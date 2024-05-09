Гендиректор «Рубина» о Безрукове: «Отстранения от матчей и тренировок нет. Это воспитательная работа и внутреннее дело клуба»

Гендиректор «Рубина» заявил, что клуб не отстранял Руслана Безрукова от игр.

После победы над «Зенитом» в перенесенном матче 21-го тура Мир (2:0) хавбек « » пошутил: «Краснодар», ждем на карту денежки». Комитет по этике РФС сообщил, что рассмотрит данное высказывание.

Позднее в «Рубине» заявили, что «уважают усилия по очищению футбола от коррупции» и приняли дисциплинарные меры в отношении .

«Дисциплинарные санкции – это воспитательная работа и внутреннее дело клуба, но никаких отстранений от матчей и от тренировок нет», – сказал Александр Айбатов.