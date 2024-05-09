Генсек РФС про Безрукова и «денежки на карту»: «Футболисты очень веселые и остроумные люди. Многие более удачно шутят»
Генсек РФС высказался шутке игрока «Рубина» Руслана Безрукова.
После победы над «Зенитом» в перенесенном матче 21-го тура Мир РПЛ (2:0) хавбек «Рубина» пошутил: «Краснодар», ждем на карту денежки». Комитет по этике сообщил, что рассмотрит данное высказывание.
– То, что «Рубин» определенным образом осудил подобные высказывания, это позиция клуба. Но эта шутка была озвучена в эфире федерального канала, поэтому комитет по этике – независимый орган – оценит все обстоятельства и вынесет свое решение.
– Удивлены общественной реакцией? Комики и ясновидищие неожиданно этим заинтересовались.
– Мне есть чем заниматься, за общественной реакцией не следил. Мне рассказывали, конечно.
Все понимают, что шутка, но они бывают разными. Отреагировали и отреагировали. Комитет по этике будет рассматривать вопрос исключительно в рамках правового поля, оценки действий, которые совершил футболист.
Футболисты очень веселые и остроумные люди. Гораздо большее количество более удачно шутят.
– Как оцените шутку Безрукова после ЦСКА?
– Прогрессирует, – сказал Максим Митрофанов с улыбкой.
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Митрофанов ещё больший шутник))
Он, как бы, руководит общественной организацией, его цель, если обобщать - чтобы общество было довольно. И только этим он должен руководствоваться.
Но они там только вышестоящее начальство обслуживают, увы.