Гендиректор «Рубина» о Безрукове: «Отстранения от матчей и тренировок нет. Это воспитательная работа и внутреннее дело клуба»

Теги Рубин премьер-лига Россия РФС Александр Айбатов деньги Руслан Безруков Футбол

Гендиректор «Рубина» заявил, что клуб не отстранял Руслана Безрукова от игр.

После победы над «Зенитом» в перенесенном матче 21-го тура Мир РПЛ (2:0) хавбек «Рубина» пошутил: «Краснодар», ждем на карту денежки». Комитет по этике РФС сообщил, что рассмотрит данное высказывание.

Позднее в «Рубине» заявили, что «уважают усилия РФС по очищению футбола от коррупции» и приняли дисциплинарные меры в отношении Безрукова

«Дисциплинарные санкции – это воспитательная работа и внутреннее дело клуба, но никаких отстранений от матчей и от тренировок нет», – сказал Александр Айбатов.

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5 комментариев
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Устроили настоящую травлю парня из-за безобидной шутки. На костре его сжечь теперь, и публично? В этом комитете по этике сидят ханжи.
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Внутренние дела клуба на всю страну не выносят, потому они и внутренние. А вы устроили публичную порку!
Не понимают разницы.
+5
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+4
Ответ Клирик
Внутренние дела клуба на всю страну не выносят, потому они и внутренние. А вы устроили публичную порку! Не понимают разницы.
Да ничего они ему не сделали, понятно же.
+2
0
+2
Ну и молодцы руководство Рубина, что не поддались на провокации в сторону Безрукова. Спасибо вам за это.
+2
-1
+1
Ответ Клирик
Внутренние дела клуба на всю страну не выносят, потому они и внутренние. А вы устроили публичную порку! Не понимают разницы.
Показуху
+1
0
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