответственный»

Луис Энрике ответил на вопрос о Килиане Мбаппе после вылета из Лиги чемпионов.

Во вторник «ПСЖ» закончил выступление в турнире, уступив «Боруссии» в двух полуфинальных играх (0:2 по сумме двух матчей).

– вас разочаровал?

– Я единственный ответственный за этот вылет. Беру ответственность за эти два матча на себя.

Было бы жалко выделять одного игрока, – заявил главный тренер « ».