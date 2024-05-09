Генсек РФС про Безрукова и «денежки на карту»: «Футболисты очень веселые и остроумные люди. Многие более удачно шутят»

Теги Рубин премьер-лига Россия РФС Максим Митрофанов Комитет по этике Чемпионат.com Руслан Безруков Футбол

Генсек РФС высказался шутке игрока «Рубина» Руслана Безрукова.

После победы над «Зенитом» в перенесенном матче 21-го тура Мир РПЛ (2:0) хавбек «Рубина» пошутил: «Краснодар», ждем на карту денежки». Комитет по этике сообщил, что рассмотрит данное высказывание.

– То, что «Рубин» определенным образом осудил подобные высказывания, это позиция клуба. Но эта шутка была озвучена в эфире федерального канала, поэтому комитет по этике – независимый орган – оценит все обстоятельства и вынесет свое решение.

– Удивлены общественной реакцией? Комики и ясновидищие неожиданно этим заинтересовались.

– Мне есть чем заниматься, за общественной реакцией не следил. Мне рассказывали, конечно.

Все понимают, что шутка, но они бывают разными. Отреагировали и отреагировали. Комитет по этике будет рассматривать вопрос исключительно в рамках правового поля, оценки действий, которые совершил футболист.

Футболисты очень веселые и остроумные люди. Гораздо большее количество более удачно шутят.

– Как оцените шутку Безрукова после ЦСКА?

– Прогрессирует, – сказал Максим Митрофанов с улыбкой.

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15 комментариев
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Жаль, что ясновидящие и певички с ТНТ молчали в тряпку, когда Медведев показывал недвусмысленные жесты на сборе в адрес Спартачка. Да и комитета по этике не было слышно, ведь ссать Медведева - это так же нормально, как и гнобить Безрукова
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Под*****ла эта тема
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Какая же донная скукотища наш этот РФ-футбол, что целый Генсек (не путать с гомо) комментирует банальный юморок ляпнутый мимоходом уже неизвестно сколько туров назад🤦🏻
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Дюкову такие шутки не заходят, ему больше нравится как юморит Медведев
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Многие, но не Митрофанов
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независимый орган
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Митрофанов ещё больший шутник))
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"За общественной реакцией не следил".

Он, как бы, руководит общественной организацией, его цель, если обобщать - чтобы общество было довольно. И только этим он должен руководствоваться.
Но они там только вышестоящее начальство обслуживают, увы.
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Вот сейчас смотрю Воздух с Безруковым. Не понимаю, чего к нему прицепились?
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Макси угомонись, выслужился ты перед Лешкой Миллером
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Ответ seppblatter@mail.ru
Какая же донная скукотища наш этот РФ-футбол, что целый Генсек (не путать с гомо) комментирует банальный юморок ляпнутый мимоходом уже неизвестно сколько туров назад🤦🏻
а ген сек и гомо в данном случае разве не одно и то же?
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