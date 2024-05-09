Генсек РФС про Безрукова и «денежки на карту»: «Футболисты очень веселые и остроумные люди. Многие более удачно шутят»

Генсек РФС высказался шутке игрока «Рубина» Руслана Безрукова.

После победы над « » в перенесенном матче 21-го тура Мир (2:0) хавбек « » пошутил: «Краснодар», ждем на карту денежки». Комитет по этике сообщил, что рассмотрит данное высказывание.

– То, что «Рубин» определенным образом осудил подобные высказывания, это позиция клуба. Но эта шутка была озвучена в эфире федерального канала, поэтому комитет по этике – независимый орган – оценит все обстоятельства и вынесет свое решение.

– Удивлены общественной реакцией? Комики и ясновидищие неожиданно этим заинтересовались.

– Мне есть чем заниматься, за общественной реакцией не следил. Мне рассказывали, конечно.

Все понимают, что шутка, но они бывают разными. Отреагировали и отреагировали. Комитет по этике будет рассматривать вопрос исключительно в рамках правового поля, оценки действий, которые совершил футболист.

Футболисты очень веселые и остроумные люди. Гораздо большее количество более удачно шутят.

– Как оцените шутку Безрукова после ЦСКА?

– Прогрессирует, – сказал Максим Митрофанов с улыбкой.