Гендиректор «Рубина» о Безрукове: «Отстранения от матчей и тренировок нет. Это воспитательная работа и внутреннее дело клуба»
Гендиректор «Рубина» заявил, что клуб не отстранял Руслана Безрукова от игр.
После победы над «Зенитом» в перенесенном матче 21-го тура Мир РПЛ (2:0) хавбек «Рубина» пошутил: «Краснодар», ждем на карту денежки». Комитет по этике РФС сообщил, что рассмотрит данное высказывание.
Позднее в «Рубине» заявили, что «уважают усилия РФС по очищению футбола от коррупции» и приняли дисциплинарные меры в отношении Безрукова.
«Дисциплинарные санкции – это воспитательная работа и внутреннее дело клуба, но никаких отстранений от матчей и от тренировок нет», – сказал Александр Айбатов.
Не понимают разницы.